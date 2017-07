Ex IPAUSS: Gobierno ratificó convenio para saldar deuda de $1500 millones

La gobernadora Rosana Bertone encabezó -el viernes- la firma del acuerdo por el cual se saldará la deuda de $1.500 millones de pesos que el Estado provincial mantiene con la Obra Social y la Caja de Previsión. “Los jubilados que antes iban a Tribunales para poder cobrar ahora lo hacen en el cajero”, remarcó.

RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone encabezó, el viernes último, la firma del acuerdo por el cual se saldará la deuda de $1.500 millones de pesos que el Estado provincial mantiene con la Obra Social y la Caja de Previsión.

En el marco de la Ley 1068, el Ejecutivo provincial asume el compromiso de pago de más 505 millones de pesos con la Caja de Previsión Social y de más 952 millones con la Obra Social de la Provincia.

“Ratificamos el convenio para saldar una deuda de 30 años por casi $1500 millones que se le pagará a la Obra Social y a la Caja de Previsión de la Provincia”, destacó en su cuenta de Twitter.

“Cuando asumimos los jubilados debían ir a Tribunales para intentar cobrar. Ahora, como corresponde y se merecen, van al cajero”, enfatizó.

Para la Mandataria “esto nos marca un camino claro. Del estado de quiebre en que recibimos el sistema previsional hace un año y medio, hoy, entre todos, estamos saliendo adelante”.

Mediante la Ley provincial 1068 (Emergencia del Sistema de Seguridad Social), la Legislatura encomendó al Tribunal de Cuentas la certificación de las deudas que mantenían con ambas cajas, los diferentes organismos del Estado y las Municipalidades. De este modo, el organismo de control emitió una resolución plenaria Nº 251 de 2016, en la cual se certificó la totalidad de acreencias del ex IPAUSS acumulada por más de 30 años, por el no pago de las contribuciones patronales.

“La Legislatura que acompaña estas decisiones, fue muy importante en cuanto a ordenar las cuentas y darle sustentabilidad al régimen previsional y asistencial”, dijo Bertone en referencia al paquete de leyes aprobadas en enero del 2016.

“Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y eso lo asumimos como corresponde, con algo fundamental, gestionamos con mucho trabajo con el equipo de gobierno y los trabajadores de los dos instituto de la planta permanente”, cerró.

“Un paso importante”

Finalizado el acto, el legislador Pablo Blanco manifestó que “es un paso importante el tema de la consolidación y fijar un plan de pago. Desde el Parlamento venimos solicitando esto hace mucho tiempo, no olvidemos los cuatro años anteriores todo lo que se trabajó, para tratar de avanzar en este sentido, lamentablemente no se dio”.

Blanco señaló que “a partir de ahora, tanto la Obra Social, como la Caja de Jubilaciones, tendrán previsibilidad sobre los recursos que van a ingresar, producto de este convenio de pago”. También, se esperanzó que hagan lo propio el resto de los acreedores que tienen los institutos. “De acuerdo a lo que me informaron sólo queda el tema de los municipios, pero prácticamente ya avanzaron en todas las acreencias que tenían con las cajas”.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en Casa de Gobierno, con autoridades de la Caja de Previsión y de la Obra Social, así como ministros del gabinete provincial, legisladores y dirigentes de diferentes gremios estatales.

Consultado sobre las leyes aprobadas en enero del 2016, el Legislador manifestó que “más allá de las medidas, que en algunos casos, no fueron muy agradables, pero yo creo que la responsabilidad indicaba que había que buscar un camino. Los resultados se están viendo, con los jubilados que cobran en tiempo y forma, dentro de los cronogramas establecidos”.

Por último, Blanco dijo que “los organismos están reconociendo las deudas, se firman los acuerdos y se viene cumpliendo, independientemente de la firma de los decretos. Es un avance importante, después de la desidia de no poder avanzar con reformas esenciales, que había que hacerle al sistema en los años anteriores”, concluyó.

Asimismo, José Labroca sostuvo que “no hay nada mejor, que firmar una deuda que se pague y no tener una deuda flotando que creemos que existe pero que nunca se paga, esto pasó, como mínimo 10 años. Nosotros recibimos la situación del IPAUSS, a mi juicio con tres deudas, la primera que era la más inmediata que los jubilados no cobraban, eso se resolvió con un cronograma de pagos”.

De este modo, Labroca se refirió a la certificación de deuda cuantificada cercana a los 1200 millones que se arribó, producto del trabajo entre las contadurías del ex IPAUSS; la Provincia y el Tribunal de Cuentas. “A veces uno no toma magnitud de los montos, 900 millones son prácticamente 4 clínicas u hospitales funcionando a pleno con todo su equipamiento, no es un deuda menor. Esto ya esta consolidado y está aprobada por los dos Directorios”, remarcó.