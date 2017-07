Un docente de Río Grande necesita ayuda para ser operado en Tucumán

Se trata de Gustavo Araoz, maestro de la Escuela 7 y el Jardín 3, a quien luego de realizar una interconsulta en esa provincia se le encontró un tumor en uno de sus riñones. Debe ser operado con urgencia y el costo alcanza los 100 mil pesos. Cómo colaborar.RÍO GRANDE.- Gustavo Araoz tiene un tumor en uno de sus riñones que debe ser extraído. Si bien comenzó a hacerse algunos estudios en nuestra provincia, estas vacaciones viajó a ver a su familia a Tucumán y allí decidió seguir con los estudios complementarios. El médico le dijo que no podría regresar, sin antes ser operado, con lo cual se lanzó en nuestra ciudad toda una movida solidaria para alcanzar el costo de la operación que es de 100 mil pesos.

La solidaridad no tardó en llegar. Gustavo es docente en la Escuela 7 y en el Jardín 3, donde sus propios compañeros lanzaron rifas y dieron a conocer una caja de ahorros para aquellos que puedan colaborar.

Además, el carrito solidario El Ona lanzó una nueva iniciativa solidaria en su favor. Como lo ha venido realizando desde el año pasado, Facundo Varas destinará lo recaudado en toda una jornada de ventas a ayudar, en este caso a Gustavo. Será el lunes 31 de julio, de 11.30 a 15.30 y de 19.00 hasta la noche en el carrito ubicado en Belgrano 539.

Gustavo se mostró agradecido por todas las muestras de solidaridad. “Quiero agradecer a Facundo de El Ona por esta ayuda que me está ofreciendo en este momento y a toda la comunidad de Río Grande, de la Escuela 7 y el Jardín 3, mis compañeros, a los papás y toda la gente que se ha movilizado para ayudarme”, dijo.

El docente contó que en Río Grande “fui diagnosticado con algo extraño que tenía en el riñón derecho, tenía que poder hacerme algunos estudios específicos para determinar de qué se trataba, me quedé con eso y me vine a Tucumán para poder ver a mi papá para aprovechar las vacaciones y se me ocurrió hacer una interconsulta”.

Estando en esa provincia “al hablar con un nefrólogo, me pide que me realice otro tipo de estudios acá en Tucumán, y luego de verlos me dice que mañana va a extirparme el riñón para sacar el tumor que se encuentra alojado en él”.

“El procedimiento implica que se saca el tumor, se mandará a patología y una vez que se hace la clasificación del tumor, se verá con qué tipo de medicamento tengo que continuar, agregó.

Gustavo asegura que “lo más importante de todo esto es el mensaje de amor y esperanza que me está dando mucha gente, los mensajes mis alumnos, gente que conozco y que no conozco. Para mí es conmovedor y estoy muy agradecido”.

Y añadió que “lo que el doctor me dice es que existe la posibilidad de que algunas células cancerígenas estén alrededor del riñón y eso se extienda. Una vez que se clasifique me darán una medicación específica para atacar este tipo de células y eliminarla del cuerpo”. “Hay gente que vive perfectamente con un riñón y esa es la esperanza, mi otro riñón está perfectamente sano y podría funcionar sin ningún problema”.

Araoz señaló que “uno de los primeros inconvenientes que tuve es que al no venir con una derivación, porque no venía a hacerme estudios complejos porque pensé que esto era un poquito de grasa en el riñón y nada más, pero desgraciadamente no se dio así”.

“No solo es lo material, el dinero va y viene, lo que más me interesa es que la gente me tenga en cuenta, que me manden un mensajito que diga fuerza”, afirmó Gustavo.

Cómo ayudar a Gustavo

Datos de la cuenta:

– Caja de Ahorro en pesos: 484-351581/7

– Numero de CBU: 0720484988000035158172

– Alias CBU: nikotdf73

– Titular de Cuenta: Araoz Gustavo Nicolás

– Documento: 23564225

En tanto el carrito de comida El Ona Solidario invitó a la población a darle una mano a Gustavo Araoz, comprando el lunes 31 de julio en Avenida Belgrano 539 (de 11.30 a 15.30 y de 19.00 hasta la noche). Lo recaudado de las ventas del día será destinado a la causa.

Además, en la secretaría de la Escuela 7 de Río Grande, donde el docente trabaja, sus compañeros realizan rifas para juntar fondos.