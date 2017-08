Ingeniera fueguina fue becada por Nación y realiza una maestría en Francia

RIO GRANDE.- Belén Sánchez es ingeniera química y fue elegida por el programa BEC.AR del Gobierno nacional -junto a otros profesionales argentinos- para realizar una Maestría de un año en Francia. Su elección: Nuevas Tecnologías de la Energía. “Tierra del Fuego es un lugar en el que hay muchísimo para desarrollar y al que espero volver”, dijo.

La riograndense Belén Sánchez es ingeniera química y a través del programa BEC.AR del Ministerio de Cultura de Nación, resultó elegida -junto a otros diecinueve profesionales del país- para realizar en Francia una Maestría de un año en “Nuevas Tecnologías de la Energía”.

Entrevistada por el programa “Hablemos de Desarrollo” (Radio UNTDF 106.9), la profesional explicó que su especialización “está enfocada en la optimización de los recursos, ya sea en las energías tradicionales como el petróleo y la nuclear, que Francia tiene bastante desarrollada, teniendo como prioridad el desarrollo de energías renovables como la eólica y fotovoltaica”.

“Elegí esta especialización justamente porque creo en el desarrollo de nuevas tecnologías y por mi formación entiendo que son factibles, por lo que es importante valerse de experiencias como la de Francia, que tiene bastante allanado el camino, para tomar de referencia y aplicarlo paulatinamente en el contexto de Argentina, y en la medida de los recursos que se tenga”, sostuvo.

En ese sentido, la profesional recordó que “una de las preguntas que me hicieron en la entrevista para acceder a la beca era si yo creía que era factible implementar en Argentina las energías renovables, y realmente lo creo, pero es algo que va a llevar mucho trabajo a través de un desarrollo paulatino en el mediano y largo plazo”.

“Ya existen bastantes proyectos que se están trabajando en diferentes provincias y es a lo que se debe apuntar, porque creo verdaderamente que son las energías del futuro y tenemos que diversificar la matriz energética”, remarcó.

Con experiencia laboral en el sector público tras su paso por el Ministerio de Industria provincial -entre 2013 y 2014- Sánchez trabajó además durante dos años en la empresa de servicios petroleros Weatherford, con base en Comodoro Rivadavia.

“Uno de los puntos a favor para conseguir la beca fue más que nada mi participación en el sector público y los proyectos que realizamos con Carolina Hernández; Juan Soria (ex funcionarios del Ministerio de Industria) y Constanza Renzone -actual profesional de ese Ministerio- que estaban vinculados a energías renovables a través de residuos industriales”.

Sobre esto último, Sánchez dijo que “sería poco realista decir que hoy por hoy podríamos aportar toda la energía a la red del Interconectado, pero se pueden empezar con cosas simples, en muchas provincias”.

“Inclusive en Tierra del Fuego, donde a veces no le dan mucha importancia porque está más desarrollado el sector electrónico”, reconoció la profesional, mencionando que en su paso por el Ministerio de Industria trabajó “en un proyecto puntual que fue bastante interesante sobre la generación de energía a partir de biomasa, y esa biomasa era conseguida a partir de los residuos industriales”.

Detalló que ese proyecto se trabajó en conjunto con el sector privado y la Cooperativa Eléctrica “y se hizo un estudio bastante exhaustivo por parte del INTI”, señalando que se estipulaba la instalación de una planta de generación de energía a partir del uso de residuos industriales “y finalmente por cuestiones que no tenían que ver con la factibilidad técnica o económica del proyecto es que no se llevó a cabo”.

“Pero realmente son proyectos que se pueden desarrollar valiéndose de recursos bastante simples”, enfatizó.

El grupo de veinte becarios argentinos lo integran, en su mayoría, ingenieros en distintas especialidades, aunque también forman parte una médica y un geólogo. “Muchos eligieron lo relacionado a energías renovables, aunque en diferentes ciudades y orientaciones”, detalló.

Desde hace dos semanas, como parte de la Maestría, la profesional fueguina realiza el curso obligatorio de práctica de idioma, señalando que “hasta ahora no he tenido inconvenientes y son bastante amables en general”.

Si bien una primera etapa debe completarla en la ciudad de Vichy, luego deberá trasladarse a Toulouse, ubicada al sur de Francia.

Si bien la beca exige por contrato su regreso a Argentina, Sánchez explicó que “existe la posibilidad de lograr una extensión de la visa para seguir haciendo otra especialización, aunque eso depende si uno recibe una oferta en la Universidad a la que vayas”.

“Si me la ofrecieran extendería la visa, pero es importante volver y Tierra del Fuego es un lugar en el que creo que hay muchísimo para desarrollar y estaría muy bueno poder hacerlo allá, que además es donde me crie y tengo a mi familia y a mis amigos”, sostuvo.

Sin embargo, Sánchez reconoció que a partir de las experiencias de otros ex becarios “también es real que se presentan muchas posibilidades profesionales”.