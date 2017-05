Ushuaia: Tras la denuncia del concejal Pino, desbaratan red dedicada a escuchas ilegales

Tres personas quedaron imputadas y serán indagadas por integrar una red de escuchas y ilegales, con fines extorsivos. La misma pudo ser descubierta tras una denuncia que formuló en marzo pasado el presidente del Concejo de Ushuaia, Juan Carlos Pino. “Voy a seguir la causa hasta su total esclarecimiento porque considero que este accionar delictivo puede sucederle a cualquier vecino de la ciudad”, dijo el denunciante.

USHUAIA.- Tres personas, de sexo masculino, cuya identidad se mantiene aún en reserva, quedaron vinculadas en una causa que lleva adelante el juez Javier De Gamas Soler, quien pudo establecer que se dedicaban a realizar escuchas ilegales, las cuales grababan, con intenciones extorsivas.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, fue blanco del accionar de esa red de escuchas ilegales, ya que en marzo pasado se presentó ante la Justicia para hacer saber de la existencia de llamados telefónicos con fines extorsivos, los cuales daban cuenta de la existencia de grabaciones de diálogos que mantuvo el edil, los que podrían afectar su imagen.

El pasado 10 de marzo, junto a su abogado, el doctor Gastón Díaz, el concejal Pino se presentó ante el fiscal Mayor Guillermo Mássimi para radicar la denuncia por actos extorsivos, la cual dio lugar a la causa caratulada: “Pino Juan Carlos s/denuncia”, que tramita ante el Juzgado de Instrucción 1, cuyo titular es el juez Javier de Gamas Soler.

El fiscal Mássimi requirió al Magistrado el inicio de la instrucción penal y solicitó una serie de medidas probatorias, además de las aportadas por el denunciante, a fin de constatar la existencia del delito penal de extorsión.

Llamados extorsivos

El concejal Juan Carlos Pino expresó que no solo recibió un llamado telefónico sino también mensajes de texto de un número de celular -desconocido hasta ese momento- donde se le expresaba que contaban con material grabado de conversaciones de allegados a él, que según expresaban podía “afectar su imagen”.

Consultado el concejal Pino al respecto refirió que al momento de denunciar este hecho “me fue peticionado por parte de la fiscalía mantener reserva a fin de realizar las correspondientes investigaciones, y así lo hice”. Según pudo conocerse las medidas de prueba que se llevaron adelante los últimos dos meses arrojaron “resultado positivo” quedando involucradas tres personas de sexo masculino.

El concejal Pino sostuvo “voy a seguir la causa hasta su total esclarecimiento porque considero que este accionar delictivo puede sucederle a cualquier vecino de la ciudad, sea o no funcionario público. He aportado todo lo que me fue solicitado por la fiscalía e incluso accedí al peritaje de mi aparato celular para que se extraiga todo lo que resulte importante para el esclarecimiento de este hecho”. Este trabajo estuvo a cargo de Policía Científica.

Al mismo tiempo remarcó que “existe a partir de este hecho, la denuncia y su esclarecimiento por parte del Poder Judicial un claro mensaje: no todo está permitido, no se puede andar por la vida grabando y escuchando ilegalmente a otras personas sin que ello tenga consecuencias penales negativas, como de seguro las tendrá en este caso”.

Parte querellante

El abogado del concejal Pino, doctor Gastón Díaz, expresó que “a raíz de los allanamientos realizados en diversos domicilios pudieron colectarse medios de prueba que serán de interés para la causa, como ser grabaciones, elementos informáticos y telefónicos entre los que se encontraría el aparato celular desde el cual se enviaron los mensajes de texto con carácter extorsivo”.

Esta práctica ilegal, que suele presentarse durante los meses electorales, no es la primera vez que sucede en nuestra provincia ya que años atrás se investigó a un grupo de personas dedicadas a extraer conversaciones telefónicas de manera ilegal, también con fines extorsivos.

Por su parte el abogado indicó que “nos hemos presentado como querellantes, ofrecimos declaraciones testimoniales que ya fueron producidas y con los resultados de los allanamientos consideramos que el llamado a indagatoria es el paso siguiente”.