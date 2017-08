Anoche lanzaron oficialmente el Campeonato Provincial

RIO GRANDE.- Anoche, en el Centro Cultural Leandro N. Alem, el Pata Sport Asociación Deportiva, lanzó oficialmente la III Edición del Campeonato Provincial de Mountain Bike XCO “Copa FACiMo”, el cual tendrá tres fecha, una en cada una de las ciudades de Tierra del Fuego, y tendrá como entidad colaboradora a la Asociación K’Mal de Ushuaia y el auspicio de la Agencia Municipal de Deportes de Río Grande.

La ceremonia comenzó minutos después de las 20:30 y en la mesa central estuvieron además del flamante presidente del Pata Sport, Fabián Sena, Mario Gómez, vocal titular de la institución, y Carlos Turdó, Subsecretario de Deportes de la Agencia Municipal de esta ciudad, quienes fueron acompañados por el resto de la comisión directiva, ciclistas y familiares de los mismos.

El acto fue muy escueto y preciso, se dio a conocer las fechas que tendrá el certamen, comenzando el domingo 24 de septiembre en esta ciudad; el 1 de octubre se realizará la segunda fecha en Tolhuin, culminando el 8 de octubre en Ushuaia con la prueba coronación.

Los demás detalles de las tres pruebas serán dadas a conocer más adelante, como el reglamento especial del certamen, los circuitos que se utilizarán, donde el Para Sport se hará cargo de trazado de los circuitos de Río Grande y Tolhuin, mientras que la Asociación K’Mal trazará su recorrido en Ushuaia.

El primero en tomar la palabra fue el presidente Fabián Sena quien aclaró que “el campeonato tendrá el aval de la FACiMo por lo que los ciclistas tendrán que estar federados, tal cual se les exige a los corredores en el Rally de los Lagos del Fin del Mundo” .

Además, aprovechando la oportunidad también hicieron el lanzamiento del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, y Sena dijo lo siguiente: “la XVIII Edición, XI Copa Nacional Austral, se desarrollará el sábado 9 de diciembre y tendrá un nuevo formato, su modalidad será XCM, es decir cross country marathom el cual ya fue informado a la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña y ha sido aceptada, en otras palabras, será una prueba de punto a punto dejando de lado las etapas aunque respetando el mismo trazado, realizándose modificaciones que más adelante serán dadas a conocer”.

Luego tomó la palabra Carlos Turdó en representación de la Municipalidad de Río Grande quien anunció que “deseamos darle continuidad año a año a éste lindo proyecto que es el Campeonato Provincial de Mountain Bike por el esfuerzo que hacen los ciclistas entrenando todo el año, dejando de lado la familia, a veces el trabajo y el dinero que invierten en esta disciplina; quiero felicitarlos por las carreras de importancia que montan a lo largo de todo el año porque no es fácil montar las carreras, lleva su tiempo, su desgaste y por ende los quiero felicitar por el gran trabajo que están realizando, y a través de ustedes, a toda la familia del Ciclismo”.

Además, el mandatario de la cartera de deportes bregó para que los ciclistas participen de éste Campeonato Provincial como del Rally de los Lagos: “es bueno recordar que en cualquier disciplina deportiva tiene varias etapas, una de iniciación, una de participación y una etapa competitiva, cualquier deportista que quiere desarrollarse como tal, debe participar de las carreras oficiales, reconocidas por entidades nacionales para luego poder clasificar a los eventos que organizan estos mencionados entes oficiales y nosotros apoyaremos estas competencias oficiales pensando en el crecimiento de la disciplina, de los deportistas y en el futuro del Ciclismo”.

Ruptura de las asociaciones

El martes 29 de agosto de 2017 a la hora 16:00, en las instalaciones de la Agencia de Deportes y Juventud del Municipio de Río Grande, se presentan tal cual estaba pautado, a una reunión con el Subsecretario de la Agencia Carlos Turdó, dirigentes del Ciclismo de Río Grande, con Luis Garay y Fabián Sena en representación del Pata Sport Asociación Deportiva y José Toranza como referente de La Bici Posta Eventos. Faltó la representación de la Asociación Pedaleando El Karukinka a la misma.

En la reunión mantenida, integrantes del Pata Sport esperaban la presencia de la Asociación Pedaleando el Karukinka para manifestar su determinación de hacerse cargo ellos del Campeonato (FACIMO), sin depender de la fecha donde estaba programada la participación de la Asociación ausente la cual figuraba en el calendario.

Toranza no comparte esa determinación, la ausencia de los dirigentes de Pedaleando El Karukinka y al no poder ponerse de acuerdo los dirigentes presentes, la Agencia de Deportes decide apartarse por no haber acuerdo unánime entre las partes.

De todas maneras, Carlos Turdó manifiesta en nombre de la Agencia de Deportes, seguir acompañándolos en las competencias oficiales, como así también a los deportistas que forman parte de la actividad.

Cierran las inscripciones para el fin de semana

Hoy, hasta las 19:00, los ciclistas tendrán tiempo de inscribirse para participar de las dos carreras ciclísticas que se desarrollarán el próximo fin de semana en conmemoración de los 59 años que está cumpliendo el Club Bernardo O’Higgins de Río Grande.

Los corredores que quieran tomar parte de la prueba contrarreloj del día sábado o bien para la de fondo del día domingo, deben acercase por el local comercial de Everest Cycling (Lasserre 543) para que la Subcomisión de Ciclismo de la institución bernardina pueda asegurar a los participantes.

La carrera del sábado comenzará a las 14:00; serán 15 kilómetros comenzando en la salida del excampamento YPF, llegando hasta la base del cabo Domingo y retornando al mismo punto de partida, mientras que la prueba de 80 kilómetros del domingo comenzará y culminará en el mismo sitio, solo que los competidores doblarán unos 7 kilómetros más adelante de la tranquera de ingreso a La Arcillosa.

Los tiempos de la contrarreloj del sábado, serán sumados a los tiempos de la prueba de fondo del día domingo.