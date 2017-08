Emilio ya caminó 178 kilómetros: “El viaje es maravilloso, la basura es lamentable”

El panadero Emilio Sáez y su compañero de viaje, el veterano de Malvinas Cacho Antúnez, salieron desde la Quiaca y ya recorrieron a pie más de 178 kilómetros hasta Tilcara. En el camino, concientizan acerca de la basura y sobre Malvinas, un mensaje que dejan en las escuelas que visitan y a cada persona con la que conversan.

RÍO GRANDE.- “El tiempo nos castigó bastante en el cruce, venimos en un muy buen promedio y la semana que viene queremos estar en Jujuy, y un poco más adelante entrar en Salta que es el objetivo para el 15 de septiembre cuando se realiza la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro”, contó Emilio Sáez.

El panadero afirmó que “llevo el pedido por varios amigos que están complicados en la salud y les prometí que iba a ir”. “Todo forma parte de un viaje maravilloso, de la forma en que se vive, la forma en la que se contemplan las montañas, los paisajes; y también lamentablemente reafirmamos lo de la basura que es lamentable de verdad”, agregó.

Uno de los objetivos del viaje es concientizar acerca de la basura que arrojamos a las rutas, como el espíritu de la campaña Basura Cero que Emilio impulsa hace varios años para limpiar las rutas fueguinas.

“Llevamos con nosotros las bolsas de basura que no son muy grandes y le estamos haciendo un sistema para ir poniéndolas con un sticker de Basura Cero en todo el país, lo vamos a ir poniendo donde marcan los kilómetros en la ruta, con un precinto las vamos a ir dejando como una forma de seguir concientizando”, explicó.

Emilio sostiene que “algo hay que hacer con este tema, no es un mal menor, lamento que la gente no lo entienda. Porque esa decisión de tirar tu basura no se entiende. Lo triste es que todo esto forma parte de la escenografía del paisaje”.

“Es importante que los medios hagan eco, nosotros no le pedimos nada a nadie, lo hacemos por devolverle al país y a la isla todo lo que nos dio y vamos en esa lucha. No queremos ser protagonistas de nada, sino simplemente concientizar que este es un problema de todos”, sumó.

¿Cómo se vive un viaje tan largo? “El problema es más de la cabeza que de los pies, más allá de algunas ampollas que me salieron, porque la fricción del calzado causa eso. Estamos haciendo 25 kilómetros, para después tomarnos un día de descanso”, detalló.

Sin embargo para él y su compañero lo importante es el mensaje. “Ojalá que esto tome un revuelo, las autoridades, los gobiernos municipales y provinciales comprendan que la basura tiene que ser un problema a resolver, el mundo va para otro lado y nosotros tratamos de despertar algo desde nuestro lugar. Nosotros no representamos nadie más que a nosotros mismos, qué mejor que en vez de seguir haciendo negocios, dedicarnos a esto que en la última etapa de la vida es muy gratificante. Ojalá tengamos suerte porque ganamos todos en esta”, indicó.

Cacho Antúnez, veterano de Malvinas de Ushuaia, acompaña a Emilio en esta primera parte de la aventura. “Mañana arrancamos nuevamente la caminata, nos hemos encontrado con gente de Tierra del Fuego, algunos que viven y otros que han vivido, y que al ver la banderita de la provincia, nos paran y preguntan, nos sacamos fotos y conversamos”.

El veterano aseguró que “Emilio me hizo la propuesta, me pareció muy bien, y qué mejor para concientizar a los chicos principalmente que el tema Malvinas no es solamente el 2 de abril, sino también hay que tenerlo presente todos los días y no bajar los brazos para seguir reclamando. No debemos olvidar que quedaron allá 649 soldados que perdieron su vida por la patria y quedaron esperando que algún día la bandera celeste y blanca flamee de una vez por todas”.

“Venimos caminando con Emilio, pegando calcos de Basura Cero, de Malvinas en las garitas, los negocios, las estaciones de servicio y en los autos que quieran, a los chicos en los colegios muchos le ponen a su celular un calco de Malvinas para que tengan y se ponen muy contentos”, afirmó.