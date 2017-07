Foxman: “Dejamos las canchas de fútbol para volver a tener una fábrica”

Después de dos años, a mediados de setiembre, la fábrica volverá a producir aires acondicionados y televisores. Un grupo inversor se hizo cargo y dará continuidad -en principio- a los 30 trabajadores. El fin de semana desarmaron la “canchita” que durante casi un año le dio sustento a 13 familias, señalaron dos de los trabajadores. Por la expectativa del anuncio, a la planta ya llegó un aluvión de currículum.

RÍO GRANDE.- Hace más de dos años, los 30 trabajadores de Foxman iniciaban una cruzada para lograr ser indemnizados o reactivar la fábrica. Ante la falta de respuestas, en su lugar, 13 de esas familias armaron dos canchas de fútbol habilitadas, y con eso encontraron la forma de sobrevivir. La esperanza de volver a producir volvió hace pocas semanas, con la llegada de un nuevo grupo inversor, y los trabajadores desmantelaron las canchas durante el fin de semana para dar lugar a las maquinarias que hacían de Foxman una empresa electrónica.

Miguel Ameri es uno de los trabajadores que sostuvo la planta durante este tiempo. Contó que “el sábado desarmamos la canchita y esto supuestamente tiene unos dos meses para volver a abrir, un grupo empresario se hará cargo de la empresa y comenzará a producir a mediados de septiembre”.

Por ahora solo saben que se trata de un grupo empresario, ya hay un ingeniero de Río Grande que se hizo cargo y que volverán a producir aires acondicionados y televisores con la expectativa del Mundial de Fútbol.

Pero la expectativa no es solo de los 30 trabajadores de Foxman. Decenas de personas se acercan diariamente a dejar sus currículum a la planta, que todavía no cuenta con personal administrativo.

“El ministro Caballero habló hace unos días diciendo de esto y la incertidumbre de la gente que necesita trabajo hizo que ya empezaran a traer currículum y desgraciadamente nosotros no tenemos la capacidad de decirles vengan tal día; pedimos por ahora que no vengan”, agregó Ameri.

En este sentido señaló que “supuestamente toman a toda la gente que estaba antes, son unas 30 personas, exoperarios que estábamos acá”.

“Después hablan de arrancar con otros proyectos pero no sé cuándo, la planta necesita mucha inversión porque han dejado muy obsoleta esta empresa a comparación de otras que tuvieron inversiones”, añadió.

Ameri expresó que “por lo que nos dijo el ingeniero a cargo de esto, él firmó por cinco años, lo cual es una muestra de que quieren hacer una empresa a futuro, Dios quiera que vaya bien”.

En cuanto a la situación de los 30 trabajadores que por dos años esperaron, indicó que “a nosotros nos están arreglando una plata a futuro que empieza a pagarse a partir de 2018, es lo que hemos arreglado, y luego una plata para equipos que están embargados por nosotros, que tendrían que haber llegado a nuestras manos pero por algunas cuestiones no han llegado, cuando lleguen los vamos a sacar a la venta y con ese dinero vamos a paliar estos meses. Son aires acondicionados frío calor de 9 mil calorías”.

El trabajador indicó que “es una buena noticia porque aparte de tomar a la totalidad del personal mantendría la antigüedad y puestos de trabajo, al mantener la antigüedad no estamos despedidos y de hecho en ningún momento lo consideramos”.

Franklin Villarroel contó que la vida durante este año con la canchita “fue dura, venía mucha gente a apoyar y ver la situación en la fábrica donde decidimos hacer otra cancha más, vinieron todos los clubes, mucha gente que nos apoyó y nos dio aliento para que no bajemos los brazos”. “Gracias a la gente que nos ayudó logramos las 13 familias seguir peleando día a día para poder subsistir pero esto no daba para más, decidimos dejar la cancha para volver a tener una fábrica”.

En este orden remarcó que “vino mucha gente a ayudar, gente de la Municipalidad, la fiera Maidana, gente de muchos clubes, hacíamos hasta cumpleaños sábados y domingo, todos para dar una mano”.

Finalmente señaló que “está viniendo mucha gente a dejar su currículum a quienes les decimos que dentro de dos meses y medio, más o menos, la empresa va a arrancar, nosotros no podemos decir si van a tomar más, por ahora somos los 30 que estábamos, en adelante cuando la empresa traiga materiales y empiece a fabricar, manifestaron que tienen la intención de tomar gente pero de acá a dos meses y medio. Por ahora no hay nadie, están refaccionando pero no hay personal de administración que los pueda recibir, nosotros no somos los que hacemos esa tarea”.