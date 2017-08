Alimenticias insisten con pedido de reforma tributaria

BUENOS AIRES (NA).- La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) le insistió hoy al Gobierno para que impulse una reforma tributaria con el fin de “dinamizar la economía y alentar las exportaciones”. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina, realizó el pedido a la administración de Mauricio Macri y advirtió sobre el impacto negativo de las “tasas ilegales” que imponen algunos municipios.El empresario dijo que los municipios tienen facultades para cobrar tasas sobre los servicios que prestan, pero en realidad están “imponiendo verdaderos impuestos a la exportación, cobrando por encima de las tasas que les corresponde”.

Dijo que ante la queja de las empresas afectadas, los municipios responden “vayan a la Justicia”, una misión que demanda tiempo y dinero que las pequeñas y medianas empresas industriales no pueden afrontar.

“Hay que tener un sistema tributario justo y legal. Hay tasas municipales que no deberían discutirse sino directamente suprimirse porque son ilegales”, dijo el empresario en declaraciones a radio El Mundo.

El pedido para una reforma de segunda generación llegó después de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, les avisara en febrero último a los empresarios de la Copal que el Gobierno no prevé una reforma tributaria para este año.