Preocupa a SOIVA el aumento de importaciones de productos textiles

La secretaria General de SOIVA, Alejandra Zustovich, manifestó la preocupación del sector por el ingreso de productos textiles a partir de la apertura de importaciones en el país. “Esta preocupación obviamente se traslada a los puestos de trabajo”, dijo la dirigente. En Río Grande son más de 400 los trabajadores textiles.

RIO GRANDE.- La secretaria General de SOIVA, Alejandra Zustovich, planteó la preocupación del sector por la apertura de importaciones de productos textiles al país, asegurando que “esta preocupación obviamente se traslada a los puestos de trabajo”.

“Tomamos conocimiento que la Unión Industrial Fueguina había presentado una nota explicando la situación en la Comisión del Área Aduanera Especial, sobre la cantidad de productos que ingresan y que en porcentajes ha subido muchísimo”, señaló en declaraciones a Capicúa (Fm del Sur). Y se preguntó: “Si no se revierte la situación ¿hasta cuándo se puede seguir así?”.

Mencionó la por la apertura de importaciones existe “una competitividad muy desleal”, y detalló que la medida afecta a 400 trabajadores aproximadamente del rubro confección de sábanas, distribuidos en cuatro empresas de Río Grande.

“Las empresas venían planteando el tema de las importaciones, pero además bajó el consumo, inclusive hasta en lo más básico”, sostuvo la dirigente textil, entendiendo que la situación “se agudizo a partir de la política nacional del Gobierno de liberar las importaciones”.

Consultada si mantuvieron contacto con el Ministerio de Industria provincial, Zustovich aseguró que “ellos lo que nos transmiten es que están gestionando ante Nación por este tema, pero los trabajadores no vemos el resultado”.

“Vuelvo a repetir, esto es una política nacional y vemos que este Gobierno no tiene intención de revertirla, por lo menos hasta el momento”, reprochó.

La dirigente mencionó que la semana pasada, en Buenos Aires, los gremios textiles de todo el país asociados a FONIVA “estuvimos en una reunión para plantear esta situación, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta favorable”.

“Vemos que sigue pasando y lo que nos preocupa es que afecte a los puestos de trabajo”, reiteró.