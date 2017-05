Vibrante empate protagonizaron Metalúrgico y Defensores

RIO GRANDE.- En el mejor segundo tiempo de las últimas dos temporadas, Metalúrgico y Defensores igualaron 2 a 2 en el cotejo más esperado de la segunda fecha del certamen Apertura de Futsal AFA en primera división, y dos de los candidatos naturales que tendrá el campeonato, dejaron los primeros puntos en el camino. En el otro juego disputado el jueves por la noche, Camioneros venció con suma comodidad a Club Municipal por 5 a 1 y por el momento es el único líder a la espera de la presentación de Club de Amigos quien jugará esta noche.

Bajo un gimnasio colmado como en las mejores noches, el clásico entre dos de los entrenadores más reconocidos, Alberto Díaz y Pablo Cobián, finalizó en tablas, y quizás el resultado más justo, aunque fue el conjunto del Parque Industrial el que lo tuvo para ganar y se le escapó la victoria.

Bajo la atenta mirada del mejor entrenador del Mundo -Diego Giustozzi-, los dos equipos salieron a jugar con una intensidad poca veces vista en la ciudad, aunque en la primera etapa no tuvieron como aliado el piso del gimnasio Jorge Muriel, sus dimensiones no ayudan a equipos que quieren jugar a otra cosa, y por eso se chocaron más de la cuenta producto de la presión y contra presión que ejercieron sobre el rival, y al ir a buscar el partido bien arriba sin dejar que el adversario pudiese pensar demasiado, el cotejo terminó muy trabado, desordenado y con pocas situaciones de gol, de hecho terminó el primer tiempo empatada sin que ninguno pudiese abrir el marcador.

Pese a todas estas pálidas, la buena noticia fue que sobre el cierre de la etapa todos los jugadores se fueron acostumbrando al terreno de juego y dio esperanza para ver un mejor complemento y por suerte se dio así.

Al minuto y medio lograron encontrar a Facundo Perpetto de espalda al arco y con una sola marca encima, por lo que al experimentado pivot no le costó mucho darse vuelta y clavar su zurdazo junto a un palo dejar sin reacción a Adrián Fuenzalida.

Con el 1 a 0, Defensores se sintió más cómodo en la cancha intentó jugar más atrás con su típico control de pelota y esperar el adelantamiento de su rival para poder sacar una contra; y esa contra llegó a los 9 minutos de esta etapa final; desde casi el borde del área, cerca de la banda izquierda tomó la pelota el juvenil Nicolás Tumkiewicz y se fue pegado a la línea, dejado a un hombre por el camino y cuando lo cerraba el arquero y el último hombre de la UOM, el chico enganchó para su derecha y cruzó el remate al segundo palo y la puso contra el poste, un golazo para decretar el 2 a 0 parcial.

A esta altura el gimnasio era una caldera, las exclamaciones y aplausos por las jugadas que se estaba viviendo estaban al orden del día, sobre todo en dos o tres situaciones claras que tuvo el elenco de Cobián para sentenciar el partido, pero el travesaño le negó el gol a Sergio Barrios, el poste a Perpetto, y las manos de Fuenzalida a Paquito Andrade.

Metalúrgico quería pero no podía llegar con claridad al arco de Leo Urbani hasta que a cuatro minutos del cierre, el profe Díaz se jugó todas las cartas y metió a Alejandro Garibotto como arquero jugador para aprovechar su pegada de media distancia ya en campo rival, y en la primera pelota que jugaron cinco contra cuatro, lograron meter la pelota en profundidad al segundo palo y allí estaba sólo Dani Andrade para descontar y poner el 1-2 que le devolvió el alma al cuerpo a la gente de la UOM.

Cuando restaban tres minutos, el partido estaba para cualquiera, era de ida y vuelta, aunque a Metalúrgico se le cerraban los caminos al arco rival, siempre controlaban de cerca a Garibotto y al equipo le faltaba más pie, por lo que Díaz reemplazó al mencionado arquero jugador y mandó en esa función a Nico Gallo y los livianitos de la UOM alcanzaron la hazaña a 17 segundos del final, cuando después de mover la pelota de un lado al otro, confundieron a la defensa adversaria y lograron meter otra pelota al segundo palo para que nuevamente Andrade la empujara al gol ante el estallido de casi todo el estadio que había tomado partido por el equipo que hasta ese momento venía luchando desde atrás en el marcador.

Metalúrgico festejó el empate como una victoria por venir siempre desde atrás, mientras que Defensores se fue de la cancha con la sensación de haber perdido dos puntos que estaban casi en casa, pero lo cierto es que ambos jugaron un gran segundo tiempo con mucho ida y vuelta, mucha presión, buen juego e intensidad, lo que fue reconocido desde los cuatro costados de la cancha por la gran multitud que los acompañó desde el minuto cero. Todos agradecidos.

Camioneros en la punta

A primera hora había muchas expectativas centradas en Camioneros y Club de Amigos, sin embargo no fue un buen partido y el Verde no tuvo demasiadas complicaciones para sortear al conjunto de Sergio Sáenz y quedar momentáneamente como único puntero del Apertura.

Durante los primeros pasajes los dos intentaron tener control de pelota, asegurar el traslado pero a un ritmo cansino, y no hubo muchas emociones.

Hasta que llegó el fatídico minuto 9 para Municipal cuando el rival sacó una contra bárbara, tapó muy bien Seba Pérez pero dio rebote y el mismo se lo llevó por delante Jorge Fresco y mandó la pelota a la red para dejar a Camioneros 1 a 0 arriba.

Con el gol a su favor el Verde fue más con la seguridad de Godoy bajo los tres palos que ahogó todo ataque del rival, con la presencia de Cacho Verón en el fondo y con la siempre peligrosidad de Seba Delfor quien cerca del cierre de la primera etapa llegó solo para meter su zurdazo y dejar el marcador 2 a 0, resultado con el cual se fueron al descanso.

No bien arrancó el segundo tiempo, una gran salida de Verón por el lateral derecho dejando su marca atrás y sacando un centro al medio para el ingreso en solitario de Delfor le permitió a Camioneros ampliar las cifras, 3 a 0 y casi sentenciar el partido.

Club Municipal estuvo desconocido pese al gran cambio de jugadores me mandó a la cancha el entrenador buscando respuestas, las cuales no llegaron nunca, la gran mayoría de los jugadores con buen pié estuvieron desconocidos y absorbidos por la marca rival, y a medida que fueron pasando los minutos, el Verde se hizo más dueño del partido y con dos goles más de Facundo Curruhuinca y de Juan Barrientos, el equipo de Gabi Llanos se adelantó 5 a 0.

Recién cuando restaba un minuto y medio para el final, Joni Torres construyó una pared y quedó mano a mano con el chico Leandro Vidal para decretar el único gol de su equipo, muy poco para un conjunto que está mencionado a pelear bien arriba.

Hoy se completa la segunda fecha de Primera A con tres cotejos en la cancha de la Margen Sur arrancando a las 17:30 con el juego entre Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Unión Antártida Argentina, continuando a las 19:00 con el match entre Estrella Austral y Amigos Instituto, para cerrar a las 20:30 con el encuentro más importante entre Club de Amigos y Parque Futsal.

La Síntesis

Camioneros 5 – 1 Club de Amigos

Camioneros: Sebastián Delfor (3), Facundo Curruhuinca y Juan Barrientos.

Club Municipal: Jonatan Torres.

Metalúrgico 2 – 2 Defensores Futsal

Metalúrgico: Daniel Andrade (2).

Defensores Futsal: Facundo Perpetto y Nicolás Tumkiewicz.

La Programación

Domingo 7 de mayo – Gimnasio Jorge Muriel

10:00 – Primera C El Mirador vs. Defensores C

11:20 – Primera C Juventud vs. Pumas

12:40 – Primera C Concepción vs. Claro FC

14:00 – Primera C Defensa y Justicia vs. Club de Barrio

15:20 – Primera C Atlético RG vs. Sindicato Luz y Fuerza

16:40 – Primera C Pomelo Hidráulico vs. Dinamo

18:00 – Primera B Progreso vs. Escuela Argentina

19:30 – Primera B Intevu FC vs. Ritual FC

21:00 – Primera B Talleres Futsal vs. Inter RG

22:30 – Primera B Nueva Roma vs. Barcelona RG

Domingo 7 de mayo – Gimnasio Margen Sur

12:00 – Primera C Deportivo TDF vs. Instituto

13:20 – Primera C Héroes de Malvinas vs. Ardiles

14:40 – Primera C JIR vs. Deportivo Mitre

16:00 – Primera C Victoria vs. Los Troncos

17:30 – Primera A Filial GyE Jujuy vs. Unión Ant. Arg.

19:00 – Primera A Amigos Instituto vs. Estrella Austral

20:30 – Primera A Club de Amigos vs. Parque Futsal

Primera B – Primera fecha

Barcelona RG 7 – 10 Ritual FC

Barcelona RG: Jonathan Aguilar (2), Lucio Bahamonde (2), Ricardo Bahamonde, David Tamckowiack y Matías Astorga.

Ritual FC: Maximiliano Millacahuin (3), Facundo Villegas, Franco Ybars, Emanuel Oyarzún, Mauricio Agüero, Ariel Yañez, Nahuel Marín y Jonathan Perlotti.

Incidencias: Expulsado Franco Ybars en Ritual FC por doble amarilla.

Chacra XIII 3 – 8 Progreso

Chacra XIII: René Díaz, Emiliano Castillo y Esteban Oyarzo.

Progreso: Jesús Villafañe (4), Matías Godoy (2), Emiliano López y José Paredes.

Escuela Argentina 5 – 0 Rotación

Escuela Argentina: Emiliano Marcovechio, Damián Cárdenas, Luis Maita, Danilo Maldonado y Mauro Rain.

Intevu FC 6 – 4 Inter RG

Intevu FC: Walter Mansilla (3), Luciano Carucho, Arturo Miranda y Gerardo Ullúa.

Inter RG: Cristian Velázquez (2), Brain Cancino y Martín Igor.

Incidencias: Expulsado Matías Fuentealba en Inter RG con roja directa.

Talleres Futsal 7 – 8 San Isidro

Talleres Futsal: Sebastián Medina (3), Patricio Brito, Pablo Franco, Claudio Díaz y Javier Aguila.

San Isidro: Luciano Müller (3), Maximiliano Saracho (2), Víctor Torres, Francisco Pérez y Héctor Pascasio.

Incidencias: Expulsado Andrés Ratzinger en Talleres con roja directa.

Primera C – Primera fecha

Claro FC 11 – 2 Austral FC

Claro FC: Agustín Barría (5), Sergio Echeverría (2), Esteban Lewis, Víctor Alday, Gustavo Kaus y Emiliano Torres.

Austral FC: Jonathan Romero (2).

Concepción 6 – 3 Mitre

Concepción: Gastón Giménez (2), Gabriel Barrientos, Matías Oropeza, Héctor Rodari y Osvaldo Constantino.

Mitre: Nelson Giménez, Fabio Frías y Ezequiel Acerbi.

Defensa y Justicia 4 – 1 Defensores C

Defensa y Justicia: Diego Sauer, Roque Navarro, Santiago Espinoza y Sebastián Torres.

Defensores C: Alexis Marcial.

Deportivo TDF 8 – 4 Sind. Luz y Fuerza

Deportivo TDF: Jonatan Robledo (3), Maximiliano Retamales (2), Pablo Monasterio (2) y Carlos Tulián.

Sindicato Luz y Fuerza: Leandro Martínez (2), Santiago Pacheco y Franco García.

Héroes de Malvinas 0 – 6 Dínamo

Dínamo: Luis Cruz (3), Carlos Aguirre (2) y Leonardo Sepúlveda.

Juventud 3 – 4 Club de Barrio

Juventud: Florentino Aguirre, Leonel Vilte y Nicolás Quiroga.

Club de Barrio: Matías Aguila, Erick Arancibia, Carlos Carabajal y Fernando Oyarzo.

Lanús 9 – 7 Pumas

Lanús: Federico Ateiro (2), Christian Farieri (2), Leonel Delfino, Juan Valenzuela, Juan Gaña, Pablo Testa y Héctor Vidal.

Pumas: Carlos Velardez (2), Jesús Alarcón (2), Braian Velázquez (2) y Héctor Moscoso.

El Mirador 4 – 2 Deportivo Ardiles

El Mirador: Jaime Barrionuevo (2), Claudio Coria y Eduardo Mamaní.

Deportivo Ardiles: Darío Mierez y Héctor Romero.

Pomelo Hidráulico 6 – 1 Instituto

Pomelo Hidráulico: Agustín Sánchez (2), Nicolás Martino (2), Cristian Palacios y Emiliano Moreno.

Instituto: Fernando Heredia.