Excavaron en la casa de la familia Herrera para demostrar que allí no está Sofía

La familia tomó la determinación de dejar que dos personas excaven en el fondo de la vivienda, ante una gran cantidad de periodistas, donde la “vidente” Verónica Contreras asegura que los padres de Sofía Herrera enterraron el cuerpo de la niña desaparecida en septiembre de 2008. “Estamos cansados de las acusaciones, es doloroso para nosotros como familia”, dijo María Elena. “Siento impotencia, pero si esto sirve para que nos acompañen en la búsqueda de nuestra hija, lo hacemos” afirmó Fabián.

RÍO GRANDE.- La casa de la familia Herrera se volvió a llenar ayer de periodistas, como hace casi nueve años, cuando la pequeña desapareció en el Camping John Goodall, llegaron medios de todo el país y toda la sociedad riograndense se movilizó para pedir por su aparición. Casi nueve años después, las muestras de apoyo fueron disminuyendo. María Elena y Fabián se sienten cuestionados por una parte de la sociedad, influenciada por las constantes acusaciones de Verónica Contreras, quien dice ser vidente y saber dónde está Sofía.

La situación tomó tal gravedad que la mujer fue denunciada por hostigarlos, y pese a la restricción que impuso la justicia, lo sigue haciendo en redes sociales. Mientras tanto, los padres creen que se pierde tiempo de búsqueda.

Los Herrera ayer tomaron la determinación de dejar que dos personas excaven en el pequeño patio que linda con una parrilla que está ubicada desde hace más de diez años en el fondo de la vivienda, según mostraron en fotos de la época donde todavía estaba Sofía compartiendo con sus padres un asado. En ese lugar, Contreras decía que los padres -luego de una discusión que terminó con la vida de la niña- habían enterrado su cuerpo.

¿Por qué hacer una excavación cuando incluso la justicia en su momento investigó a la familia y determinó que no hacía falta? “El motivo es que hay una persona que hace muchísimos años nos hostiga diciendo que mi hija está acá en el fondo de mi casa, y la verdad que se ha hecho una bola muy grande que está tapando lo importante que es la búsqueda de Sofi”, dijo María Elena ante los medios en referencia a Contreras, sobre quien pesa una denuncia y una restricción de acercamiento por hostigar a la familia.

“Mi casa está a disposición de todos ustedes, también está a disposición de la justicia desde hace muchísimos años, así que queríamos mostrar cómo está la casa hoy, cómo estaba cuando Sofi desapareció, tengo fotos y todo para mostrar”, aseguró.

La madre de Sofía afirmó que “esto es lo que decidimos con Fabián porque es demasiado el tiempo de hostigamiento y aparte hay gente que también le cree y comparte lo que dice esta mujer, creyendo que está en su sano juicio cuando es una enferma psiquiátrica que lamentable se ha obsesionado con nosotros. Es hora de mostrar mi casa”.

Dos hombres, un vecino de toda la vida de los Herrera, y un amigo que hizo a partir de la búsqueda y los acompañaron durante todos estos años fueron los encargados de sacar toda la tierra que había en un pequeño patio de menos de tres metros que linda con la parte posterior de la parrilla, bajo la cual Contreras afirma hace años que los Herrera enterraron el cuerpo de Sofía. En la casa, además de los Herrera, acompañó a la familia Paloma, la amiga que en septiembre de 2008 los acompañó al Camping en el cual desapareció Sofía.

“Queremos mostrar el fondo de mi casa, hacer una excavación, porque esta mujer siempre ha dicho y hay carteles donde publica que mi hija está detrás de la puerta balcón, donde siempre hubo piedras. Nunca hubo cemento, ni ahora ni cuando Sofi estaba acá, nunca. Es ahí donde ella dice que está”, señaló María Elena minutos antes de comenzar.

Además recordó que “esta mujer entró a mi casa a los nueve meses que mi hija Sofía desapareció, llegó diciendo que era periodista y estuvo acá adentro, por eso conoce la casa, no porque sea vidente”.

Y recordó que incluso “se le pidió al CADIC que colabore, a lo que nos respondieron que no pueden venir a colaborar con nosotros porque tiene que ser un pedido judicial. La justicia ya trabajó en mi casa, se hicieron allanamientos, se investigó en los primeros días. Nos hubiera gustado que venga un geólogo y gente especializada en el tema, si se hubiese podido pasar un georadar hubiera sido lo mejor para aclarar esa situación y que no queden dudas de nosotros como familia y entre todos seguir buscando a Sofía”.

María Elena asegura que pese a que no hay ningún elemento que apunte a la familia “nosotros vamos al supermercado y la gente nos está mirando, comentando, es mucha la gente que nos escribe por Facebook de todo, las peores barbaridades, y aparte de que Sofía no aparece, tenemos que vivir con esto, que la gente te esté mirando y juzgando sin saber. Hay mucha gente que cree en la versión de esta mujer, mi casa siempre estuvo a disposición de la justicia y la justicia investigó”.

Asimismo adelantó que la semana que viene se va a dar a conocer la nueva actualización del rostro de Sofía. “Con eso vamos a salir de nuevo por todo el país a difundir su rostro, pero lo que más necesitamos es de la gente, porque una persona que cree en esta versión no nos ayuda”, agregó.

La excavación en el patio de los Herrera comenzó poco después de las 15.00 ante la mirada atenta de Fabián. “Queremos demostrarle a la gente que cree en esta mujer que en mi casa no hay absolutamente nada y desmentir a esta señora”, contó a los periodistas.

“A la casa la hice yo en gran parte, si cavás 30 o 40 centímetros empieza a brotar el agua, la parrilla está hace diez años más o menos, Sofía estaba con nosotros cuando la pusimos, en la parte de atrás está arriba de bloques de concreto para darle altura y desde que Sofi desapareció acá no se hizo más nada”, expresó.

Fabián no estaba de acuerdo con realizar el procedimiento. “La policía hizo allanamientos y todo lo que tenía que hacer, soy una de las personas que no estaba de acuerdo en hacer lo que se está haciendo porque hay fotos de cuando me casé comiendo y ya estaba la parrilla, hay jueces, fiscales que vinieron a investigar. No es que esto no se hizo porque a nosotros no se nos ocurría, hay una justicia, y ojalá que esto sirva para que la gente nos siga ayudando a buscar a Sofía, no queremos gente que hable de nosotros sin saber o piensen que nosotros le tenemos que dar permiso a un juez para que venga a romper”, sostuvo.

¿Qué sentís al ver este escenario en tu casa hoy? Le preguntó uno de los cronistas en el lugar. “Siento muchísima impotencia porque en este momento yo debería estar haciendo carteles para seguir buscando a mi hija. Tendría que estar haciendo otra cosa, no esto”, lamentó y agregó que “es para esa gente que nos culpa a nosotros o tienen dudas”.

“Sé quién soy, sé que padre soy, hay fotos que demuestran que lo que dice esta señora es mentira, hay pruebas. La gente tiene que entender que hay una justicia, jueces y fiscales que investigan y acá en mi casa se investigó”, sumó.

Finalmente, Fabián contó que Juliana, su hija más pequeña, le pregunta “por qué en todos estos años no le he hecho un asado en esta casa, es algo que me parte al medio, porque es verdad, nunca lo volví a hacer, y con esto siento que no va a pasar mucho tiempo pero lo voy a hacer, porque ya está, Juliana no tiene nada que ver y uno tiene que sacar fuerzas para seguir siendo padre”.

Pasaron varias horas y terminaron de sacar toda la tierra del patio sin encontrar nada de lo que decía Contreras. “Le pedimos a la gente que nos siga ayudando, no que nos vengan a pedir perdón, que sigamos buscando a Sofía”, cerró.