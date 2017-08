La Corporación Andina de Fomento autorizó el estudio de factibilidad

“Hemos tenido la autorización de la Corporación Andina de Fomento para iniciar el estudio por el puerto de Río Grande”, anunció la gobernadora Rosana Bertone. De este modo, Tierra del Fuego recibirá apoyo financiero y técnico para la evaluación del pliego original de la inconclusa obra del puerto, a dos décadas de la presentación del primer proyecto.

RIO GRANDE.- En declaraciones al programa ‘Mejor Hablar’ que se emite por Canal 13, la gobernadora Rosana Bertone confirmó que se obtuvo la autorización de la Corporación Andina de Fomento para iniciar el estudio por el puerto de Río Grande.

De este modo, Tierra del Fuego recibirá un importante apoyo financiero y técnico para la evaluación del pliego original de la inconclusa obra del puerto, a dos décadas de la presentación del primer proyecto.

En septiembre del año pasado, el Gobierno suscribió con la Corporación Andina de Fomento (CAF) un convenio de asistencia por el cual Tierra del Fuego recibirá un importante apoyo financiero y técnico para la evaluación del pliego original de la inconclusa obra del Puerto de Río Grande, a dos décadas de la presentación del primer proyecto.

En esa oportunidad, la mandataria recibió en la Provincia al director Representante de la CAF, Rubén Ramírez y el director de Financiamiento de la CAF, Ángel Cárdenas.

El convenio implica la transferencia de recursos financieros y técnicos para que el Gobierno lleve adelante un minucioso análisis del pliego original de la obra del Puerto de Río Grande y su viabilidad en la actualidad.

Asimismo, el acuerdo establece que se analizarán nuevas alternativas en caso de ser necesario debido a la evolución e innovación de las tecnologías portuarias.

Luego de que concluya este profundo estudio de viabilidad, el Ejecutivo continuará con las gestiones con la CAF con el objetivo de avanzar en la propuesta de financiamiento para la obra.

Cruce por aguas argentinas

En declaraciones al programa ‘Mejor Hablar’ que se emite por Canal 13 de Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone aseguró que “siempre” estuvo a favor del proyecto de cruce por aguas argentinas y su cumplimiento efectivo, aunque aclaró: “Soy cauta y prefiero dar pasos concretos”.

“He tenido siempre la misma posición”, sostuvo la mandataria y recordó que, en 2005, recibió un llamado de Néstor Kirchner, quien le dijo: ‘Esto es lo que vamos a hacer’ y yo le dije ‘Presidente, a mí no me haga salir a decir esto, se lo pido por favor, a mí me muestra hechos concretos’, y menos mal que no lo anunciamos, porque en aquel momento el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era Enrique Iglesias García y no nos aprobó el proyecto”.

Por ese motivo, explicó, “soy cauta, pero siempre he estado a favor del proyecto”, recordando que votó el proyecto del senador José Martínez en la Cámara de Diputados “y la gente que acompañó a Martínez está en mi gestión de Gobierno”.

“El senador (Julio) Catalán Magni va permanentemente al Ministerio de Transporte, y hoy por hoy se están realizando varios estudios de factibilidad porque hasta en eso no somos prolijos, porque nadie sabe cuál sería el mejor lugar”, remarcó.

Bertone señaló que “ahora he recibido propuestas de industriales de Tierra del Fuego interesados, porque esto les disminuiría el costo aduanero, que cada vez se nos hace más asfixiante”.

Y dijo entender “que hay quienes proponen el tema desde una manera militante, de enarbolar una bandera, y me parece perfecto porque eso ayuda y visibiliza, pero yo no puedo tener el mismo rol porque no lo tuve en 2005, y porque esto comenzó con el roll on-roll off hace muchos años atrás”.

“Esto es como el puerto de Río Grande, prefiero dar pasos concretos”, indicó la Gobernadora, mencionando que “en los últimos días hemos tenido la autorización de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para firmar el convenio que permite ya comenzar con los estudios de prefactibilidad, y yo no he hecho de una gran cuestión, porque han sido tantas frustraciones para la gente y temas tan bastardeados, que prefiero pasos reales y concretos”, resumió.

Admitió que “puede ser que me demore más”, pero que espera que cualquier anuncio, tanto sobre el cruce por aguas argentinas como el puerto de Río Grande, “cuando realmente sean una realidad se puedan transmitir a la gente”.

Bertone aseguró que “lo voy a hacer a mi manera, y quiero que me respeten también mi manera de ver las cosas, y de trabajarlas con la pasión con las que la trabajo y el compromiso, y cada uno encontrará la manera de llevarlo adelante”.

“En el cruce por aguas argentinas creo que hay un avance que no había habido en el pasado, que es el interés genuino de quienes trabajan en la industria, para disminuir costos”, señalando que “ellos están participando y están haciendo también estudios”.

Y opinó que se trata de un cambio “novedoso porque por primera vez se involucran”.

“Me parece que ahora estamos encaminados, pero quiero ser cauta como lo soy con el puerto de Río Grande, que es un desafío personal que tengo”, concluyó.