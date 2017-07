Empleadas Domésticas: “Somos invisibles, no nos tienen en cuenta”

El 65% de las trabajadoras en la provincia los hacen en negro y muchas han quedado sin trabajo en el último año. “No nos tienen en cuenta, somos la chica que va a limpiar, o la chica que va a planchar, la mayoría en situación de explotación”, dijo la delegada normalizadora del gremio de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego, Dora Sánchez. Pidió a los candidatos a diputados que se interioricen sobre la realidad del sector.

RÍO GRANDE.- Dora Sánchez, delegada normalizadora gremio de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego afirmó que “queremos que los candidatos a diputados conozcan la realidad del sector”.

Hasta el momento solo se reunió con Héctor Stefani que dijo “fue el único que se acercó a nosotras hasta ahora, pero yo me tengo que reunir con todos, esté de acuerdo o no, más allá de mis convicciones”.

“No se ha acercado nadie, si algunos han preguntado, se han interiorizado por teléfono, pero personalmente uno solo. Es una decepción porque evidentemente no nos tienen en cuenta, tendré que ver cómo hacer para que nos vean más”, afirmó.

Sánchez señaló que la percepción es que “no nos tienen en cuenta, somos la chica que va a limpiar, o la chica que va a planchar, la chica que cuida los chicos. No hay una política en la provincia para efectivizar el blanqueo, dignificarnos como establece la ley”.

Si bien señaló que a nivel provincial “me reuní con el Ministro de Trabajo de la Provincia Claudio Carrera, a partir de un mal asesoramiento que había, y se resolvió. También me junté con la legisladora Myriam Martínez y el senador Nato Ojeda, estoy haciendo varias gestiones de diferentes temas referidos a nosotras”.

La falta de interés en el sector dijo que se debe a que “somos un número más, no tienen en cuenta que somos muchas, si bien el 65% está en negro en el país somos 127 mil en el país, no tengo una cifra exacta en la provincia pero somos muchas y no nos tienen en cuenta”.

Además aseguró que en el último año “han quedado muchas chicas sin trabajo, la situación en la que estamos es terrible, pero no nos visibilizan”.

La delegada explicó que “las chicas siguen con el miedo de exigir sus derechos, ahora la mayoría de los empleadores lo que se acordado de aumento en paritarias no lo quieren pagar, tampoco la zona. Hay gente que ha venido del norte con su empleada, y le siguen pagando lo que le pagaban allá y encontramos chicas con cama adentro por 4 mil pesos, no es lógico”.

Y sostuvo que “tampoco pueden salir a decir que las tienen en negro, porque eso es explotación y es violencia, porque se queda sin trabajo y qué hacemos, yo no tengo una estructura atrás para bancar a las chicas desempleadas, estoy ad honorem, sin estructura y a pulmón”.