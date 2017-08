Agustina Lizondo, cantó para un concurso de nivel nacional

La joven riograndense Agustina Lizondo participó del concurso 47 Te Busca Música, que se llevó adelante en Buenos Aires. La adolescente fue la única representante de Tierra del Fuego que estuvo presente en el evento. Para pasar a una nueva instancia necesita del voto de todos.

RIO GRANDE.- La firma 47 Street lanzó su segunda edición de su certamen 47 Te Busca Música que tiene como objetivo captar a la nueva cantante adolescente que representará a la marca.

Las chicas que participan pertenecen a todas las provincias del país, y tienen entre 13 y 23 años. Para participar, cada una de ellas ingresó a www.47tebuscamusica.com y completaron la ficha de preinscripción.

Para el casting, las participantes debieron cantar una canción dentro de una cabina durante 40 segundos.

En estos momentos, las participantes ya completaron esta instancia y ahora esperan el resultado de la votación que dará inicio por las redes sociales el 28 de agosto, momento en que abrirá la opción de votar.

Para votar, la gente deberá ingresar a www.47tebusca.com/Musica, elegir el video de Agustina Lizondo o votar el N°2346. Las 90 más votadas pasarán a una segunda instancia.

Según confió Agustina, en esta instancia, se presentaron una 4000 chicas quienes esperan pasar a la segunda instancia. De todas las chicas del país, Agustina es la única representante de Tierra del Fuego.

Cabe destacar que este concurso cuenta con varias etapas y, para pasar a la segunda instancia, Agustina necesita del voto de la gente a través de las redes sociales.

Segunda instancia

En la segunda instancia, las 15 más votadas y las 15 elegidas por la discográfica pasarán a la siguiente etapa. Las 90 preseleccionadas se presentarán en el shopping designado y cantarán frente a un jurado aficionado de la música. Al finalizar esta etapa quedarán seleccionadas 5 de cada casting.

Las 15 finalistas darán un show frente a un jurado de notables que se transmitirá en vivo por streaming.

La ganadora del 47 Te Busca Música se presentará con un show en vivo. Además, grabará un sencillo para subir en Spotify y realizará acústicos en los locales de 47.

Todas las instancias del certamen serán transmitidas a través de las redes sociales de 47 Street.

Cabe destacar que Agustina es alumna del colegio Don Bosco y cursa el 4to. Año de Economía. “Comencé cantando desde hace unos años. Siempre lo hacía en diversos eventos y en una cena que realizó el Rotary, me escuchó una escritora y me convocó y luego me convocaron otros quienes también me escucharon en esos eventos y así me fueron conociendo”.

Finalmente Agustina pidió el acompañamiento de toda la comunidad fueguina. “Para muchos, el canto es como un juego pero para mí es algo muy importante y es un sueño. Les agradecería mucho que se tomen un minuto y me voten porque necesito de la ayuda de todos para cumplir ese sueño”.