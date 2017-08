Caminará desde La Quiaca a Tolhuin para concientizar sobre basura en rutas

RIO GRANDE.- Se trata de Emilio Saez, el dueño de la Panadería “La Unión” de Tolhuin, que emprenderá -el lunes- una caminata desde La Quiaca hasta Tolhuin con la premisa de concientizar sobre su propuesta de “Basura Cero” en las rutas argentinas.

El “mejor jefe de Argentina”, como lo bautizaron el año pasado los medios nacionales, caminará 20 kilómetros por día hasta lograr unir ambos extremos del país.

“Las causas que uno tiene en la vida, ya después de los 60 años uno está diciendo qué cosas son contundentes y no merecen discusión y otras que sí, pero en este caso, es centrarme en las miles de toneladas de basura que hay en las rutas argentinas”, resumió.

Y dijo que esto ocurre “producto de que la gente aprieta un botón, baja el vidrio de su vehículo y tira toda la basura que lleva en el auto”, entendiendo que “eso es vergonzoso”.

“Como no represento a nadie más que a mí mismo, tengo la posibilidad de decirlo abiertamente”, sostuvo en declaraciones a Fm del Pueblo.

Saez dijo sentirse agradecido de que “tengo mucha gente que me quiere bien, y la verdad es que necesito de todos ellos porque es muy largo el camino, es inmenso”.

“No veo la hora de empezar y tengo la ilusión de poder hacerlo completo y llegar a Río Grande para el 2 de abril”, se esperanzó.

Saez espera “conocer otro país porque no todo pasa por la televisión”, asegurando que “en ese camino estoy y gracias a Dios por lo menos lo puedo intentar, después si lo logro o no veremos, pero con el apoyo de la gente y las convicciones que llevo es muy probable que lo pueda hacer”.

Comentó que, en su camino desde Tolhuin a La Quiaca, viajando en una casilla rodante, tuvo la oportunidad de brindar charlas en diferentes escuelas. “Este es un problema de todo el país y la idea nuestra es concientizar”, señaló.

“Llevo calcomanías de ‘Basura Cero’; bolsas de ‘Basura Cero’ donde pienso llevarme basura de cada provincia, y las voy a poner en la panadería porque me duele en el alma ver tanta belleza y tanto país hermoso y con tanto desprecio que lo ensuciamos y lo contaminamos”.

Saez admitió que “es impresionante la cantidad de basura que se ve por todos lados, y no es un dato menor”, asegurando que “cualquiera habla de cualquier cosa y yo no soy el dueño de la verdad, pero nadie me puede discutir que para hablar de basura primero la levanté”.

Sobre el itinerario de viaje previsto, Saez detalló que el próximo lunes 7 de este mes saldrá por la Ruta 9 hasta Tucumán. “Voy a caminar, si Dios quiere, 20 kilómetros por día y la altura nos está complicando un poco pero estamos adaptándonos bastante bien”.

“Luego tomo la Ruta 157 hasta Córdoba, después a La Pampa, sigo a Puerto Madryn y desde ahí para abajo”, agregó.

Para Saez se trata de “un desafío lindo” más allá que “llegue o no”.

“Tengo el privilegio de sentirme millonario con cosas simples de la vida y tenemos que procurar, cada uno desde nuestros lugares, dejarle una Argentina mejor a nuestros hijos y nietos”, cerró.