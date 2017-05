Uni también ganó en Sub 17

RIO GRANDE.- Doblete de Universitario, en la rama masculina: a la victoria en el Provincial Sub 19 (masculino) le sumó el éxito en el Sub 17 de varones, siempre ante AEP Oshovia. En la división de más edad fue por un contundente 3-0 (25-13/25-15/25-14), en la inmediata inferior la lucha duró un poco más de dos horas, con los ushuaienses imponiéndose por una máxima de cinco (10-5), con un par de anotaciones de su capitán Jeremías Vega. Pese al aporte de Franco Ybars (media docena de positivos en el set corto), el dueño de casa recién igualó en 13, y con su quinto punto consecutivo (un ace de Matías Anducen que no pudo ser recepcionado) se quedó con el éxito, en el inicio de las actividades de la Federación del Vóleibol Fueguino (FVF)

Asimismo, la vista se impuso en los dos partidos amistosos, en ambos casos, en sets corridos: en Sub 13 los parciales fueron de 25-20 y 25-11, al cabo de 45’; mientras que en Sub 15 cada juego se definió por 25-23 y 25-15, luego de 42’.

Entretanto, el sábado 13 se realizará un curso de Planilleros.

Universitario 3 – 2 AEP/Oshovia

5.Mariano Villarruel 6.Tiago Boechat

8.M.Armada 7.Fabricio Martínez

9.Matías Anducen 8.Joaquín Pérez

13.Mauricio Godoy (c) 9.Jeremías vega

15.Iván Medina 10.Pablo Donato (c)

17.F.Soto 15.Ezequiel Balvín

E: Nicolás Ybars E: Lucas Vargas

11.L.Ulloa 12.Francisco Domato

2.Alexis Padilla 2.Luca Invernizzi

7.Franco Ybars 13.Facundo Farías

14.F.Arrieta 11.Juan Fernández

Líberos: 10.N.Paredes (U); 1.Augusto Núñez (A). No ingresó: 4.T.Ameri (U). Parciales: 1º set: AEP 25-17 (23’); 2º set: Uni 25-23 (23’); 3º set: Uni 25-22 (28’); 4º set: AEP 25-22 (24’); 5º set: Uni 15-13 (18’). Puntos: Uni 104, AEP 108. Duración: 2h08m. Arbitros: Gabriel Marzal (1º)/Edgardo Zayas (2º), ambos de Río Grande. Gimnasio: Escuela Nº 21 “Provincias Unidas” (30/04). Categoría: Sub 17 (1º partido del Provincial).