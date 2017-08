El juez Javier Muchnik aseguró que el proyecto estará definido a principio del próximo año

RIO GRANDE.- Ayer disertaron en Campamento YPF representantes del Ministerio de Justicia de la Nación avanzando sobre la reforma del código que busca llevar a un sistema acusatorio. Abogados y funcionarios provinciales manifestaron sus inquietudes sobre la oralidad del proceso, señalando Muchnick que “debe haber un cambio cultural”.

La jornada tuvo la presencia como disertantes de los Dres. Adolfo Tamini y María José Tamagnano, asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, siendo presentados por el juez Javier Muchnik del Superior Tribunal de Justicia y el ministro de Gobierno, José Luis Alvarez.

En la jornada hubo mucho reparo y dudas de funcionarios y abogados sobre como ejercer su función en un sistema oral, más ágil y con un proceso acusatorio que impulsan los fiscales y tiene a los jueces en un rol meramente resolutivo y de garantía.

Tras el encuentro el juez Muchnik señaló, “la idea es absorber todos los cuestionamientos de los principales operadores, judiciales como abogados, lo que está trasluciendo esta jornada es que algunos actores no salen de la lógica del expediente, les da temor no contar con un expediente escrito, foliado, y en cambio de eso empezar a llevar un legajo informal, desestructurado, y solamente dar cuenta de la prueba acumulada por fiscal y defensor para ventilar en un juicio oral”

En ese sentido precisó necesario, “entender un cambio cultural en un nuevo paradigma judicial, surgen inquietudes razonables”, dijo, señalando que “es muy satisfactorio” el debate.

“La idea es tener un proyecto consensuado a fines de este año o a principio del año que viene”, dijo.

Consultado respecto del proceso acusatorio y los nuevos juzgados de instrucción a crearse, lo que se consideraría incompatible para un sistema que prevé reforzar el trabajo judicial desde las fiscalías, respondió, “los nuevos cargos que se van creando van a ir en sintonía, no cambia una cuestión de estructura sino de rol, y por supuesto las fiscalías van a tener que tener mayor recurso de personal que el juzgado, pero no se va a tomar gente para las fiscalías sino pasarlas desde los juzgados”.

Finalmente señaló su preocupación de que “hay que generar una justicia de transición para la tramitación de los procesos que vienen del anterior sistema bajo el actual Código”, dijo, en una tarea que no será fácil.