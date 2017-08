Bertone dijo sentirse “perseguida judicialmente”

RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone manifestó su malestar tras emitir su voto con las intimaciones judiciales de la Justicia Federal y consideró que “otros candidatos” no fueron medidos con la misma vara.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, había intimado al Gobierno provincial pidiéndole que se abstuviera de violar la veda con actos de gobierno, en los que participaban los candidatos Laura Colazo y Luis Vázquez del Frente Tierra del Unión.

Al respecto Bertone, dijo sin nombrar al magistrado que “hemos sido víctimas permanentes de denuncias en este proceso electoral”, cuestionó e “incluso de denuncias penales que por ahí, otros candidatos que hacían lo mismo, nada se les requería”.

En ese sentido la Gobernadora dijo que “yo he sentido que hemos sido un poco perseguidos judicialmente, pero bueno, valga bien el esfuerzo de nuestra gente de tratar de dar las respuesta que el Juzgado nos ha requerido para poder trabajar en paz”.

Además sostuvo que “no vamos a ser nosotros los que vamos a judicializar la política. Sabemos muy bien cómo son las cosas, muchas veces es difícil volver cuando se es de un mismo espacio político y que si bien se ha ido juntos en otras elecciones, luego cuando uno tiene esas actitudes que duelen en lo personal, es muy difícil recomponer las elecciones”. Esto lo dijo Bertone en relación a la denuncia que realizaron del sector de Martín Pérez y Forja que denunciaron ante la justicia electoral que el Gobierno violaba la veda electoral mediante la difusión de sus actos de gobierno.

Respuesta de Calvete

Por su parte el juez Calvete evitó polemizar terminada las elecciones aunque aclaró que si bien no había escuchado las declaraciones de la Gobernadora se declaró imparcial y si ningún tipo de distinción entre los competidores electorales.

Al ser consultado por las manifestaciones de Bertone, el Magistrado dijo no haberlas escuchado aunque se ocupó de dejar claro que el juzgado que conduce actúa con imparcialidad. “Nosotros no hacemos ningún tipo de distingos y somos totalmente imparciales con todos los partidos políticos, así que no hay nada más que aclarar al respecto”, sostuvo tajantemente en diálogo con Radio Nacional Ushuaia.