Enorme batacazo de Claro que eliminó a Club de Amigos

RIO GRANDE.- Desde la creación el año pasado de la Copa Ciudad de Río Grande de Futsal AFA, en la cual intervienen todos los elencos de Primera sin excepción de categoría, que se vienen registrando batacazo tras batacazo, y el miércoles a la noche en el gimnasio municipal de la Margen Sur no fue la excepción, Claro, equipo que hoy milita en la Primera C, dejó fuera de competencia al multicampeón Club de Amigos en lo que se ha constituido en la mayor sorpresa de la temporada.

El partido culminó igualado 5 a 5 en el tiempo regular, y en la definición desde el punto penal, los de la telefonía móvil ganaron 3 a 2 y se metieron en la siguiente fase y que en caso de ganar Parque Futsal -jugaba anoche en el Muriel ante Inter-, serán los primeros finalistas del campeonato.

El otro conjunto que avanzó en la Margen fue Victoria que venció a Unión Antártida Argentina por un apretado 6 a 5 y también se lo puede poner como batacazo, ya que el Azulgrana es de la B y el rival de la A.

Pegó de entrada, aguantó en el cierre

Claro salió a jugar éste cotejo como si se tratara la final del mundo, y fue así que de entrada sorprendió a Club de Amigos y se adelantó 3 a 0 gracias a dos goles consecutivos de Agustín Barría y otro de Sergio Echeverría.

Los actuales Tetracampeones de la A dispusieron de tres cuartetos y así fueron mermando la resistencia física del rival, que no solo que no está acostumbrado a jugar a reloj parado, sino que no fue el equipo largo de siempre, entendiendo sus entrenadores que no era un partido para que lo jugasen todos.

Y esa merma física de Claro sumado a algunos infortunios que sufrió en defensa, vio cómo el rival se lo llevó por delante y con dos goles en contra, el realidad el primero se lo pueden adjudicar a César Mancilla, más allá que la pelota la terminó mandando el arquero Richard Núñez a su propia meta, Amigos quedó 2-3 y con claras chances de acceder a la igualdad antes de ir al descanso largo, cosa que finalmente no ocurrió.

En el inicio del complemento, el juvenil Agustín Barría anotó el cuarto tanto de su equipo tras una gran recuperación de Emiliano Torres quien tras llevarse la pelota con mucha fuerza lo dejó solo a su compañeros para decretar el 4 a 2.

Pasaban los minutos y Club de amigos no lograba mostrar su mejor cara; sus jugadores no tenían una buena noche y el juego colectivos era casi nulo, solo la vergüenza deportiva y su mejor estado físico ponía en aprietos al elenco de la familia Torres, y fue tras una mala jugada de Claro que Club de amigos lo tomó mal parado y a través del pibe Matías Igarzabal llegaron al descuento y casi de inmediato el Zurdo Moreno apareciendo sin marca por el segundo palo logró la igualdad del partido.

A poco del cierre, dejaron libre al Chelo Ruiz y éste sacó provecho de su pegada para cruzar su remate y colocar por primera vez a Club de Amigos arriba en el tanteador 5 a 4, dejando la sensación que era el fin de Claro ya que sus fuerzas físicas ya estaban extinguidas.

Pero la garra de los chicos de Claro les permitió llegar a la igualdad; se fueron con todos arriba, entre Sergio Echeverría y Agustín Barría armaron una jugada que se ensució en el área, pero la pelota tras rebotar en varias piernas sin que Amigos pudiese despejar el peligro, apareció Emiliano Torres para capturar esa pelota suelta y ponerla junto a un palo e igualar la serie 5 a 5.

Los minutos finales fueron para el infarto, primero porque el mencionado Torres se fue expulsado por doble amarilla y el rival jugó con un hombre de más pero no logró romper la defensa rival, y cuando restaba un poco más de un minuto, el que se fue expulsado fue César Mancilla en Club de Amigos, y Claro tuvo la chance de llevarse el juego en tiempo regular, pero no pudo convertir y casi lo pierde en el cierre cuando a 15 segundos del final el chico Barría cometió una falta innecesaria y le dio un tiro libre sin barrera que no pudo aprovechar Leo Barrios, su remate algo débil fue contenido por el arquero Núñez y así fueron a la tanta de penales.

Allí, el mencionado Leo Barrios estrelló el primer remate en el travesaño y los ejecutantes de Claro no se equivocaron en la serie, marcaron Ormaza, Barría y Echeverría para dejar fuera de carrera al actual Tretracampeón de la A.

Merecido triunfo de Victoria

El conjunto Azulgrana está atravesando su mejor momento de la historia; si bien éste equipo no tiene nada que ver con aquellos conjuntos importantes que supo presentar Victoria en diferentes temporadas, éste le está regalando las alegrías más importantes.

Y esta vez dejó en el camino a los chicos de Unión Antártida Argentina, fue de forma apretada pero más que merecida, ya que supo reponerse de un inicio adverso donde el rival picó en punta 2 a 0, pero antes que culmine la primera etapa ya lo ganaba 4 a 2.

EL comienzo del complemento tuvo otra vez a Unión como dominador de las acciones y nuevamente le anotaron dos golazos para igualar el tanteador en cuatro, y pese a que el Azulgrana logró otra ventaja por intermedio de un bombazo de Brian Cárcamo, respondió de inmediato Wladimir González para igualar otra vez el match, y cuando faltaba muy poco para el cierre, nuevamente Cárcamo con otro pelotazo al ángulo decretó el 6 a 5.

Eso fue lo último que hizo Cárcamo quien se retiró lesionado, también se fue su armador Nazareno Dávoli, por lo que Victoria terminó pidiendo la hora y con la calidad de Kaaru Olloa, la gran figura de la noche, se llevaron una clasificación enorme.

Club de Amigos 5 – 5 (2-3) Claro FC

Club de Amigos: César Mancilla, Leonardo Barrios, Matías Igarzabal, David Moreno y Marcelo Ruiz.

Claro FC: Agustín Barría (3), Sergio Echeverría y Emiliano Torres.

Incidencias: Expulsados César Mancilla en Club de Amigos y Emiliano Torres en Claro.

Unión Ant. Arg. 5 – 6 Victoria

Unión Antártida Argentina: Wladimir González (2), Luis Aguilar, Isaac González y Josué Alderete.

Victoria: Brian Cárcamo (2), Cristian Alvarez, Jimmy Cabrera, Ezequiel Salazar y Gonzalo Fernández.

Incidencias: Expulsado por doble amarilla Cristian Alvarez en Victoria.