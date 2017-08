Entregaron certificados por capacitación a personal de IGJ y Registro Civil

Personal del Registro Civil, de la Inspección General de Justicia y del Ministerio de Gobierno finalizaron el curso denominado “Herramientas para una atención al público orientada a la calidad”.

RIO GRANDE.- El Ministerio de Gobierno y Justicia llevó a cabo, en las instalaciones del IPRA, la entrega de certificados a personal del Registro Civil, de la Inspección General de Justicia y del propio Ministerio, que finalizaron el curso denominado “Herramientas para una atención al público orientada a la calidad”.

El mismo se realizó por medio de la acción conjunta entre el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE).

Al respecto, el ministro de Gobierno y Justicia, José Luis Álvarez, comentó que “este curso comenzó el año pasado y llevó parte del 2017, fueron 32 personas las capacitadas y queremos capacitar otras 32 este semestre”.

“El mismo está destinado a mejorar la atención al público en general, darle herramientas a los empleados que son los que tienen el contacto directo con los ciudadanos que vienen a hacer sus trámites para que sea más efectiva la atención y que pueda brindarle un servicio que sea acorde a lo que estamos pidiendo en Gobierno” señaló Álvarez.

En tal sentido, el Ministro indicó que “queremos acompañar a la gente generando un Gobierno cercano y, obviamente, la primera cara visible que uno tiene como gobierno es el empleado de atención al público”.

Álvarez celebró haber podido capacitado a todo el personal y aseguró que “esto no va a cesar aquí, sino que ya estamos iniciando una segunda tanda de capacitación para el personal que no pudo realizarlo”.

“La gobernadora Rosana Bertone siempre nos pide que capacitemos y dotemos de herramientas al personal, así que para nosotros esto es muy importante” expresó.

Asimismo, el Ministro mencionó que “hemos tenido muchos años de falta de valorización del personal, y esto es una muestra de que invertimos no solo en pago de salarios, sino también en dotar de herramientas al trabajador para que crezca y sientan que son tenidos en cuenta y, sobre todo, mejorar su calidad de desempeño que no sólo los hace hacer crecer como trabajadores, sino también como personas”.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Alejandro Ledesma, la secretaria de Coordinación Territorial y Participación Comunitaria, Valeria Sánchez, la secretaria de Culto y Pueblos Originarios, Verónica Peralta, y la concejal Laura Colazo.