Sorpresas en la Copa Ciudad de Río Grande: Victoria eliminó a Defensores y Amigos a Camioneros en el inicio

RIO GRANDE.- El fin de semana comenzó a disputarse la II Edición de la Copa Ciudad de Río Grande de Futsal AFA, la que congrega a los cuarenta y tres elencos de Primera División y en la cual, en su primera ronda, se disputaron veintiún partidos, solo quedó libre Parque Futsal que ha sido el primer Campeón que ha tenido la competencia y que recién debutará en la siguiente instancia.

Y tal cual ocurrió en la edición pasada, hubo varias sorpresas, tan grandes como cuando Parque Futsal, un equipo de la B se coronó campeón al dejar en el camino, entre otros, a Club de Amigos, conjunto que el año pasado no perdió ante ningún elenco de su divisional para coronarse Tricampeón 2016, la única mancha se la generó el conjunto de Julio Madarieta.

Y esta vez la máxima sorpresa llegó de la mano de Victoria quien eliminó al poderoso Defensores Futsal, fue 5 a 4 en el cotejo central disputado en el gimnasio municipal de la Margen Sur y en donde los dos elencos presentaron bajas, aunque el conjunto del Parque Industrial no tuvo a su As de espadas en la cancha ya que Facundo Perpetto no firmó planilla, y tampoco tuvo a Pablo Cobián en el banco de suplentes.

En el Azulgrana no estuvieron ni Patricio Igor ni Maximiliano Adasme en el arco, ese puesto lo ocupó Ezequiel Salamanca quien respondió muy bien y fue pilar de una defensa que se paró en rombo muy cerca de él y le regaló la pelota al rival para que lo atacase y estos pudiesen salir de contra, el mismo planteo que ejerció una semana antes ante Escuela Argentina, pero en la cancha del Jorge Muriel.

Y los primeros en anotar fue el conjunto de Defensores, a través de Sergio Barrios quien sólo en el segundo palo aprovechó una excelente asistencia de Ema Quiroga y tras ese round de estudio que duró cerca de ocho minutos, parecía que el cotejo se le podía abrir al elenco de Primera A, sin embargo nada de esto ocurrió, porque fallaron en pases fáciles y le dieron la chance al rival de correr, y en la primera contra a fondo que tuvieron, Jorge Ulloa habilitó en velocidad a Aaron Camino y éste definió con mucha clase para igualar las acciones.

Sobre los 14 minutos, a la salida de un lateral que duerme el conjunto de Defensores, Jimmy Cabrera le dio la primera ventaja a Victoria, gol que fue muy protestado por la gente de Caliva y Campano pero que no entendimos por qué.

De todas maneras a dos minutos del cierre de la primera etapa, Sergio Barrios luchó una salida rival, recuperó la pelota con mucho esfuerzo y la cedió al medio para que Quiroga de zurda estableciera la igualdad con la cual se fueron al descanso largo.

En el complemento Defensores monopolizó aún más la pelota, pero no estuvo fino para poder romper la cerrada defensa del adversario quienes, manejados por Nazareno Dávoli, saben a la perfección lo que deben realizar y cuando nada hacía suponer que Victoria podía adelantarse nuevamente en el tanteador, un grosero error del arquero Villafañe en salida le regaló la pelota a Jorge Ulloa y éste colocó el 3 a 2 cuando restaban 6 minutos y medio para el cierre del match.

La desesperación de Defensores fue notaria, tanto que un minuto más tarde otro golazo de contra de Camino le dio algo más de aire al Azulgrana.

A 4 minutos del final, Ema Quiroga esperanzó a sus compañeros con un gran gol, pero esa esperanza duró apenas segundos, ya que Victoria sacó otra contra y dejó solo a Jorge Ulloa quien remate fuerte al primer palo y venció la resistencia del arquero para establecer el 5 a 3 con tres minutos y medio por jugar.

Encima, como si esto fuera poco, Sergio Barrios vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con uno menos, que debió arriesgar con arquero jugador, Franco Barrientos ocupó esa posición, y salir a buscar el partido de todas formas. En algo se le facilitó las cosas ya que un instante más tarde el que vio la roja directa fue Jorge Ulloa quien le entró mal de atrás a Quiroga, pero Victoria aguantó y aguantó.

Recién a un minuto del cierre llegó el descuento de Defensores por intermedio de Román Andrade, pero luego no sufrió demasiado Victoria hasta llegar a los cinco minutos finales, donde casi se le paraliza el corazón; Defensores atacó a fondo y remató afuera, el arquero Salamanca al ver que solo restaban cinco segundos para el cierre, se la guardó pensando que con la orden se moría el juego, cosa que sucede en CAFS pero no en AFA; aquí el reloj entra a funcionar una vez que la pelota da un giro sobre si misma, por lo que una vez que Riquelme le dio la orden para jugar, contó los cuatro segundos y le cobró tiro libre indirecto afuera del área tal cual reza el reglamento.

Ese tiro libre no fue bien jugado por Defensores y ahora sí pudo festejar el gran batacazo Victoria con la gran cantidad de gente que llevó para apoyar al equipo.

En otras sorpresas, Amigos-Instituto dejó fuera del torneo a Camioneros quien no presentó a sus estrellas, San Isidro, un conjunto de la B eliminó al Lobo Jujeño en los penales tras igualar 5 a 5, Mitre de la C goleó a Talleres Futsal que es de la B y por último en el otro cotejo de dos elencos de la máxima categoría, Club Municipal vapuleó 9 a 1 a Estrella Austral entre los juegos más rutilantes.

Ahora se viene la segunda ronda, con los emparejamientos primeros y con tres conjuntos como candidatos a luchar bien arriba, Parque, Metalúrgico y Club de Amigos, y habrá que ver hasta donde llegará el sorprendente Victoria.

Resultados – Primera Ronda

Barcelona 4 – 3 Defensa y Justicia

Barcelona: Ricardo Bahamonde (2), Jonathan Aguilar y Matías Astorga.

Defensa y Justicia: Juan Rodríguez, José Bustos y Roque Navarro.

Concepción 6 – 1 Mirador

Concepción: Matías Oropeza (3), José Villalba (2) y Héctor Rodari.

Mirador: Fernando Martínez.

San Isidro 5 – 5 (3-2) Filial GyE Jujuy

San Isidro: Fernando Roller (2), Pablo Moreno (2) y Víctor Torres.

Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Julio Rodríguez (2), Fernando Flores, Matías Rodríguez y Carlos Quispe.

Progreso 6 – 3 Rotación

Progreso: Luis Cárdenas (2), Matías Godoy, Gabriel Barría, José Paredes y Ramiro Paredes.

Rotación: Jesús Ojeda, Hernán Ortiz y Fabricio Magallanes.

Pumas 4 – 7 Claro FC

Pumas: Jonatán Culun, Matías Casimiro, Carlos Velrdez y Brian Vázquez.

Claro FC: Agustín Barría (2), Sergio Echeverría (2), Emiliano Torres (2) y Federico Torres.

Los Troncos 0 – 4 Escuela Argentina

Escuela Argentina: Damián Cárdenas, Emiliano Marcovechio, Mauro Rain y Francisco Chávez.

Deportivo Ardiles 0 – 9 Metalúrgico

Metalúrgico: Alejandro Garibotto (3), Rodolfo Melián (2), Lucas Torres (2), Renzo Barrios y Federico Sánchez.

Estrella Austral 1 – 9 Club Municipal

Estrella Austral: Sebastián Sánchez.

Club Municipal: Félix González (3), Gastón Cornejo (2), Marcelo Muñoz (2), Martín Marimón y Jonatan Torres.

Intevu FC 8 – 6 Chacra XIII

Intevu FC: Luciano Carucho (2), Arturo Miranda (2), Eduardo Cabral, Facundo Pérez, Gerardo González y Sergio Fuentes.

Chacra XIII: Esteban Oyarzo (2), René Díaz, Javier Brizuela, Cristian Sepúlveda y Alejandro Britez.

Inter RG 5 – 2 Defensores C

Inter RG: Ignacio Gamarra (2), Martín Igor, Cristian Ortiz y Claudio Triviño.

Defensores C: Miguel Segade e Iván Valdez.

Deportivo TDF 9 – 3 Héroes de Malvinas

Deportivo TDF: César Toledo (3), Sergio Noguera (2), Pablo Monasterio, Maximiliano Retamales, Jonathan Robledo y Héctor Alzaga.

Héroes de Malvinas: Leonardo Olivera (3).

Mitre 11 – 3 Talleres Futsal

Mitre: Franco Ríos (3), Viviano Recollo (2), Miguel Espínola (2), Juan Hurtado (2), Nelson Giménez (2).

Talleres Futsal: Juan Macías (2) y Javier Aguila.

JIR 4 – 7 Club de Amigos

JIR: Leandro Noroñha (2) y José Dumenes.

Club de Amigos: Sebastián Villarroel (3), Juan Fleitas (2), Rubén Gallo y Lucas Suárez.

Instituto 3 – 19 Austral FC

Instituto: Diego Arredondo (2) y Diego Torres.

Austral FC: Daniel Cok (7), Domingo Páez (3), Maximiliano Páez (3), Pedro Pérez (2), Juan Soto (2), Mauro Villarroel y Cristian Pérez.

Juventud 14 – 2 Pomelo Hidráulico

Juventud: Darío Muñoz (3), Paul Almonacid (3), Gustavo Muñoz (3), Sebastián Cossio (2), Ernesto Vargas, Juan Mansilla y Matías Olivarez.

Pomelo Hidráulico: Agustín Sánchez y Nicolás Martino.

Ritual FC 5 – 3 Club de Barrio

Ritual FC: Facundo Villegas (2), Emanuel Oyarzún, Lucas Coronel y Jorge Vargas.

Club de Barrio: Luis Guzmán (2) y Carlos Ovando.

Amigos-Instituto 4 – 3 Camioneros

Amigos-Instituto: Cristian Pereyra (3) y Jorge Fresco.

Camioneros: Juan Collman, Alan Barría y Gonzalo Cuesta.

Defensores Futsal 4 – 5 Victoria

Defensores Futsal: Emanuel Quiroga (2), Sergio Barrios y Román Andrade.

Victoria: Aaron Camino (2), Jorge Ulloa (2) y Jimmy Cabrera.

Dínamo 5 – 8 Nueva Roma

Dínamo: Mario Celén (2), Luciano Petrone, Luis De Lorenzo y Luis Cruz.

Nueva Roma: Brian Guerrero (4), Rafael Juárez (3) y Fernando Sánchez.

Lanús 6 – 7 Atlético RG

Lanús: Luis Sofía (2), Franco Corrales (2), Carlos Alderete y Patricio Contreras.

Atlético Río Grande: Juan Córdoba (3), Jesús Avila (2), Nicolás Senkovic e Ignacio Guarnieri.

Unión Ant. Arg. 8 – 6 Sin. Luz y Fuerza

Unión Antártida Argentina: Rubén Darío Leguiza (3), Matías Cok (2), Isaac González, Gabriel Corregidor y Wladimir González.

Sindicato de Luz y Fuerza: Martín Gallardo (3), Darío Benítez (2) y Franco García.