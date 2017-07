Turistas gastaron 13.702 millones de pesos en vacaciones de invierno

Los datos del sondeo arrojaron que durante las vacaciones de invierno, los turistas realizaron un gasto directo de 13.702 millones de pesos en las ciudades del interior del país.

BUENOS AIRES (NA).- Las vacaciones de invierno finalizaron con un “balance positivo” ya que casi 4,9 millones de turistas viajaron por el país y realizaron un gasto directo de $13.702 millones, indicó hoy un estudio elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe señaló que si bien “viajó más gente respecto del año pasado, la estadía fue levemente inferior”.

Subrayó que “casi 4,9 millones de turistas viajaron por el país en las vacaciones de invierno con una permanencia promedio de 4 días”, mientras resaltó que “se estima que 8,6 millones de excursionistas se trasladaron de una ciudad a otra a pasar el día”.

“Las ventas minoristas sintieron el impacto del mayor movimiento y gasto de la gente, aunque lo que más se dinamizó fue el rubro esparcimiento”, sostuvo el presidente de CAME, Fabián Tarrío.

“A ello hay que sumarle las personas que se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día, con un gasto promedio de $270 cada uno. De esta manera, inyectaron otros $2.322 millones”, calculó y enfatizó: “Las vacaciones de invierno finalizaron con un balance positivo”.

Según el relevamiento realizado por la CAME en 40 ciudades, la venta de bienes y servicios vinculada con turismo estuvieron en “niveles similares a los del año pasado”.

Analizó que este año las familias permanecieron un poco de menos tiempo en los lugares “para no reducir sus gastos, especialmente en gastronomía, hotelería y recreación”.

Los destinos más elegidos fueron los centros de nieve como Bariloche, Las Leñas o la ciudad de Mendoza, y destinos de temperaturas más altas como Salta, Tucumán, Córdoba o Misiones, detalló el estudio.

“Si no fuera por la competencia que ofrecieron otros destinos como Chile o Miami, el resultado de las vacaciones hubiera sido mejor aún”, consideró.

En tanto, el Ministerio de Transporte resaltó este domingo que en las vacaciones de invierno se vendieron 40.000 pasajes de tren de larga distancia, mientras el destino más elegido fue Mar del Plata.