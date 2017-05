Tomaron exámenes con el Sensei Justo Gómez

RIO GRANDE.- En el gimnasio de la Escuela Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla” de esta ciudad se desarrolló un curso y toma de exámenes de la Escuela de Karate Do Tradicional Shotokan, cuyo instructor es el cinturón negro Jorge Martínez. Como en las ocasiones similares anteriores, los practicantes locales tuvieron la vista del Sensei Justo Gómez, siete veces campeón del mundo.

Instructor

“Gómez vino el sábado con los dos profesores de Río Gallegos, quienes estuvieron trabajando el domingo por la mañana, colaborando con nuestros alumnos y, al mediodía, se volvieron a su ciudad”, apuntó Martínez, quien dicta clases en el SUM del barrio Patagonia (Cambaceres y Patagonia, Chacra II). “Estoy de lunes a viernes, los lunes, miércoles y viernes, de 21:00 a 22:00, y los martes y jueves de 20:30 a 21:30”, apuntó.

“En julio tenemos el Kangeiko, vamos a ir a Jujuy. Estamos haciendo una campaña solidaria denominada “Una luz de esperanza”, para colaborar con la gente de Tilcara y Volcán, las ciudades más perjudicadas por el alud que sufrieron en enero. En el plano competitivo, en agosto se va a hacer el Regional, en Río Gallegos, la primera vez que en torneo de ese tipo se haga en la capital santacruceña, así que la idea es que vengan competidores de Neuquén y Chubut. Ahora se incorporó un profesor nuevo en El Calafate, Maximiliano Rodríguez, oriundo de Entre Ríos”.

El referente riograndense informó haber recibido con agrado la información del Sensei, “convocándonos para participar en el Mundial de Italia, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Hay un sistema de clasificación que consiste en participar en el Kangeiko, en el Regional y en el Nacional, este último en Córdoba, en septiembre. Antes de eso tenemos la Copa Nisiyama, en mayo, en Brandsen (Buenos Aires)”. Martínez concluyó la entrevista agradeciendo la gestión de Fernando Oyarzo, Subsecretario de Deportes de la provincia.

El Maestro

Gómez iba a presentar su libro “Camino a lo Esencial”, que dio a conocer en el Gashukku 2017, en Ushuaia, “pero ahora nos quedamos sin stock para traer. Allí brindo mis conocimientos, que tipo de actitud hay que tener para luchar, y para afrontar cualquier situación en la vida. Cómo absorber física y emocionalmente cuando a uno lo golpean, cómo recuperarse y pararse de nuevo para seguir peleando, y vencer. Es un trampolín para superarse, no para quedarse atrás. Cosas que a mi me llevaron a ganar siete campeonatos mundiales, el primero fue a los 21 años, y el último a los 47, en 2013. El libro trata sobre experiencias mías en Mundiales y en el mismo entrenamiento. La experiencia no la adquirí ganando Mundiales, sino que lo más importante fue lo vivido en las etapas previas a cada torneo”.

Sobre el calendario de torneo, el visitante detalló que “hay un regional en Río Gallegos, el Nacional va a ser en Córdoba, y la Copa Nisiyama del Cono Sur, en Brandsen. El Mundial es en Montecatini, a finales de noviembre. El proceso de clasificación es la participación en los eventos donde asisten todos los karatecas, donde además de competir van a poder ser parte de los entrenamientos, así se van fogueando de la mejor forma posible. La edad mínima es de 14 años, con en grado de cinturón negro, pero pueden hacer combate sin ser cinturón negro”.

Acerca del Mundial, declaró que “esta vez va a ser más grande, va a estar el karate tradicional, el deportivo y el de contacto. La última vez solamente estuvo el tradicional, esta vez va a reunir a las tres ramas. Cada una va a tener su lugar de disputa, dentro del mismo gimnasio. En el tradicional se lo trata a la actividad más como una disciplina que como un deporte, se busca ganar más como un concepto de superarse a uno mismo que al oponente. Va a ser muy innovador”.