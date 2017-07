Camioneros ingresó en la recta final antes del debut

RIO GRANDE.- El próximo domingo será el turno de Camioneros de esta ciudad en debutar en el Torneo Federal B de Fútbol después que lo hicieran el fin de semana pasado los primeros elencos de Victoria de Río Grande y Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia; y no será algo nuevo para el Verde dado que el año pasado fueron ellos los primeros fueguinos en jugar esta clase de evento con una gran performance, llegando terceros detrás de Huracán y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Por la tercera fecha de la Zona A Patagónica, Camioneros debe visitar al poderoso Boxing Club, conjunto que el año pasado terminó con saldo positivo sobre los isleños, al igualar en esta ciudad y ganar en Río Gallegos 3 a 1, pero ahora la historia será otra, por el momento que vive el Verde de Santa Cruz y por el que atraviesa el Verde de Tierra del Fuego.

Minutos antes de las 16:00 comenzaron a llegar al césped sintético municipal los jugadores del Verde, y la mayor sorpresa fue la llegada de Juan Carlos Rosales tras batallar por semanas por su vida en el nosocomio local, y demás está decir que la alegría de sus compañeros fue total, todos se acercaron al zaguero santiagueño para saludarlo,y alentarlo en la recuperación.

Demás está decir que el jugador de Frías no está para jugar, recién ayer volvió a trotar después de casi dos meses sin hacer actividad física alguna, y si bien nadie lo quiere apurar, los técnicos solo le permitieron que trote suave alrededor de la cancha, las ganas del jugar es poder jugar antes que finalice el año y obviamente éste certamen que comienza para ellos mañana.

Ayer, el flamante técnico del conjunto de Camioneros, Ramón Ortiz junto a su preparador físico, Hugo Maturana, delinearon un trabajo especial para los treinta y tres jugadores que se dieron cita al entrenamiento, primeros con los habituales locos para ir sacándose el frío, luego trabajos físicos para luego comenzar a ubicar al posible equipo que se presente el domingo a las 15:00 en Río Gallegos.

En dialogo con el adiestrador, el ex hombre de Huracán de Parque Patricios, dejó bien en claro cuál será su sistema de juego para jugar tanto en casa como fuera de ella. En principio la idea es plantar un 4-4-1-1, un dibujo bastante parecido al que colocaba Pedro Velázquez el año pasado y ahora habrá que ver si los protagonistas son los mismos, y si bien ayer paró un posible elenco, recién el entrenador lo confirmará en el entrenamiento de hoy a las 16:00 en la cancha municipal.

En el entrenamiento de ayer se vio a muchos juveniles que el año pasado lucharon palmo a palmo con los más experimentados por un lugar en el equipo, y en cuanto a los jugadores más representativos del club estuvieron entre otros Cacho Verón, Rubén Gallo, el Paragua Bustos quien el año pasado jugo poco y nada por las lesiones que arrastró y ahora está con ganas de revancha, Pichi Bravo, Juan Barrientos, Morita Rojas, Jonatan Salazar y Sebastián Delfor entre otros.

Lo llamativo fue que a la misma hora que el equipo estaba entrenando, el goleador Jony Torres se encontraba trabajando en Agrotécnica Fueguina y no estaba con el resto de sus compañeros. Luego se supo que por una cuestión de salud de su padre es difícil que juegue el próximo fin de semana, tanto él como su hermano Negri no están enfocados en el certamen, sino en el querido Toto que no está atravesando un bien momento. Algo más que entendible.

Consultado a Guillermo Vargas, secretario de prensa del Club Camioneros, el equipo saldrá rumbo a la capital santacruceña el sábado a primera hora de la mañana estimando llegar no más allá de las 19:00 para cenar y descansar bien pensando en el juego del día siguiente y una vez que culmine el juego, ver si le dan los tiempos para cruzar la frontera, caso contrario saldrían el lunes bien temprano.