“Esperamos que la gente se acerque, los vea, interactúe con los perritos y se los lleve”

Lo dijo Judith Abalos, de la protectora Pocas Pulgas. Este sábado, de 15:00 a 18:00 en el predio del Concejo Deliberante, esta y otras protectoras realizarán una jornada de adopción de perros. El evento, además de permitir a la comunidad entrar en contacto con los animales que esperan un hogar, busca promover la tenencia responsable de mascotas.

RIO GRANDE.- La jornada será en el predio del Concejo Deliberante de Río Grande desde las 15:00 a las 18:00. Las protectoras llevarán a todos los perros adultos y cachorritos que tengan para que la gente, los vea, y si puede, los adopte.

En total llevarán a más de 20 perros adultos, y otros tantos cachorritos. Pero el énfasis será en los animales que llevan mucho tiempo esperando un hogar. Además, quienes ya tengan mascotas pero quieran acercarse a colaborar de otras maneras, serán también bienvenidos: “Vamos a estar recibiendo donaciones, comida, collares, cuchitas, lo que sea. Y después está también la idea, junto a la gente de Paulino Rossi que nos está ayudando, para que aunque no puedan llevarse uno de los perritos a su casa, puedan apadrinarlo. Desde visitarlo, pasearlo. Así que si no podés adoptarlo, podés hacer esto también”, detalló Judith Abalos, una de las organizadoras.

La mujer aseguró que este tipo de servicio también es muy necesario para los animales: “en las casas de tránsito no es tanto, pero en lugares como Guardia Animal o Refugio del Parque siempre piden personas que puedan ir a jugar con los animales, hacerles un mimo, encargarse de las necesidades de algún perrito específicamente, como el alimento, pasearlo, o llevarlo al veterinario”.

La propuesta, además, es comenzar a hacer estas jornadas de adopción una vez al mes. El evento contará con la participación de las protectoras de la ciudad y el apoyo del concejal Paulino Rossi. “Además de tener los perritos habrá una chica que esté maquillando a los niños, vamos a repartir chocolatada, habrá chocolatada, como para que la gente que esté paseando por la plaza o por el centro se acerque y los vea cara a cara a los perritos, que pueda tocarlos e interactuar con ellos”.

“Vamos a ver cómo nos va, y esperamos que el tiempo también nos ayude. Pero ahí vamos a estar Pocas Pulgas, El Refugio del Parque, las chicas de Amo los animles, Patas a la Obra y AFU, la única que esta vez no va a estar es Guardia Animal”, agregó.

Judith calcula que actualmente son más de 200 perros los que esperan un hogar, y están siendo cuidados por diferentes protectoras. Además de los que viven como callejeros en diferentes barrios, a los que a veces los vecinos alimentan, aunque no puedan tenerlos en una casa, y los cachorros, que aumentan la población diariamente.

En cuanto a esta problemática, Judith destacó la importancia de esterilizar los animales, aunque no tengan hogar: “En cuanto a este tema estamos pensando en pedir una ordenanza al Municipio para que haya una prórroga. Porque ahora lo que pasa es que cuando llevás un perro a castrar, te lo chipean a tu nombre o nombre de tu protectora, pero no siempre el perro pertenece a alguien. Y si nos das tres meses, la verdad que nosotros podemos llevar a castrar todos los perros callejeros, porque la verdad que lo que más quisiéramos promover es la tenencia responsable, pero a veces no se puede. Por lo menos en este tiempo, que estamos en emergencia con este tema, porque cachorros aparecen todos los días”.