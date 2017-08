En Chacra XIII: en el robo de armas quedaron vinculados a tres menores de edad del barrio

RIO GRANDE.- Tras la demora del menor de 14 años en las calles de Chacra XIII con una Magnum 44 robada en una vivienda del sector, el Juzgado de Menores ordenó el allanamiento de su casa y de otros dos implicados más, pero no pudo dar con la carabina que sigue sin aparecer. En la causa entiende el juzgado de Menores a cargo del Dr. Pablo Duarte, en razón de que en la investigación se determinó hasta el momento que tres sujetos tendrían relación con el robo a la vivienda de calle Mazzarello 635 en la noche del martes pasado.

Todos los sospechosos son menores de edad, dos de ellos vinculados al hecho por rastros y huellas encontradas en la escena, y el tercero al ser detenido el miércoles portando una de las armas robadas en la vía pública, un revólver Magnum 44 de alto poder de fuego.

Ante ello se ordenó el allanamiento de su domicilio y el de los restantes menores de edad por la Comisaría de Familia, resultando negativos en pos de buscar dar con la carabina calibre 22 que aún no logra ser recuperada.

Asimismo en la casa del menor demorado con el revólver, se pudo dar con la billetera del damnificado, Marcelino Sosa de 47 años.

De igual manera el caso no tendrá resolución judicial alguna en lo penal dada la inimputabilidad de los menores, aunque es de esperar que se tomen medidas de carácter tutelar para con sus responsables mayores.