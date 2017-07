Pablo Márquez y Hugo de los Santos hicieron su balance

MENDOZA (Enviado especial).- Todavía quedan resonando voces de lo que fue la participación del seleccionado mayor de basquetbol de Tierra del Fuego en el torneo Promocional que se disputó días atrás en las provincias de Mendoza y San Juan y que tenía como premio dos plazas al campeonato Argentino de Selecciones Mayores que comenzará hoy en Neuquén.

Luego de cada competencia, y generalmente en el retorno a casa, cada uno de los protagonistas ira haciendo seguramente un balance de lo que hizo bien y lo que hizo mal, y qué cuestiones mejorar para poder elevar el nivel. Uno de ellos es el entrenador Pablo Márquez, quien debutó al frente de un seleccionado provincial mayor (condujo el seleccionado U14 masculino y el seleccionado U17 femenino) e hizo un análisis de lo sucedido en tierras mendocinas, en donde se perdió los dos partidos que había por delante y no se pudo lograr el objetivo.

En dialogo exclusivo con El Sureño, el profesor comentó: “En cuanto al juego tuvimos una buena racha a raíz del buen trabajo defensivo de los chicos, pero esa exigencia física y de cabeza más que nada, no le pudimos dar continuidad en el aspecto ofensivo en esos cuatro o cinco minutos que tuvimos para quebrar a Misiones, porque llegamos a estar a cuatro puntos de diferencia y tuvimos cinco oportunidades claras de lanzamientos solos, o sea bien generadas, bien trabajadas y la parte fina donde necesitábamos de la precisión no la tuvimos, ahí hubiésemos pasado al frente, y bueno, después en el último cuarto por desgaste físico y por tanto esfuerzo, los últimos cinco minutos se terminaron de quebrar anímicamente, porque estábamos todavía en juego y una pérdida muy fácil que tuvimos en una salida, nos terminó de complicar el panorama, justo en el momentos cuando nosotros estábamos haciendo el mayor esfuerzo”.

Y además agregó: “Creo que Misiones basó su triunfo en los movimientos de tres jugadores importantes que tiene el plantel, que son lo que desequilibran y que firmaron para jugar TNA, es decir que no estábamos jugando contra cualquiera, porque ellos son jugadores que viven de esto y la parte de lo que tiene que ver con la “presión” o manejar esfuerzos o el equilibrio en juego, lo hacen muy bien y estoy seguro que estos arrestos individuales fueron los que hicieron la diferencia en el partido”.

Con respecto a las diferencias de velocidad entre Misiones y Tierra del Fuego, Márquez remarcó: “La verdad que sí, la velocidad de ejecución que tienen estos equipos es notable. Ellos tenían un triangulación brillante de tres jugadores, Tabbia era uno de los que no conocíamos, después salía Peralta y ajustábamos con él pero luego salía a tirar Flaming y también la metía, así que la verdad que entre los tres nos complicaron, porque ajustar en rotación siempre en algún momento quedaba un libre y con menos de un segundo y con el hombre encima, ellos tiraban igual y la metían. No era que estábamos haciendo mal las cosas, sino que ellos con la decisión que tomaban estaban muy efectivos, en cambio a nosotros nos costaba un tanto más”.

Además agregó que ”acá hay que resaltar otro dato que no es menos importante, pero que no suene como excusa. En el mejor de los casos, nuestros chicos llegan a este torneo con siete partidos encima, los que jugaron las finales, en cambio los otros están llegando con cuatro o cinco partidos, lo que estamos hablando de un solo partido por mes o quizás en algunos casos menos todavía, mientras que en Misiones ellos vienen con un alto rodaje. Esto significa para nosotros acostumbrarse a las velocidades de juego, adaptarse a los roces, a tener que chocar con gente más fuerte y luego realizar un lanzamiento, a tener que cambiar la parábola de lanzamiento porque te van rotando constantemente la defensa, en fin, hay muchos ajustes que se deben hacer y yo creo que si hubiese sido un hexagonal, nosotros hubiésemos tenido otro tipo de adaptación a la competencia”.

Márquez: “Es importante jugar este tipo de torneos”

Acerca de la importancia de estar presente en este tipo de torneos más allá de los resultados, el entrenador principal comentó: “Desde el punto de vista del desarrollo del básquet fueguino, creo que es fundamental volver a empezar a jugar estos torneos, porque esto realmente contagia, se contagia la gente, se contagian los chicos, porque estos mismos jugadores van a contagiar en sus clubes y a multiplicar este tipo de esfuerzo para después esforzarse y poder llegar a otro nivel. Porque una cosa es no haber podido pasar de cancha o haberla “pateado”, pero otra cosa es haber tenido esas chances, esas posibilidades solos para definirlo y no lograrlo, entonces eso indica que hay que seguir trabajando y los mismos jugadores se machacan esas situaciones fallidas, haciéndose responsables de las situaciones de no haber podido definir cierta o determinada jugada, entonces eso indica que esto va a generar otro estímulo de esfuerzo entrenamiento y de trabajo”.

Por último, y con respecto al futuro de la selección y si existe una planificación en mente, Márquez comentó: “Tenemos que tener en claro que a este equipo le faltan tres o cuatro jugadores muy importantes, que son Lautaro Miranda, Daniel Miranda, Sebastián Morales y en el progreso Andrés Bodach que está trabajando y formándose en Corrientes. Nosotros, con este equipo, tranquilamente estaríamos por encima de Misiones, pero bueno por distintas cuestiones no pudimos contar con estos chicos, y se decidió venir con jugadores de Tierra del Fuego que están jugando en el torneo local, y creo que también es una buena media. Pero, si bien la liga nuestra está creciendo, tenemos que elevar más el nivel todavía, tenemos que tratar de que las cosas sean más parejas, y elevar el rendimiento. Y a partir de ahora pensar cómo desarrollar el básquet fueguino porque tenemos grandes cantidades de chicos y chicas jugando; pero bueno, el tema es sentarse y planificar para poder elevar el nivel de juego de nuestra provincia.

Y sentenció: “Evidentemente si hablás con cualquiera y llegar con cuatro o cinco partidos nada más a un Promocional, de entrada te van a decir que no lo hagas, pero nosotros viajamos igual, la FBTDF nos avaló, todos los jugadores pusieron la cara para venir acá y representar a Tierra del Fuego, para dar inicio a algo, a un crecimiento o a seguir creciendo pero de otra manera, con otra mentalidad, pensando competitivamente y en un nivel más alto para estar a la altura de las circunstancias y tener un equipo preparado para poder jugar cualquier tipo de competencias. Hoy nos agarra a la mayoría no en su mejor momento, hicimos el esfuerzo igual, pero está claro que no nos alcanza física y mentalmente para asumir este tipo de compromisos.

El presidente Hugo de los Santos

Hugo de los Santos es el actual presidente de la Federación de Basquetbol de Tierra del Fuego y también hizo su balance sobre su tarea en la parte dirigencial y sobre la participación de los chicos que representan a la institución que él preside.

“La derrota es algo que está dentro de las posibilidades cada vez que un equipo sale a competir, pero yo creo que acá lo importante de este viaje y lo positivo de todo esto se tiene que ver a futuro, si nosotros como dirigentes, tanto Fernando (Tropea) como yo, logramos contagiar la experiencia que uno va adquiriendo en este tipo de torneos a los demás dirigentes de nuestra Federación, eso seguramente va a ser positivo, pero si por el contrario esto queda guardado por cada uno de nosotros, no tiene demasiada lógica”.

Por su parte, respecto de los costos que tuvo que afrontar la Federación para este viaje, De los Santos aclaró que fue la CABB la que solventó el gasto de pasajes para toda la delegación. “La verdad que movilizar a una delegación tan numerosa como la nuestra, desde Tierra del Fuego hasta Mendoza, no es algo que se pueda pagar sencillamente, y sobre todo cuando uno no cuenta con demasiado apoyo del Gobierno de la provincia, que me parece que es uno de los grandes ausentes en este caso. Por suerte la Confederación Argentina (CABB) nos dio una mano muy grande para poder asistir y para que este torneo por el que estamos peleando para clasificar, sea el más argentino de los argentinos, porque acá hay que tener en cuenta que estamos representando en un triángulo que incluye a Formosa y Misiones, en un extremo del país, a la región de Cuyo por el otro, y además a Tierra del Fuego, algo impensado y hasta creo que ni el propio Argentino abarca tanta superficie como este torneo Promocional que se jugó, así que es muy loable la ayuda de la Confederación”.

Y por último, dio su visión sobre el nivel que vio y en el que se encuentra Tierra del Fuego y dijo: “Creo que nos hace falta mucha más competencia de la que tenemos, con un trabajo mucho más serio, y tratar de involucrar equipos fuera de la provincia también, de manera que le vayan dando experiencia a cada uno de los chicos. La verdad que mi sueño es que el próximo viaje yo o alguno de los muchachos pueda estar acompañando a algún seleccionado de Tierra del Fuego pero de las categorías U15 o U17, así como lo hicieron las chicas el año pasado en U14 y en U17 este año, me encantaría que podamos estar participando con las categorías formativas, de manera que los más chicos puedan adquirir esa experiencia y ese roce desde más chicos”.