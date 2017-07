Polémica entre Renacer y Gobierno por un pedido de excepción para importar insumos

El rechazo de la Comisión del Área Aduanera Especial al pedido de excepción para importar kits chipeados, con destino a la fabricación de televisores, generó el enojo de la Cooperativa Renacer. “Están en riesgo los 180 puestos de la Cooperativa”, dijo Mónica Acosta. El ministro de Industria, Ramiro Caballero, justificó la medida y dijo que existen varias empresas argentinas que pueden hacerlo.

USHUAIA.- La no autorización a la Cooperativa Renacer para que importe plaquetas desde China para la fabricación de televisores generó polémica. Mientras la firma había pedido una excepción por falta de una máquina de chipeo propia, luego de pedir cotizaciones locales que no consideraron razonables, por otro lado el ministro de industria de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero, justificó la medida entendiendo que existen varias empresas argentinas que pueden hacerlas.

La presidenta de Renacer, Mónica Acosta, se refirió a los altos costos que encontraron en el mercado local. “Newsan por ejemplo nos pidió 36 dólares, cuando chipeadas de origen las placas cuestan como máximo 25 dólares. Ese costo nos dejaba fuera de competitividad y es un indicio de que no están contentos con que participemos del negocio de la fabricación de Smart TV”, dijo.

“Mientras produzcamos microondas, que es un producto de baja rentabilidad, está todo bien, pero nos metimos con los televisores y fuimos capaces de demostrar que un televisor de 43 pulgadas cuesta 6.500 pesos al público, sin robarle a la gente; condicionamos gran parte del mercado local y obligamos a las grandes marcas a bajar sus precios, incluida La Anónima, que de 12 mil pesos remarcó a 6.999 el mismo modelo. Jamás en la construcción de un costo se pueden bajar 5.000 pesos y hay algo que evidentemente no está funcionando”, afirmó.

En este orden, aclaró que la excepción se pidió “por única vez porque ya habíamos encarado un crédito del CFI, con carpeta preaprobada, para comprar la máquina de chipeo. Los créditos recién bajan en octubre y, como la máquina es originaria de Europa, recién la vamos a tener en planta el 18 de enero”, explicó.

Y recordó que “la comisión del área en el mes de junio dijo que se iba a autorizar, luego hicieron lo imposible para dilatar los tiempos y que no llegáramos a cumplir con el cliente. La política del Banco siempre fue no pedir garantía hipotecaria y a nosotros nos la pidieron a último momento. Por un crédito de 12 millones y medio, nos pidieron la hipoteca de un predio valuado en más de 22 millones. La otra parte del crédito la sacamos en el banco Santander, sin garantía y en menos de 72 horas. En el medio tuvimos operetas principalmente del Grupo Newsan, que llamaba a nuestro cliente, que es uno de los cinco grandes supermercadistas del país y no puedo mencionar. Lo presionaron diciéndole que Renacer no iba a lograr ni el financiamiento del BTF ni la excepción de la comisión del área. También le dijeron que carecemos de la máquina de chipeo y por lo tanto no íbamos a poder cumplir. Ellos hicieron un fuerte lobby y lo sé porque a mí me llamó el gerente de compras de esa empresa para decirlo, y nosotros comentamos esta situación en junio ante la comisión del área”, denunció.

Según Acosta, tras el rechazo a la excepción que fue votado por la Comisión del Área Aduanera Especial, con un “dictamen de unanimidad sin votos”; por lo cual pedirán una nueva reunión, con votación nominal.

“Queremos presenciar esa votación y dentro del descargo vamos a exponer todas las excepciones que aprobó la CAAE, hasta para traer computadoras armadas. Después de esa reunión vamos a hacer público el contenido de todas las excepciones que vota esa comisión”, agregó.

La demora es clave porque “en 210 días debemos devolver 14 millones al BTF”, contando intereses, “o perdemos el predio puesto en garantía”, dijo, remarcando que hay un estudio de la plataforma submarina y un proyecto de puerto en la costa de ese predio. “Ya el exgobernador Cóccaro nos mostró un plano donde estaba proyectado el puerto containero”, reveló.

Para la Cooperativa, el Gobierno viene por Renacer como en la gestión manfredottista: “El escenario es muy similar al que teníamos planteado en 2001 y otra vez Newsan está mostrando la hilacha”.

“Yo creía que la Gobernadora no era tan desequilibrada y tan parcial a la hora de jugar, porque nosotros no estamos boicoteando los puestos de trabajo de nadie y, si no nos dan la excepción, lo que está en riesgo son los 180 puestos de la Cooperativa”, advirtió.

Además, hizo referencia directa a Bertone, dado que habría manifestado al propio ministro del Interior Rogelio Frigerio que estaba dispuesta a “asumir costo político” del rechazo a la excepción.

“No me extrañaría que nos estén boicoteando no solamente para que no le cumplamos al cliente sino que nuevamente las aspiraciones sean venir por el predio de la Cooperativa. El predio hipotecado no es menor dentro de esas apetencias. Me parece que nos están llevando a una situación muy crítica y vienen por eso. Vuelven con una agresividad no sólo comercial por los costos de nuestros productos, sino que todo lo que han hecho es muy sospechoso y la finalidad es quedarse con nuestro predio”, sostuvo.

Indicó que, ante este supuesto lobby, “convocamos a Tito Stefani para que nos ayudara a gestionar créditos nacionales, para no quedarnos solamente con créditos provinciales. El Gobierno nacional intentó intervenir ayer y desde el Ministerio del Interior llamaron a la Gobernadora diciendo que era importante prever un futuro conflicto, porque está en medio la fuente de trabajo de 200 personas”.

“La Gobernadora le contestó a Frigerio que el costo político de la decisión lo asumía ella. Frigerio me dijo que la decisión de la comisión de no autorizar esto, y el costo político lo pagaba ella. Yo puedo asegurar que antes que Nación, para Bertone está Rubén Chernajovsky -dueño de Newsan-. Yo lamento estar ventilando todas estas cuestiones, pero nosotros no masticamos vidrio y conocemos estas cuestiones perfectamente, más en épocas electorales donde este tipo de empresarios bancan campañas”, dijo.

Asimismo, Acosta sostuvo que la Comisión del Área Aduanera “ha aprobado más de 200 excepciones a distintas empresas de la isla. Y en una producción de un millón y medio de televisores, siete mil placas chipeadas no le mueven la aguja a nadie”.

“Parece que nada es suficiente”

Por su parte, el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, lamentó las declaraciones de Mónica Acosta y dijo que desde el Gobierno “en todo momento se buscó ayudar para que puedan continuar con la producción”.

“La Cooperativa Renacer empezó el año pasado con el lanzamiento de la línea de televisores pero no tenía inserción automática -relató Caballero en Radio Nacional-. Como presidente de la Comisión del Área fuimos autorizando que lo pudieran hacer con Coradir, que insertaba las plaquetas en Ushuaia y las entregaba. La totalidad de su producción fue con plaquetas de una empresa”.

El titular del Ministerio de Industria sostuvo que “Renacer solicita volver a hacer televisores este año y pide que excepcionalmente vengan las plaquetas del exterior pero que se vendan localmente los televisores”, detallando que “nuevamente pide una nueva excepción diciendo que Coradir no les fabricaba las plaquetas y que había otra empresa que les pasaba un valor alto”.

“Fui a la Comisión del Área, expuse el tema y decidimos acompañar porque todo el mundo entendió que era por única vez. Siempre Nación se abstiene en estos casos porque entiende que traer plaquetas del exterior no cumple con el proceso productivo”, recordó.

Sin embargo, Caballero detalló que “una vez más piden 7000 y pico de plaquetas, y fue una situación compleja”, por lo que “la Comisión resolvió ahí, con muy buen tino acompañando y tratando que la Cooperativa siga adelante, buscar que las placas se hagan acá”.

“Hay seis empresas que las pueden fabricar, el propio Ministerio se ocupó de hablar para que les pasen un buen precio y las hagan en buenos tiempos”, afirmó.

A modo de repaso, Caballero explicó que “en el momento que se los notifica de estas empresas que podían fabricar en la provincia, insisten que las plaquetas las quieren traer insertadas del exterior, entonces la Comisión del Área en el día de ayer, de manera unánime, no autoriza estas plaquetas porque hay fabricación local”, informó.

“En todo momento se buscó ayudar para que puedan continuar con la producción”, y dijo que “duele escucharla a Mónica (Acosta) porque este Ministro permanentemente ha estado en toda situación con Renacer para darle una mano”, enfatizó.

Y dijo que desde el Ministerio de Industria “les dije que les iba a dar una mano para que puedan tener el equipamiento y de esa manera salir de la dificultad. Empezamos con el tratamiento para obtener un crédito en el CFI y después no lo continuaron”.

El funcionario aseguró que “en todo momento su propuesta fue traer las plaquetas insertadas de China”, lo que a su entender “no colabora con la industria, con el sector y confunde a sus compañeros y a la ciudadanía y eso es lo que más me preocupa”.

“Parece que nada es suficiente, por eso me duele que digan cosas que no son verdad, porque siempre han tenido acompañamiento”, afirmó.

Y reprochó que “ni siquiera han analizado las propuestas de las empresas locales. La solución estaba y si efectivamente mandaron a pedir los elementos, habrá que evaluar cómo se sigue y se nacionaliza”.