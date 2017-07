Para las vacaciones de invierno, los fueguinos siguen eligiendo viajar a destinos fuera del país

El receso invernal en Tierra del Fuego se presenta con una mejor conectividad aérea y colmó las expectativas entre operadores y prestadores de servicios dentro del país. Sin embargo, los destinos con mayor demanda entre los fueguinos siguen siendo los que llevan a lugares más cálidos en el exterior. “Buscan alternativas, otras opciones de hotelería o destinos más económicos pero siguen viajando”, dicen los operadores.

RÍO GRANDE.- Naturaleza pura en las Cataratas del Iguazú. La calma invernal de las sierras de Córdoba. El horizonte marino que ofrece Mar del Plata. Son todas muy buenas opciones debido a la mayor conectividad aérea que se propone desde hace varios meses y hay quienes los eligen. Pero para el invierno, los fueguinos siguen eligiendo el exterior. Así lo contaron desde las agencias de viajes Estancias Fueguinas y Aloha Viajes, con detalles de los destinos más elegidos y sugerencias a la hora de viajar.

Rosana Vargas es licenciada en Turismo y trabaja hace once años en Estancias Fueguinas y asegura que “el fuerte es afuera generalmente, y si bien se notó una pequeña baja en comparación de otros años porque la situación del país está un poco complicada, no se ha sentido tanto y el fuerte en vacaciones de invierno es Centroamérica”.

“Cuba, México, República Dominicana son lugares donde tenemos en este invierno argentino muchas familias fueguinas entre esos tres destinos”, detalla y además destaca que “hay muchas promociones, tenemos muchas facilidades de pago y al ser clientes saben lo que están comprando, cuál es el servicio y se organizan con mucho tiempo; los que están viajando en julio empezaron a pagar en diciembre del año pasado con entregas o tarjetas, y en cuotas se hace más fácil”.

Jonathan Gerk es responsable de Aloha, una empresa que abrió hace tres años en Río Grande y se encuentra habilitada en el Aeropuerto, pero cuyas principales consultas de quienes quieren viajar llegan a través de correo, Facebook o WhatsApp.

“El que viaja siempre quiere seguir viajando, quizás cambia el destino, pero siempre viaja y se toma esos días de descanso. Es un gasto pero la gente viaja, ha cambiado opciones de precios, pero el que puede seguir viajando afuera usa otras alternativas que también son buenas como usar los puntos o cambiar la hotelería”, explica.

Otros horizontes

Brasil, México, Cuba, Miami y República Dominicana son, según las agencias consultadas, los destinos más elegidos por los fueguinos para este invierno. Luego, con menor cantidad de viajes, pero incluso más económicos se encuentran destinos como Colombia, Venezuela o Perú.

“Las expectativas para esta temporada se han cumplido, a diferencia de otros años la gente se sigue yendo afuera pero trata de buscar lugares o alojamientos más económicos. Antes buscaban un hotel con un poco de más estrellas y ahora viaja y se queda en uno de menos”, dice Jonathan Gerk.

En Estancias Fueguinas cuentan que incluso una opción muy utilizada por quienes planifican su viaje es buscar vuelos desde Punta Arenas. “Trabajamos con Latam que sale desde Punta Arenas, podemos hacer todo el servicio completo saliendo un día antes con buses Pacheco y al día siguiente salir desde Punta Arenas hacia Santiago o Puerto Montt que son dos destinos muy elegidos”, cuenta Rosana.

Incluso “hay gente que toma vuelos desde Chile para ir a otros lugares como México, Punta Cana, o Europa donde se encuentran algunas diferencias de precios”.

Los precios tienen que ver con el destino, y con el tiempo de anticipación que se adquiera el pasaje. Un paquete a Cuba puede rondar los 30 mil pesos por persona, mientras que otro a un lugar más exclusivo como Barbuda sube a 50 mil.

En Aloha “por lo general eligen ir a Orlando (Miami), ir a los parques, van por el calor e ir a comprar un poco”, afirma Gerk.

“En precios tenés de todo, un aéreo depende la temporada y qué tan cerca de la fecha de viaje lo saques, podes sacar un aéreo con un año de anticipación a 10 mil pesos y si me lo pedís cerca de la temporada puede estar 15 o 20 mil pesos. También puede ocurrir que lo sacaste hace un año a 15 y dos meses antes lanzan una tarifa que lo sacaron en promoción a 10 mil pesos. Es muy relativo el precio en relación a las promociones de las aerolíneas, y lo mismo los hoteles que largan sus tarifas y a la hora de necesitar llenar el hotel empiezan a bajar precios con algunas promociones, pero nunca sabes cuándo van a salir o si salen”, explica el responsable de Aloha.

Wanda, también de Aloha, agrega: “Lo más conveniente es reservar con tiempo, a veces salen promociones pero a destinos muy utilizados como Miami o Cancún es muy difícil que se consiga una promoción”.

Y agrega: “Mucha gente elige el Caribe en invierno porque hace calor, República Dominicana o México. Colombia y Venezuela son menos elegidas porque les da más desconfianza, pero son destinos mucho más económicos y con hoteles muy buenos donde encontrás una gran diferencia de precios por ejemplo con México. Nosotros los ofrecemos porque sabemos que no van a tener problemas, y le comentás eso al pasajero pero igual prefiere otros destinos”.

En este sentido remarca que son destinos “incluso más económicos que Cuba, que muchos piensan que es económico pero es caro el comprar en lo cotidiano. Mucha gente se va de vacaciones y al llegar encuentra que es todo caro y la vuelta es complicada porque se quieren comprar todo y al volver se encuentran las deudas”.

Las opciones en Argentina

En términos generales, no hay grandes sorpresas en la elección que hacen los fueguinos para esta época. Se sabe, los clásicos conjugan los ingredientes necesarios para ofrecer unas buenas vacaciones y siempre tienen su público, tanto en cabotaje como en viajes al exterior, en viajes con auto y armados a medida, como en paquetes cerrados. Iguazú, Salta o Mendoza, por nombrar algunos, suelen figurar entre los favoritos de agencias y comparadores online, junto con otros destinos -menos vendidos en formato paquete- como Mar del Plata, Córdoba o Entre Ríos.

¿Hay mucha diferencia entre elegir unos días en un destino argentino o en uno al exterior? “Según el destino, por ejemplo Brasil te puede salir más barato que irte a Carlos Paz o a Iguazú, que son destinos hermosos y tienen mucha demanda pero los traslados aéreos se encarecen mucho, y por ahí es más caro que un aéreo de Buenos Aires a Río de Janeiro. En Brasil también podés ir a Buzios que tiene mucha salida porque es un destino familiar con tarifa económica. En este sentido es que mucha gente prefiere irse afuera”, explica Rosana de Estancias Fueguinas.

Para Jonathan de la agencia Aloha “la diferencia no es tanto en la hotelería sino más en el aéreo, hace poco salió una promoción de un aéreo a Londres a 10 mil pesos desde Buenos Aires. Siempre te va a salir un poco más yéndote al exterior, pero si conseguís un vuelo barato tenés tarifas muy tentadoras cuando son internacionales, dependiendo también de la aerolínea”, afirma.

Además la conectividad aérea influye. “Ahora que tenemos muchas salidas de Ushuaia que podés irte a Rosario, a Córdoba, Bahía Blanca. La gente que tiene familiares o hijos que están estudiando pueden aprovechar y hacer una salida un poco más directa. Pero hoy la gente compara mucho los precios, prefiere viajar 14 horas en colectivo si el precio conviene más que un aéreo”, dice Wanda.

Agencias vs. servicios por internet

Una de las principales competencias de las agencias de turismo locales y nacionales en los últimos años tiene relación con la aparición de los sitios de internet que permiten planificar viajes, reservar vuelos, hoteles y alquilar autos sin moverse de casa.

¿Por qué seguir eligiendo la agencia de viajes? “Nuestro proyecto fue abrir y tener una atención más directa con el pasajero, principalmente porque si te vas de vacaciones con Despegar y tenés un problema, el 0800 te responde en algún momento, pero vos el problema lo tenés ahí. Nuestra principal diferencia es la asistencia al pasajero”, dice Jonathan Gerk y afirma que “sea mucho o poco estás invirtiendo tu plata para irte de vacaciones y lo que inviertas queremos que lo disfrutes y no que llegues y tengas problemas con el hotel, no esté la reserva del vuelo, o no te solucionen los problemas”.

En la misma línea Rosana de Estancias Fueguinas agrega que “lo que nosotros ofrecemos es distinto, yo estudié turismo y defiendo el trabajo de las agencias, obviamente todo va evolucionando y los buscadores ofrecen su servicio. Yo no compraría un servicio por internet porque no tenés con quien charlar o preguntar si te pasa algo inmediatamente, son máquinas automáticas que no te van a saber dar respuesta. Lo que nosotros ofrecemos es una atención personalizada, estamos constantemente en un seguimiento con el pasajero y ante cualquier situación tienen donde hacer su planteo; aunque no suele pasar”.