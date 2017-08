Críticas de Massa a Cambiemos

BUENOS AIRES (NA).- El diputado y precandidato a senador nacional de 1País Sergio Massa se refirió a la campaña del oficialismo que insta a los votantes a “no aflojar” y sostuvo que “el que tiene que aflojar es el Gobierno con el ajuste, con el tarifazo y con los privilegios”.

Durante una visita al partido bonaerense de Esteban Echeverría, Massa se refirió al cartel con la leyenda “No aflojemos” que mostró el presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales.

“El que tiene que aflojar es el Gobierno con el ajuste, con el tarifazo y con los privilegios para bancos y mineras”, sostuvo Massa y agregó: “Los argentinos nunca aflojan, pero quieren llegar a fin de mes, caminar sin miedo por la calle y no vivir con la incertidumbre que genera un gobierno que solo piensa en como recortar salarios y jubilaciones”.

Al respecto, remarcó que “el que tiene que aflojar es el Gobierno con el ajuste, porque el aumento de luz, de gas y de medicamentos lo único que hace es que a la gente la plata cada vez le alcance menos” y que “pymes y comerciantes que nunca aflojan hoy sienten que les doblan las piernas, porque no llegan a fin de mes y no hay consumo porque la gente no puede comprar”.

“Ojalá el Gobierno entienda que tiene que aflojar con el ajuste, y ayudar a reactivar el consumo, el comercio y la PyME, porque eso genera trabajo, pero además le devuelve poder de compra a la gente que perdió contra la inflación y los aumentos”, agregó el postulante a senador por Buenos Aires.

En este sentido, Massa evaluó que la administración de Cambiemos “tiene que dejar de defender a los más ricos y empezar a entender que para que la economía arranque hay que cuidar el bolsillo del laburante, del jubilado y de los que cobran las asignaciones porque son los que mueven nuestra economía todos los días”.

Durante su visita a Esteban Echeverría el diputado nacional siguió promocionando su propuesta “Bajemos los precios”, que busca reducir el IVA en productos de la canasta básica y eliminar gravámenes al consumo.

“Hoy le contamos a los vecinos de Esteban Echeverría cómo sería posible bajar un 20 por ciento el precio de la comida, de los medicamentos, la luz y el gas, porque creemos que hoy el principal problema que tenemos es que a la gente la plata no le alcanza”, indicó.

En la misma línea, abundó que “el presupuesto tiene 22.500 millones de pesos para devolución de IVA que lo que haría es que en una familia promedio de la Argentina se recupere poder de compra por entre 1.200 y 1.800 pesos y en el caso de los jubilados entre 600 y 1.000 pesos”.