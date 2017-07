“No sumemos una estrella en el corazón de nadie”

RÍO GRANDE.- A partir de este martes 1º de agosto, la pantalla de LU 88 TV Canal 13 de esta ciudad, le dará la bienvenida a “Estrellas del corazón”, un producto local que tiene como objetivo primordial concientizar sobre la importancia de la Seguridad Vial.

La idea es de la Productora 5° Elemento, cuyo titular, el director de Fotografía para Cine, Video y TV, Pablo Rizzo, se manifestó sumamente optimista con el programa. “Hace unos años que tenía la idea de hacer un programa de estas características, pero necesitaba contar con un productor periodístico y un conductor. Desde siempre pensé que lo tenía que llevar adelante el periodista Miguel Vázquez, quien conjuga muy bien esas dos facetas, ya que realizamos juntos en el año 2008 el ciclo documental ‘Malvinas en la Memoria’, junto al Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, lo cual nos sirvió como un antecedente válido al conocer el modo de trabajo y las potencialidades de cada uno de nosotros”.

“Hablamos mucho sobre este proyecto, no es un tema fácil de abordar, pero lo hemos encarado con mucha responsabilidad profesional, y ya estamos en la grilla de Canal 13 para que la gente pueda recibir este producto que viene a sumar sobre esta problemática tan importante”, detalló Rizzo.

Con relación a la parte técnica el Productor mencionó que “el programa es de una emisión semanal, de 30 minutos de duración cada uno y serán 18 capítulos solamente, es decir estaremos al aire durante 4 meses; y está producido en calidad full HD”.

Por su parte el periodista Prof. Miguel Elías Vázquez se refirió al objetivo que persigue Estrellas del Corazón, “es darle voz a esa parte de la comunidad que se ve afectada por hechos viales trágicos, a quienes sufren las tremendas consecuencias de perder a un ser querido en ese hecho, de lo difícil que es continuar en la vida diaria luego de esas pérdidas, es tratar de que entendamos que esos vacíos que quedan en el entorno familiar y social son imposibles de llenar, en resumen le estamos poniendo nombre y apellido a los fríos números de las estadísticas, y esos nombres son de personas de nuestra comunidad, son vecinos nuestros; por eso en el programa se cuentan las historias de vida de víctimas fatales de incidentes de tránsito a través de reportajes realizados a sus familiares y amigos, y a esto se suman reportajes con consejos preventivos relativos a la seguridad en el tránsito”.

“La idea es que el televidente tome conciencia e internalice las normas de la seguridad vial a través de la palabra de nuestros vecinos entrevistados, ellos mismos quieren compartir su dolor para que otros no pasen por una situación similar”, detalló Vázquez, a la vez que agregó que “a esos vecinos fue a los primeros a quienes le comentamos la idea del programa y ellos se sumaron a la propuesta diciendo que querían contar esas experiencias para que le sirviera a la comunidad y así evitar que otras personas tuvieran que pasar por lo mismo”.

“En definitiva, perseguimos una meta”, concluyó el periodista Miguel Vázquez, “y ella es la de coadyuvar a disminuir los hechos trágicos de tránsito a través de la toma de conciencia de quienes circulan en la vía pública, sean peatones o automovilistas, resumido en el mensaje final del programa, que no sumemos una estrella en el corazón de nadie”.

AGRADECIMIENTOS: “Queremos darles un agradecimiento muy especial a los familiares de víctimas fatales de siniestros viales por su apertura para compartir sus historias, a la Red Nacional de Familiares Víctimas de Tránsito, en la persona de su vicepresidente Gladys Bizzozzero, por acompañar el proyecto, a todos los amigos que suman opiniones en un tema de difícil abordaje, a los auspiciantes que nos dan una mano para afrontar el desafío, a Julio Ibáñez que nos aporta la escenografía, a Juan Manuel Uanini por el diseño de la presentación del programa y de los títulos, y a todos los que de un modo u otro nos ayudan para hacerlo realidad, siempre sin apartarnos de la premisa de sumar un grano de arena en bien de la seguridad vial de nuestra comunidad”.