Hoy se realiza la asamblea del Colegio de Abogados

RIO GRANDE.- Este mediodía se realizará en los tribunales del Campamento YPF lo que se espera sea una tensa asamblea de abogados, en rechazo al proyecto de la Asociación de Magistrados buscando la reforma de la ley 607. En la misma los magistrados buscan bajar la incompatibilidad de que los jueces jubilados puedan ejercer la abogacía, aún en los mismos juzgados donde hayan cumplido su servicio público, sin tener que esperar un plazo de 4 años como actualmente marca la norma.

Esto tuvo la férrea oposición de los abogados y una ambigua postura del presidente del Colegio de Abogados, el doctor José Rodas, quien hoy podría ser increpado por sus pares.

El STJ no opina

Ayer el juez Javier Muchnik del Superior Tribunal de Justicia, fue consultado respecto de la polémica instalada, “lo miramos con mucho respeto por las opiniones de las partes, pero no vamos a participar en la polémica”, además señaló: “Tengo opinión personal, no sería prudente ventilarla porque a lo mejor alguna situación llegue a judicializarse”, a fin de evitar prejuzgar ante una eventual intervención judicial en el tema.

Finalmente Muchnik aseguró “no tengo noticias” respecto de que posiblemente los abogados en Río Grande soliciten una auditoría en un juzgado a fin de verificar si una funcionaria jubilada el año pasado estuvo litigando, a pesar del actual impedimento de la ley 607.