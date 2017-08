Hospedajes irregulares en Ushuaia: “Van a destruir un sector del turismo”

Así lo sostuvo el secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia, José Luis Recchia, ante la proliferación de hospedajes no habilitados en el sector turístico. Dijo que si bien se trata de modalidad “que está emergiendo en el mundo”, se debe lograr “regular y normalizar para que todos estemos en las mismas condiciones de seguridad para el que nos viene a visitar”.

RIO GRANDE.- El secretario de la Cámara Hotelera Y Gastronómica de Ushuaia, José Luis Recchia, expresó su preocupación ante la proliferación de hospedajes y lugares no habilitados en la capital fueguina, entendiendo que representan “una inseguridad para el que nos viene a visitar”.

“La realidad es que se trata de una modalidad que está emergiendo en el mundo”, admitió Recchia, aunque dijo que se debe apuntar a “regularlo y normalizarlo para que todos estemos en las mismas condiciones de costos, pero fundamentalmente no es una cuestión de plata, sino de seguridad para el que nos viene a visitar”, remarcó en declaraciones al programa Capicúa (Fm del Sur).

En ese sentido, el titular de la Cámara Hotelera dijo que sobre ese eje “hay que poner la mira, porque realmente a veces hay lugares que dejan mucho que desear en cuanto a seguridad”.

“Nadie te da una factura, no podés pagar con tarjeta de crédito ni tampoco saber si está controlado o no y las medidas de seguridad en caso de un incendio o lo que fuere, porque hay normas de seguridad que cumplir y cuando te exigen algo no es por un capricho”, señaló.

Recchia recordó que “en los últimos 15 años hay una gran inversión de todos los establecimientos, no solamente hoteleros sino de la familia del turismo de Tierra del Fuego”, así como una fuerte promoción del Gobierno provincial y municipal “para tratar de seducir al turista porque tenemos mucho para ofrecer”.

Sin embargo, sostuvo que “si en este ofrecer hay informalidad en lo que se ofrece por las páginas web, fundamentalmente en sitios como Booking, que es la que más levanta en su página alojamientos que no están habilitados, y si pasa algo con un pasajero esto repercute internacionalmente en el destino Ushuaia”.

“La Cámara Hotelera a nivel nacional está tratando de hacer algo en cada provincia, desde hace más de dos años, porque esto es una inseguridad para el que nos viene a visitar”, enfatizó Recchia, entendiendo que “después podemos hablar que es una competencia desleal, pero el ojo está puesto en garantizar la seguridad”.

Y aclaró que esta modalidad de hospedaje “no es nueva y antes también pasaba, pero si hoy lo subís a una página podes reservar un departamento desde Alemania en pleno centro de Ushuaia, sin saber si está habilitado o no”.

Recchia sostuvo que junto al gremio de gremio de gastronómicos trabajan en conjunto para “combatir esta informalidad”, agradeciendo que “hayan entendido la situación de los trabajadores que están en negro”.

“Ellos, a través de Moncho Calderón, se sumaron justamente por eso, pero además para mantener la mano de obra activa, así como la preocupación de la Municipalidad y la Provincia”, agregó.

Objetivos

Recchia aseguró que, entre los objetivos de la Cámara, “lo que nosotros decimos es que se tiene que blanquear la situación, no es que no puedan trabajar sino que habiliten, paguen el gas, la luz y el agua comercial, los cinco impuestos por el televisor, que le paguen a la gente lo que corresponde y que habiliten el establecimiento en cuanto a seguridad”.

“Y si no le conviene que lo alquile para que bajen los alquileres en la ciudad, porque si no van a seguir aumentando los alquileres por una lado y van a destruir un sector del turismo, porque después nos empezamos a matar con las tarifas, los 4 y 5 estrellas bajan las tarifas porque la gente se va a alojar a los establecimientos informales, y después tenés que despedir gente y si bajas las tarifas en dos o tres años no podes cambiar una lámpara porque no te alcanza la rentabilidad para el mantenimiento de los establecimientos”, sostuvo.

Para Recchia “no vale que hoy salgamos a promocionar el destino si cuando la gente viene no le podemos garantizar el servicio que hoy tenemos en la hotelería, que no tenemos nada para envidiarle al mundo”.

“Nos hemos reunido con el INFUETUR y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, saben del tema y de lo que hablamos, y la Gobernadora incluso firmó el año pasado un decreto para abrirle las puertas para que se habiliten y presenten todos sus papeles”, detalló.

El empresario señaló que “son muy simples los trámites, pero sabemos que hay gente que lo sabe y no lo quiere hacer, así como hay mucha gente que lo desconoce y piensa que es un trámite interminable”.

“Entre todos vamos a ir viendo la manera de darle la tranquilidad a la persona que quiera alquilar su departamento, para que lo pueda habilitar y esté tranquilo, con todas las medidas de seguridad para el turista”, concluyó.