Ciclo de charlas con los precandidatos a diputados

RIO GRANDE.- La agrupación política Somos TDF, inició una serie de charlas con los precandidatos a diputados nacionales para las PASO, previstas para el 13 de agosto y todos los jueves los convoca a tener un mano a mano con sus afiliados y con todos aquellos vecinos que quieren participar.

Hugo Peralta, principal referente de la agrupación, dijo que “aunque suene raro, hemos decidido invitar a los candidatos que tienen los otros partidos para que nos expongan sus propuestas para estas elecciones. Nosotros no tenemos candidatos y no apoyamos a nadie, por eso queremos escuchar a todos”.

Las charlas se realizan a partir de las 19:00 , en la sede de SUPE, y la semana pasada acudieron a la invitación los integrantes de la Lista 207 “Iniciativa por la Unión”. Ellos son: el doctor Federico Rauch, la docente Verónica Andino y el gremialista, José Gómez.

Peralta dijo que “como hemos visto que los candidatos no se prestan para hablar, los invitamos a que vengan a participar a nuestra sede, para que nos hagan conocer sus propuestas, tanto para nuestros afiliados como para el resto de los vecinos que también acuden a nuestra invitación, y de esa forma lograr hacer un ida y vuelta”.

Sobre la conformación de Somos TDF, Peralta sostuvo que “somos un grupo de trabajadores y de profesionales que nunca hemos estado en la política y que hemos resuelto hacer este espacio como herramienta de participación”.