Los abogados sospechan que hay jueces jubilados que litigan en los juzgados al que pertenecieron

Abogados se mostraron en alerta por el proyecto de ley presentado por la Asociación de Magistrados para poder litigar en sus fueros después de jubilados, eliminando la restricción de 4 años para ellos. “Esa prohibición resguarda la moralidad o integridad de los magistrados” señaló el abogado Gastón Díaz, señalando que los letrados ya han puesto la mira en al menos un caso sospechoso.

RIO GRANDE.- El ex presidente del Colegio de Abogados local, el doctor Gastón Díaz, fue consultado al respecto del proyecto de ley presentado desde la Asociación de Magistrados y que causó malestar en el sector.

“El magistrado tiene una prohibición legal, el artículo 4 de la ley 607 dice que no se podrá ejercer la labor de abogado por parte de los magistrados en el fuero al que ellos pertenecían, por un plazo de 4 años”, continuó explicando.

El proyecto de modificatoria “se ingresó como asunto 19 durante junio en la Legislatura, firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados, Guillermo Penza, donde entiende que el plazo es excesivo y no se siente fundada al medio local, y tiene un efecto restrictivo en el ejercicio del derecho”, detalló Díaz.

En ese sentido cuestionó, “creemos que debe mantenerse la prohibición que existe en la ley 607 esto en resguardo de los distintos colegas al momento de cometer con otro colega que puede tener influencia en el tribunal al que pertenecía como magistrado”.

Incluso aseguró que en los fundamentos de los magistrados, que entienden que la prohibición es una afrenta su moral, “es precisamente al revés, la prohibición resguarda la moralidad o integridad de los magistrados, que nadie puso en duda, la resguarda. Levantar esa incompatibilidad y que pueda actuar a la semana de jubilarse en el mismo juzgado donde era juez, pone sobre la mesa de discusión su moralidad y eticidad”.

Funcionarios jubilados litigando en sus exjuzgados

Finalmente Díaz agregó que “no lo puede hacer en forma directa o indirectamente firmando otro abogado, lo comprende a ellos y a terceros por interpósita persona. Los magistrados no lo pueden hacer por otra persona, eso estamos investigando para ver si pasa”.

“De hecho entre los colegas se ha planteado un caso concreto, donde no se ventilará hasta tanto se confirme si ha ocurrido. Que se use a un colega para firmar un expediente y utilizar sus influencias en el juzgado al que perteneció”, dijo respecto de un caso de una ex magistrada en la mira.

El tema se debatirá el lunes en la asamblea del Colegio de Abogados.