“Cualquier objeto extraño que se introduzca en el sobre de la votación, anula el voto”

Ayer por la tarde, la Secretaría Electoral de la provincia emitió un comunicado advirtiendo a la ciudadanía sobre una cadena de mensajes en las redes sociales. La falsa convocatoria pide a la comunidad colocar en el sobre de votación una boleta en favor de una ley contra el maltrato animal, junto a la boleta del candidato elegido.

RIO GRANDE.- Desde la Secretaría Electoral aclararon que la convocatoria, para adherir a una ley contra el maltrato animal, no sólo es falsa, sino que quien haga caso de tal indicación está automáticamente anulando su voto:

“Dentro del cuarto oscuro sólo van a estar las 11 boletas de las agrupaciones que oficializaron lista en la provincia de Tierra del Fuego. Ésas son las únicas boletas autorizadas a estar en el cuarto oscuro. Cualquier otro objeto, sea una boleta o un folleto, inclusive un simple papel que se introduzca al sobre, anula el voto, con lo cual va a ir al recuento como anulado y no va a hacer ningún tipo de diferencia”, explicaron desde la oficina de la Secretaría.

El comunicado enviado a los medios de comunicación de Tierra del Fuego, por la Secretaría Electoral, especifica un poco más la advertencia: “… se hace saber que, cualquier objeto extraño que se introduzca al sobre de votación (Ej.: una moneda, clip, estampita o papel de color o blanco, modelos de boletas no oficializadas, propaganda política etc., que no sea una boleta aprobada) ANULA el voto del ciudadano”.

Esta falsa campaña que comenzó a circular hace varios días por facebook y Whatsapp pide a la ciudadanía que adhiera al pedido de una ley contra el maltrato animal y sostiene que sólo con 5 mil personas que la pidan, será posible la sanción de tal ley. Sin embargo, no se hace referencia a número de proyecto alguno o quien lo presenta y ante qué organismo específicamente.

En el comunicado emitido por el organismo del Poder Judicial se hace hincapié en la importancia de difundir la falsedad de esta campaña, y las consecuencias de hacer caso de la misma:

“Sabemos que desde algunas asociaciones civiles estaban instando a la comunidad a poner esta boleta en el sobre, pero la verdad es que no sirve siquiera para sacar un dato estadístico, porque los votos nulos van todos a un lugar donde nadie toma nota de lo que había dentro de esos sobres. Por ende, no siquiera sirve como reclamo, o protesta”, remarcaron desde la Secretaría.

Y aclararon: “Tampoco es un voto impugnado. Es un voto nulo, que no entra en ningún tipo de estadística ni recuento”.

La falsa campaña no es algo de Tierra del Fuego solamente, hay mensajes similares, con el mismo propósito, que circulan entre usuarios de las redes sociales en otras provincias. “Sinceramente no tenemos idea desde dónde comenzó a circular este mensaje. Sabemos que estaba siendo reenviado desde varias protectoras. Pero también fue reenviado desde grupos de Buenos Aires, así que puede ser algo a nivel país”, admitieron desde la Secretaría Electoral.

Además, durante el día de ayer, varios de los empleados del Juzgado Electoral recibieron consultas de su círculo personal de familiares y amigos preguntando sobre la autenticidad de esta iniciativa, aunque nadie sabe precisar cuál fue su origen.