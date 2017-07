Bertone: “Lo único que hacen todos los días es poner palos en la rueda”

La gobernadora Rosana Bertone acusó a los intendentes de Ushuaia y Río Grande de “poner palos en la rueda” contra su gestión, y les pidió trabajar “en favor de la gente”. Apelando a la ironía, la Mandataria dijo que “si no me quieren porque soy gorda o porque soy fea, en 2019 pueden presentarse de candidatos y hacer una gestión que sea superadora a la mía”.

RIO GRANDE.- “Yo no soy de las que ponen palos en la rueda, que me lo han hecho desde que asumí, pero todos los días lo único que hacen es poner palos en la rueda”, dijo ayer la gobernadora Rosana Bertone, apuntando contra los intendentes de Ushuaia y Río Grande.

Sin nombrarlo, cargó contra el intendente Gustavo Melella: “Se está haciendo demagogia con tres temas: la energía eléctrica; la Planta de agua y con la demanda social de la gente”.

“Son acciones de campaña, que sería bueno que en vez de activar de manera demagógica, se pusieran a trabajar como nosotros trabajamos todos los días, y no reclamo por los pozos, ni la basura o los colectivos, porque no soy de las que ponen palos en la rueda, que me lo han hecho desde que asumí”, remarcó en declaraciones a Fm del Pueblo.

Bertone sostuvo que “vivimos en una provincia pacificada, hacemos muchísimo esfuerzo y mantengo una relación madura con el Gobierno nacional para que la gente viva como no se vive en otras provincias”, recordando que “en esta provincia se pagan los salarios en tiempo y forma, y las jubilaciones en tiempo y forma”.

“Deseo que en vez de poner tantos palos en la rueda ayuden en favor de la gente”, reclamó la Mandataria, y dijo que aspira “a que trabajen en conjunto”.

Aseguró que no tiene “enconos personales con nadie” pero que los intendentes “todos los días lo único que hacen es poner palos en la rueda”.

“Si no me quieren porque soy gorda o porque soy fea, en 2019 pueden presentarse de candidatos y hacer una gestión que sea superadora a la mía, porque deseo que a Tierra del Fuego le vaya bien, y si hay alguien que pueda superar lo que he hecho, se lo deseo de corazón y ojalá les vaya mejor que a mí”, cerró.

Contratación polémica

En otro orden, la Gobernadora confirmó la contratación de la compañera de fórmula de Florencio Randazzo en Buenos Aires como asesora del Gobierno Provincial. “Es una profesional muy valiosa que ha venido trabajando ad honoren asesorándonos en cuestiones de regularización dominial y cuando se quedó sin trabajo en la Universidad la contratamos, cargo que rechazó”, indicó.

“No es contradictorio el decreto, nos asesora viviendo en Buenos Aires y no tenemos por qué negarlo ni arrepentirnos, los municipios y otros gobiernos también lo hacen”, dijo.

María Florencia Casamiquela, compañera de fórmula junto a Florencio Randazzo en el frente “Cumplir”, que busca un lugar en el Senado representando a la provincia de Buenos Aires, fue contratada por el Gobierno de Tierra del Fuego a mediados de julio.

Bertone se refirió a la contratación que despertó cierta polémica y señaló que “la doctora María Florencia Casamiquela, es la segunda compañera de fórmula de Florencio Randazzo, es una mujer que me ha ayudado ad honorem por eso han visto fotos muy viejas mías con ella, tanto en diputados como en el Senado de la Nación y me ha asesorado en todo lo que tiene que ver con la regularización dominial de tierras”.

Y precisó que “desde que asumimos en el Gobierno nos ha venido ayudando y a raíz de que se ha presentado en la lista con Randazzo se le ha exigido la renuncia a la Universidad en la que daba clases porque esto pasa en la Argentina, hay persecución hacia el que piensa distinto, y ante esa renuncia nosotros veníamos ofreciéndole esta oportunidad que ella ha desechado, porque anterior a ese decreto hay una renuncia presentada y obviamente a que nosotros aspiramos a que no nos siga asesorando ad honorem sino que cuando termine la campaña pueda hacerse efectivo ese decreto”.

“Si leen las crónicas la doctora ha venido a asesorarnos en Margen Sur, Almanza y Tolhuin, nos es contradictorio el decreto, nos asesora viviendo en Buenos Aires y no tenemos por qué negarlo ni arrepentirnos, ni tampoco denigrar el trabajo de la gente”.

La Mandataria señaló que “yo valorizo al profesional que a mí me puede aportar algo más que no tengo aquí en la provincia, a lo mejor un profesional que sea especialista en derechos reales, que se ha capacitado en regularización dominial como la que ella ha realizado en la provincia de Buenos Aires”.

Incluso aseveró que “vamos a ver si después de esta renuncia que ella ha presentado podemos volverla a recontratar porque no me quiero perder esta profesional, o bien ojalá tenga suerte y pueda ser senadora de la Nación porque con el compromiso que tiene, es una excelente mujer”.

Sostuvo que “no es el único caso porque por ejemplo el intendente Melella tiene fuera de la provincia al Presidente de Forja (Gustavo López) amigo mío también y yo no critico que lo tenga. No es el único caso y tampoco va a ser el único porque hay gente valiosa que no la tenemos acá, cuando tengamos a nuestros profesionales, a nuestros propios hijos que regresan de estudiar y es lo que estamos instando, tendremos seguramente la posibilidad de ser una provincia que no necesite. O a lo mejor sí, porque hay muchas provincias donde los gobernadores tienen asesores incluso internacionales, entonces caer en la mediocridad de la chicana barata no es bueno”.

Por último, remarcó que “la doctora nos había comunicado todo, que iba a ser candidata pero también que le habían pedido la renuncia en la Universidad que era su sustento, entonces como venía trabajando ad honorem le ofrecí ese lugar, que ella rechazó porque el decreto salió pero ella lo rechazó. Ojalá que sea electa porque se lo merece, pero si no resulta electa nosotros la vamos a volver a recontratar”.

“Tanto el Gobierno como los Municipios contamos con asesores externos, Melella lo tiene al presidente de Forja que es otro caso simbólico, el intendente Vuoto también, todos tienen asesores en determinadas áreas y yo no critico a nadie, me hago cargo de mis decisiones políticas con orgullo, porque la gente que tengo es gente para un trabajo específico y capacitada, no son punteros políticos, no descreo tampoco de los punteros, pero sí creo en la gente que tiene una especialización que me puede aportar algo que no tengo en Tierra del Fuego”, concluyó.