La Gobernadora y los principales referentes políticos criticaron a la diputada Elisa Carrió

Fue por haber definido como un “despropósito” lo que la Provincia recibe en concepto de coparticipación federal. Lo dijo para defender la decisión de la gobernadora Vidal, de la provincia de Buenos Aires, de judicializar el fondo del conurbano.

USHUAIA.- La diputada Elisa Carrió, aliada del presidente Mauricio Macri, en el uso habitual que hace de la pantalla del canal de cable TN, calificó de un “despropósito” lo que el Gobierno nacional destina por coparticipación federal a Tierra del Fuego y desató las críticas de la Gobernadora y los principales referentes políticos de la Provincia.

La gobernadora Rosana Bertone salió al cruce de la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió, a quien criticó por “estar mal informada y tener poca visión federal” al cuestionar los recursos de coparticipación que por ley le corresponden recibir a Tierra del Fuego “desde la comodidad del distrito más rico del país”.

“Hay dirigentes que creen que Argentina es la Capital. Nosotros siempre vamos a defender a los fueguinos y a trabajar por un país más federal. Evidentemente hay mala información y poca visión federal para cuestionar los recursos de Tierra del Fuego desde la comodidad del distrito más rico del país” sostuvo la mandataria.

Bertone apuntó también a Carrió por decir que Tierra del Fuego “tiene todos los conflictos del mundo”, cuando los hechos marcan claramente que “entre todos logramos tener una Provincia pacificada. Eso es faltar a la verdad y ofender a cada uno de los fueguinos. Y hacerlo desde una ciudad que casi a diario está sitiada por cortes y piquetes tal como lo vemos por TV, creo que eso es un verdadero despropósito”.

Repudio unánime

Por su parte, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz adjudicó el ataque de Carrió “al rol que Rosana Bertone viene llevando adelante” en la denominada ‘Liga de gobernadores” que días atrás emitió un comunicado exigiendo al Gobierno nacional “más federalismo” a la hora de la toma de decisiones.

Gorbacz destacó también que las declaraciones de Carrió “han tenido el repudio unánime de todas las fuerzas políticas” ya que son “expresiones peligrosas y que no son buenas para nadie, además de que distorsionan la realidad”.

Críticas de Colazo

“No salgo de mi asombro por la mala fe y el desconocimiento de la realidad provincial de la diputada Carrió”, dijo Laura Colazo, precandidata a diputada nacional por el Frente Tierra de Unión.

Al ser consultada por la frase de la diputada Carrió, quien aseguro “bastaría que no haya gobierno, repartir el dinero que llega y no tener problemas”, Colazo manifestó “quiero recordarle a Carrió que por más que no le guste las provincias tienen reconocimiento constitucional y tenemos derecho a percibir lo que nos corresponde”.

“Creo que en este tiempo es un despropósito seguir teniendo una mirada unitaria que no le da importancia al resto del territorio, aseguró Colazo, quien para finalizar expresó: “Defender lo nuestro significa cuidar peso por peso lo que es de los fueguinos y poder explicarle con mucho respeto a la diputada Carrió que Argentina tiene una mirada federal y que no es solo la Provincia de Buenos Aires o Capital Federal”.

Otros referentes

El presidente del PRO en Tierra del Fuego dijo que “respeto a Carrió como política, pero estoy totalmente en desacuerdo con lo que piensa sobre la coparticipación”, y puntualizó que a la diputada “le voy a explicar cuánto nos cuesta Capital Federal al resto del país. Todas las provincias tienen que tener mayores niveles de coparticipación para lograr más autonomía, y que podamos desarrollar con nuestros recursos la economía”.

En tanto, la senadora nacional Miriam Boyadjian expresó que lo que es un “despropósito es pretender hundir a Tierra del Fuego y a sus habitantes”. Agregó que “no me extrañan sus declaraciones, hace rato que las señales que envía el gobierno es que no le importa el futuro de Tierra del Fuego. Mucho menos su historia y su relevancia geopolítica. Todo lo miden en cuestión de gastos que ocasionamos. Es triste, pero además, es poco inteligente como política de Estado”.

Otro que se sumó contra Carrió fue el diputado nacional Oscar Martínez, quien dijo que las declaraciones de Carrió son una ratificación de lo que venimos denunciando desde nuestro espacio; las verdaderas intenciones del ingeniero Macri y quienes ocupan hoy la Casa Rosada, de expulsarnos de la provincia donde elegimos vivir”.

“Repudiamos los dichos de la diputada y también el desprecio que reflejan sus palabras hacia el pueblo fueguino. Un pueblo que, como ella dice, tiene muchos conflictos; pero los tenemos porque no vamos a dejar pasar sin luchar y resistir las políticas de su gobierno en contra de las trabajadoras y los trabajadores de todo el país, y en particular en contra de los de nuestra provincia”, concluyó Martínez.