La gobernadora Bertone entregó subsidios a productores

La Mandataria otorgó tres aportes no reembolsables a productores de Río Grande, como parte del programa “Tierra de Unión y Trabajo”, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone, junto al secretario de Agroindustria, Kevin Colli, hicieron entrega ayer de tres aportes no reembolsables a productores de la ciudad de Río Grande. Los mismos forman parte del programa “Tierra de Unión y Trabajo” que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El vivero de Marta Guzmán, ubicado en el barrio de Chacra XIII y en el que se produce rúcula, lechuga, perejil, radichetta, cilantro y frutilla, recibió una ayuda de $50.000 pesos; al igual que la chacra “Virgen de Guadalupe” de Marcos Martín, situada en la Margen Sur, y que produce lechuga, plantones y flores ornamentales.

Por su parte, la chacra “Los Cascabeles” de Patricia Gallardo, ubicada en Chacra XIII, recibió una ayuda económica de $46. 559 pesos. En dicho lugar se dedican a la producción de lechuga, verdura de hojas y aves de corral.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Trujillo, comentó que “en esta ocasión entregamos ANR (Aportes No Reembolsables) para el fortalecimiento de los productores”.

Trujillo celebró “el acompañamiento de la gobernadora Rosana Bertone quien estuvo presente en todas las entregas que hicimos a los productores de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin”.

Señaló que “el programa comenzó a principio de año y a los que les hemos entregado un subsidio observamos que ya empezaron a trabajar”, y anotó que “con la ayuda que la Gobernadora entrega van a seguir trabajando y van a poder duplicar su producción”.

Finalmente, el Subsecretario mencionó que “esta ayuda también llega a productores forestales y a pescadores artesanales”.