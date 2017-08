Afiliados de la UOM podrán ser atendidos en el Centro “Mamá Margarita”

El intendente Gustavo Melella y el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y diputado Nacional, Oscar Martínez, firmaron un acuerdo que le permitirá a los afiliados de ese gremio recibir prestaciones en el Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita”.

RÍO GRANDE.- La firma se formalizó con el secretario General de la UOM Río Grande y diputado nacional, Oscar Martínez; y el secretario Administrativo, Juan Saldaño.

Asistieron además el secretario de Salud, Dr. Walter Abregú; la Dra. Judith Di Giglio y el director General de Inspección General, José Díaz.

Tras el encuentro, el Dr. Abregú valoró que “estamos felices por la firma de este nuevo convenio con la Obra Social de la UOM. La verdad que con ellos venimos trabajando hace tiempo”.

“Esto tiene que ver con poder brindar las prestaciones a los afiliados para ser atendidos en el Centro Mamá Margarita. Es un gran paso para nosotros poder ofrecer estos servicios y que los afiliados de la UOM puedan tener estos beneficios”, dijo.

Asimismo, el funcionario indicó que “los afiliados que tengan que hacer interconsultas y necesiten usar la nueva sala de Telemedicina, recientemente inaugurada en el centro de salud N° 1, podrán hacerlo, es un servicio más que brindamos a todos los vecinos y por supuesto ahora con la Unión Obrera Metalúrgica”.

Abregú remarcó que “es importante recordar que todos los convenios que se han firmado con las distintas obras sociales, permite recuperar el dinero de estas inversiones y reinvertirlo en salud, pero no significa que, aquellos que no tengan obra social quedan fuera del sistema. Es decir, que nuestro Intendente siempre nos pide que no debe quedar ningún vecino sin atención primaria. Los servicios del Municipio son para todos los ciudadanos”.