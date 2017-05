Universitario ganó el Provincial de mayores masculino

RIO GRANDE.- Tras vencer a sus tres rivales, Universitario de esta ciudad se adjudicó el primer puesto en el Provincial de Clubes -categoría mayores masculino-, que organizó la Federación de Balonmano de Tierra del Fuego. Las siguientes posiciones se definieron por diferencia de gol, al existir empate en puntos: Sergio Andrade -el organizador- terminó segundo, por delante de Escuela Municipal y Centro Galicia (Ushuaia).

El certamen se disputó el sábado 20, en el gimnasio auxiliar del Polideportivo Municipal “Carlos Margalot”, y en principio también iba a ser de la partida el Municipio de Tolhuin. Con este logro, Universitario jugará en 2018 el Regional de la Confederación Argentina de Handball (CAH), al igual que lo que sucederá con Sergio Andrade, vencedor un par de semanas antes en la rama femenina.

Alan Keller (Sergio Andrade) fue el máximo goleador, con 23 anotaciones, siendo escoltado por Facundo Balza (el ex Municipal que pasó a Universitario), con 18 tantos.

El 3 y 4 de junio se jugará el Provincial de cadetes (hasta 16 años), en el Club Universitario.

La jornada

En el partido inaugural, Sergio Andrade se adelantó 7-4, antes de un parcial adverso de 11-0 y una sequía de 14’, coincidente con el ingreso de Hugo Barría en la valla de Uni. Los verdeamarillos quedaron abajo por siete (9-16) al llegar al entretiempo, y merced a una seguidilla de Keller se colocaron a dos (17-19), previo a 7’ sin anotar. Keller (11) y Balza (10) en la ofensiva se lucieron tanto como los arqueros Barría (52 %) y Facundo Burgos (42 %).

Luego, Municipal sostuvo el embate de Galicia, y lo liquidó entre los 9’ y los 20’ del ST, gracias a un parcial de 7-0 (el final, 24-15). Andrade salió de perdedor frente al dueño de casa (32-23), y Uni goleó a los municipales (41-25).

Galicia, que a los 7:30 caía por 8-1 ante Sergio Andrade, revirtió la situación y se marchó al descanso en ganancia (16-15), para imponerse 28-24, con los goles de Esteban Aranda (9) y Javier Toledo (6), y pese a que Burgos repitió su 42 % de efectividad.

En el cierre, los dirigidos por Luciano Obiol no dejaron dudas: 34-22 a los capitalinos.

Universitario 30 – 24 Sergio Andrade

Nº/Jugador G A D As Nº/Jugador G A D As

1.Jaime Vargas -15 -2 -4 0 1.Facu.Burgos -21 -15 -3 0

11.Luca Heredia 3 1 2 0 16.Zaca.Ramírez 6 2 1 0

3.Exe.Coronel 6 4 1 1 5.José Ochoa 1 0 1 5

4.M.González 1 0 0 1 8.Javier Peroni 3 2 0 0

21.Edu.Pintos 0 3 0 0 3.Daniel Herrera 2 3 1 1

10.Facu.Balza 10 5 1 0 10.Diego Ferro 0 4 1 2

6.Eze.Márquez 1 2 0 2 6.Alan Keller 6 2 4 3

30.Hugo Barría -9 -10 -4 0 12.Crist.García -8 -4 -4 0

2.M.Gutiérrez 2 1 1 2 22.Edu.Saldivia -1 0 0 0

12.Joa.Sánchez 3 2 0 5 15.Diego Cossio 1 0 0 0

7.Jona.Berger 0 1 0 0 11.Xavier Giuga 0 0 0 0

8.Braian Alvarez 0 0 0 0 13.Jor.Ledesma 0 0 1 2

5.Tomás Radnay 1 0 0 0 14.Samu.Amaya 0 0 0 0

9.Braian Ojeda 3 0 1 0 7.M.Maripillán 0 0 0 0

2.Eric García 0 0 0 0

E: Luciano Obiol 30 19 7 11 E: Emad Soliman 24 12 8 13

Parciales (c/5′): PT: 3-3/4-6/7-7/9-7/15-7/16-9. ST: 17-14/19-17/22-17/23-18/26-20. Penales: Uni 6 (2 goles: Balza, Coronel; 4 atajados: Burgos a Coronel -2- y Pintos; García a Balza), Andrade 3 (2 goles: Keller, Ramírez; 1 desviado por Kller). Exclusiones (2’): Uni 1 (Márquez), Andrade 10 (Ferro 3, Ochoa y Herrera 2, Peroni, Cossio, Ledesma). Amonestaciones: Uni 1 (Heredia), Andrade 3 (Ochoa, Herrera, Ferro). Descalificaciones: Uni 0, Andrade 1 (ST: 19′ Ferro). % ataque (goles/remates): Uni 54 % (30/56), Andrade 53 % (24/44). % arqueros (atajados/tiros al arco): Uni 33 % (12/36): Vargas 12 % (2/17); Barría 53 % (10/19); Andrade 39 % (19/49): Burgos 42 % (15/36); García 33 % (4/12); Saldivia 0 % (0/1). Pérdidas: Uni 25, Andrade 25. Recuperos: Uni 10, Andrade 8. Arbitros: Fernando Cobián/Marco Brunetti. Partido Nº: 1. Gimnasio: auxiliar Polideportivo (20/05). Nota: G (gol), A (atajados), D (desviados) y As (asistencias); en negativo están los datos de los arqueros.

Escuela Municipal 24 – 15 Centro Galicia

Nº/Jugador G A D As Nº/Jugador G A D As

1.Matías Lupani -8 -15 -13 2 12.Ag.Fernández -24 -17 -14 0

3.B.Hernández 7 2 0 1 99.Adri.Reynoso 2 4 1 2

9.Dardo Díaz 1 4 2 3 89.Mig.Grismado 4 3 4 1

4.Gastón Reyes 3 0 6 3 5.Gabriel Haro 2 1 3 0

20.Mariano Ojeda 1 1 1 2 9.Julio Maurino 0 2 2 1

7.M.Dos Santos 1 1 1 0 4.Tadeo Asiaín 3 6 4 0

15.Axel Chavez 7 5 0 2 6.Esteb.Aranda 2 2 1 2

97.Gonz.Romero -2 0 0 0 10.Juan Maurino 0 1 0 0

14.Martín Aparicio 2 2 2 1 13.Mauro Moreno 0 1 0 0

6.Julio Romero 2 0 0 0 15.Lucas Archilla 0 0 0 0

5.Daniel Tintilay 1 1 0 0 7.Javier Toledo 1 0 0 0

27.Kevin Cofré 0 1 2 1 77.Eze.Ibarra 0 1 0 0

E: Hugo Piris 24 17 14 15 E: Caro.García 15 21 15 6

Parciales (c/5′): PT: 2-0/3-0/4-0/4-0/7-2/8-5. ST: 13-7/14-10/16-10/20-10/23-13. Penales: Muni 3 (2 goles: Ojeda, Reyes; 1 atajado a Ojeda), Galicia 3 (1 gol: Aranda; 2 atajados a Haro y Aranda. Exclusiones (2’): Muni 0, Galicia 5 (Haro 2, Julio Maurino, Toledo, Ibarra). Amonestaciones: Muni 2 (Hernández, Reyes), Galicia 2 (Haro, Julio Maurino). Descalificaciones: no hubo. % ataque (goles/remates): Muni 43 % (24/55), Galicia 29 % (15/51). % arqueros (atajados/tiros al arco): Muni 58 % (21/36): Lupani 65 % (15/23), Romero 0 % (0/2) y López 54 % (6/11); Galicia 41 % (17/41). Pérdidas: Muni 26, Galicia 25. Recuperos: Muni 7, Galicia 6. Arbitros: Yohanna Luna/Fernando Cobián. Partido Nº: 2. Gimnasio: auxiliar Polideportivo (20/05). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As (asistencias); en negativo están los datos de los arqueros.

Resultados

Uni-Andrade 30-24

Muni-Galicia 24-15

Andrade-Muni 32-23

Univer.-Muni 41-25

Galicia-Andrade 28-24

Univer.-Galicia 34-22

Posiciones

P/Equipo Pt. Gf Gc

1.Univer. 6 105 71

2.S.Andrade 2 80 81

3.Municipal 2 72 88

4.Galicia 2 65 82