“La falta de trabajo es el problema más serio que tiene la provincia”

RIO GRANDE.- El precandidato a diputado nacional por UnirTDF manifestó su preocupación por la falta de empleo en los distintos sectores en la provincia.

“Nosotros claramente reconocemos que el empleo, o la falta de empleo, es el tema más importante y más complicado que tiene Tierra del Fuego con un orden de prioridad en Río Grande con una cuidad que tiene complicaciones como Tolhuin y como una ciudad capital que ya comienza a sentir los primeros golpes que tienen que ver con esto. En Ushuaia ya se ven comercios que cierran y que deja a sus trabajadores desempleados”.

Sin embargo destacó que “si bien Ushuaia cuenta con la posibilidad de ir sosteniendo su balanza gracias a la actividad turística hoy, a pesar de contar con esa herramienta única y extraordinaria, la desocupación, lamentablemente comienza a tener protagonismo en la capital de la provincia”.

Recordó que cuando fue candidato a gobernador elaboró un plan para gobernar la provincia en el cual se destacaba “la capacidad que tenía que tener Tierra del Fuego para generar fuentes laborales propias”. Sobre este punto fue crítico con el actual Gobierno al asegurar que “le ha faltado personalidad para defender lo que es la realidad que tenemos como fueguinos y generar el desafío de tratar de convencer y de demostrar cuáles son las herramientas de crecimiento social y económico con las que cuenta la provincia”.

En tanto, entendió que “a una sociedad le es muy difícil poder crecer sanamente si la gente no consigue trabajo ya que es el trabajo el eslabón fundamental para poder armar toda una línea que busque el equilibrio y la armonía con el objetivo de encontrar la felicidad de la familia”.

La 19640 y reconversión

El precandidato de UnirTDF habló sobre la continuidad de la Ley 19640 pero lo hizo de una manera particular. Resaltó que, en estos últimos días, se ha puesto de moda la palabra reconversión. “Hay palabras o frases que se ponen de moda y cuando las usás parece que estás diciendo algo inteligente. En estos días he escuchado la palabra “reconversión” en boca de varios candidatos, dirigentes y funcionarios que hablan de la reconversión pero cuando se profundiza sobre a lo que se refieren, no se encuentra nada y lo único que hay es una definición que les ha dado alguien en Buenos Aires y que se ha adoptado porque no les queda más remedio que hacerlo pero que no tienen mucha capacidad de poder explicarlo”.

Sciurano se animó a decir que “cuando se habla seriamente de una reconversión de una matriz económica se remite a algo muy complejo y yo he dado un ejemplo, porque me ha tocado estudiar la reconversión económica de Australia. Ese país, luego de un convenio que firmó con China decide dejar de fabricar autos. Pero, para dejar de producir autos y para que esas unidades las fabrique Chima, se generó un acuerdo con el país asiático que les permitió ir reemplazando, en el periodo de 10 años esa actividad productiva, por otra y se enfocaron en el turismo, la energía ecológica y en una serie de actividades que China les ofreció para que Australia pueda incorporar y para que los empleados que trabajaban en la actividad automotriz, pudieran ir incorporándose a esas nuevas actividades lo que efectivamente se convirtió en un cambio de matriz económica”.

Ese proceso no trajo ningún conflicto porque nadie se quedó sin empleo y no cambió su status de vida y, si lo hizo, fue para mejorarlo y nadie dependió de un subsidio”.

Ahora bien, cuando escucho hablar de una reconversión económica acá en Tierra del Fuego, me da la sensación de que se hará en dos meses y hay que confiar sólo porque hay que confiar como un mandato divino y en ese aspecto creo que se está perdiendo seriedad y fundamentalmente estamos poniendo en riesgo nuestra gente y nuestras fuentes de trabajo que es lo más delicado.

Para hablar de reconversión hay que llevar adelante los estudios y análisis correspondientes y compartir con los trabajadores y con la gente involucrada quienes deben estar totalmente comprometidos con ese proceso lo que permitirá que se haga sin poner en jaque a todos los que vivimos en la provincia”.

Dijo que Tierra del Fuego cuenta con recursos naturales “y tiene la capacidad de generar un polo de desarrollo industrial de recursos naturales en un sector determinado de la provincia. Todo esto es real y existe pero de ninguna manera quiere decir que si hoy se sanciona una ley, mañana todos los empleados de las fábricas comenzarán a trabajar en otro lado porque eso no pasará y sería una mentira”.

Al respecto dijo que “sería un muy mal mensaje transmitir que el subrégimen industrial va a dejar de existir en 2023 porque aquellas empresas que tienen pensado invertir en esta provincia, dejarían de hacerlo”.

“Cuando se habla del subrégimen industrial -continuó- se habla de otras coas y no solo de lo que debe decir la letra del decreto sino que se habla de política arancelaria que permita la sustentabilidad y el desarrollo social y económico de toda una región”.

Lamentó que aún exista gente en Tierra del Fuego que dicen que la ley tiene que caducar porque quieren que las fábricas se vayan. “La realidad indica que hasta esa misma gente tiene que darse cuenta que en la mirada egoísta que puedan tener generará un caos y nosotros no podemos permitir ese caos y, además, no están dadas las condiciones para que eso suceda y Argentina tiene que demostrar que es un país federal y la 19640 y el subrégimen industrial son el fiel reflejo de lo que significa de que Argentina es un país federal. Que hoy la Argentina retroceda en la decisión que se tomó hace décadas, dejaría al país dando un mal ejemplo al resto del mundo”.