APYMEMA: El Concejo Deliberante busca frenar avance del Municipio sobre las tierras

RIO GRANDE.- Concejales y productores acordaron tratar de prorrogar las reglas de juego establecidas por ordenanza a los efectos de evaluar los proyectos productivos que pueden continuar usufructuando de la tierra que le fue asignada a APYMEMA, en lo que busca ser un freno a la avanzada de la Municipalidad para recuperar algunos de esos predios.

La concejal Laura Colazo encabezó una reunión que estaba programada con los representantes de APYMEMA (Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Agricultores), quienes, una vez más, expusieron sus inconvenientes para llevar adelante una producción sostenida en el tiempo y reclamaron mayor asistencia por parte del Municipio.

Los concejales María Eugenia Duré y Raúl von der Thusen estuvieron presentes en la reunión, a la que asistieron una veintena de integrantes de la PYME, y en la que participaron además un representante del INTA y otro del Gobierno de la Provincia involucrado con la temática y las Huertas familiares.

La concejal Colazo observó y criticó la ausencia de representantes de la Municipalidad, para abordar este asunto. Al respecto dijo que “así como hablan en los medios esperamos que vengan al Concejo porque necesitamos su participación y su compromiso de que aquellos que producen puedan tener el acompañamiento que necesitan”

Colazo remarcó que, a diferencia de la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia “trabaja con aportes técnicos, capacitaciones y aportes no reembolsables con productores de APYMEMA, en tanto que el INTA trabaja con capacitación y también entrega semillas” y criticó que “no pudimos acreditar de cómo el Municipio ha colaborado en estos diez años”.

Nuevo relevamiento

La concejal Colazo explicó que se acordó “hacer un nuevo relevamiento y ver la posibilidad de pedirle al Municipio que les haga la conexión de agua y cloacas a todo el predio porque hoy no cuentan con ese servicio y ver la situación jurídica para poder evaluar una prórroga de la ordenanza, para hacer el relevamiento y luego de ver quiénes son los que están produciendo y acompañarlos. A los que no, no y van a tener que ceder el espacio”.

Dijo que en el relevamiento debe tener participación el Concejo, el SENASA, el INTA, el Municipio y el Gobierno.