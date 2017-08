La Gobernadora brindó un reconocimiento a Ulises Barrios

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone, junto al subsecretario de Deportes Ramiro Bravo, recibieron hace unos días atrás, a Ulises Barrios, deportista fueguino de la ciudad de Río Grande que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Para-Atletismo.

Barrios que viajó junto a la Selección Argentina al Mundial de Suiza comentó lo siguiente al llegar a la provincia: “Estoy muy contento por lo alcanzado, sobre todo por mi familia y amigos que me siguieron por youtube ya que los canales abiertos no le dan tanta importancia a las competencias de atletas con discapacidad, y ese apoyo lo sentí de verdad. Cuando llegué a Ushuaia había muchas cámaras y ahí me enteré que fui el primer atleta especial de Tierra del Fuego en competir en un Mundial, y es algo muy emocionante, algo que no sabía y fue también lo primero que me dijo la Gobernadora cuando me recibió”.

En cuanto a su participación en el Mundial, Barrios dijo: “La primera carrera que corrí fueron los 200 metros, quedé quinto, no me fue todo lo bien que yo pensaba, pero en los 100 metros fui primero en mi categoría y tercero en la general, ya que ingresaron todas las categorías, alcancé una medalla que es muy importante para mí ya que empecé atletismo sin querer, yo no sabía que aquí en Tierra del Fuego se practicaban deportes especiales y menos aún pensar que hoy estoy en la Selección Argentina”.

Recordando sus inicios en la disciplina, el atleta mencionó que “yo comencé a practicar atletismo de la mano de Sergio Ferragutti, después en 2015 viajé a los Juegos Evita y allí me vio el entrenador nacional y me invitó a una concentración en Pergamino, y de ahí en más comencé a entrenar con los chicos mayores de la Selección Argentina”.

Sobre el cierre de la nota, Barrios se acordó de sus comienzos: “Al principio entrenaba afuera de la Escuela Especial Nº 3, después cuando el técnico de la selección me dio un plan de trabajo comencé a entrenar en la pista de Ushuaia cuando tengo la oportunidad de poder viajar, y desde hace poco estoy entrenando camino al aeropuerto y también en la playa, hago pasadas de 100, 200 o 300 metros, muchas veces mis amigos me hacen el aguante y corremos todos juntos, pero cuando ellos no pueden, lo tengo que hacer solo y si bien es muy pesado, no queda otra

Por su parte, Bravo destacó “el resultado magnífico” que alcanzó Ulises, por lo que significa “hacer podio en un deporte individual y sobre todo en una prueba de atletismo”.

El Secretario señaló que el encuentro mantenido con la mandataria “es un recibimiento y un reconocimiento al trabajo que viene realizando toda la gente de discapacidad de la provincia”.

En cuanto a la preparación para esta disciplina Bravo comentó que el entrenamiento de Ulises se lleva a cabo tanto en Río Grande como en Ushuaia. En la ciudad capitalina “Lisandro Muhoberac, entrenador del seleccionado argentino con chicos con discapacidad, tiene a su cargo el entrenamiento y la planificación” sostuvo Bravo.

El funcionario destacó la labor de “los últimos dos años, con todo lo que ha hecho el CAAD sobre todo de Ushuaia que encabeza Joselo, Lisandro Muhoberac, y Francisco Silva con el proyecto PREDEP que es justamente la detección de talentos de diferentes deportes con chicos con discapacidad”.

Para concluir, el Secretario de Deportes remarcó que “hoy se ve reflejado ese trabajo silencioso tras mucho años buscando talentos. Estos chicos fueron descubiertos por ellos, fueron entrenados y hoy están en el podio a nivel mundial”.