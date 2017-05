“Somos un Gobierno que decidió invertir en seguridad” dijo la gobernadora Rosana Bertone

El equipamiento entregado consistió en 1200 camperas reflectivas destinadas al personal de calle, cuatro unidades móviles tipo camioneta 4×4, dos kits balísticos para peritajes, equipos de comunicación, antenas y elementos de seguridad para búsqueda y rescate. “No vamos a escatimar recursos en preservar la vida” dijo la mandataria.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone aseguró que “no vamos a escatimar recursos en preservar la vida”, al presentar una importante inversión realizada por el Gobierno en equipamiento para la Policía de la Provincia, en un acto que encabezó ayer, en el marco de un nuevo aniversario de la fuerza de seguridad.

Bertone encabezó un acto de entrega de indumentaria, equipamiento y vehículos 4×4 para la Policía de la Provincia. En su discurso dijo que “no vamos a escatimar recursos en preservar la vida. Tenemos la mirada puesta en el futuro y por esto quiero consolidar nuestro presente. Damos respuesta aquí y ahora”.

Sobre el equipamiento entregado, la Gobernadora hizo mención a “1200 camperas para que los agentes puedan afrontar el invierno de manera saludable, durante el cumplimiento de su deber” y a la entrega de cuatro camionetas 4×4 para “garantizar la movilidad de nuestras fuerzas, en las condiciones más adversas durante las tareas preventivas y operativas en la Margen Sur”.

Bertone anunció que “hemos decidido en la reunión que hemos mantenido con los miembros del Ministerio de Seguridad de la Nación, incorporarnos a un nuevo fideicomiso que el Gobierno nacional va a presentar, para la adquisición de mas móviles”.

También enumeró el equipamiento especializado para la División Narcocriminalidad y Delitos Complejos, vinculados a la investigación e inteligencia de la criminalidad. “Quiero felicitar a estas áreas porque he concurrido a las dependencias y he visto el profesionalismo de los hombres de nuestras fuerzas; me enorgullezco de que otras provincias de argentina los convoque para ver cómo estamos trabajando”, dijo la Gobernadora.

Más adelante habló del “equipo táctico y de protección para la División de Servicios Especiales, con el objetivo de dotar a la fuerza de elementos vitales para la lucha contra el narcotráfico” y del “equipamiento especializado para la División de la Policía Científica destinado al trabajo pericial y a la pronta resolución de las investigaciones”.

Invertir como nunca

La gobernadora Rosana Bertone expresó que “somos un gobierno que decidió invertir en seguridad e invertir como nunca en el futuro de los fueguinos. En un momento económico difícil para el país y para la provincia de Tierra del Fuego. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para seguir consolidando la inversión pública, no solo en el área de la seguridad, también en salud, en equipamiento con más profesionales, con infraestructura, gracias también al apoyo del Poder Legislativo que me va dando las vacantes para cubrir en área de salud y de la seguridad”.

En otra parte de su discurso indicó: “Sabemos que nuestros índices de seguridad no son los mismos que en el norte del país, pero aun así seguimos trabajando para construir ciudades seguras, barrios integrados, porque un solo hecho de inseguridad nos preocupa, queremos seguir acercando el Estado a la gente, especialmente la ciudad de Río Grande, en la Margen Sur sobre todo. La semana pasada inauguramos ahí una nueva y moderna Comisaría, abriendo las puertas de las instituciones públicas a las demandas de la sociedad”.

La mandataria también habló de la “capacitación permanente, es lo que quiero. Capacitación en el tratamiento de los delitos complejos y mirar modelos de otros lugares del mundo, de otros lugares de Argentina. Tratamos cada día de superarnos” y también hizo mención a las “nuevas incorporaciones autorizadas por el Poder Legislativo, al que quiero agradecer, que ha otorgado 200 ingresos. Por primera vez ingresan más policías que los que se retiran”.

Dijo que toda la inversión realizada “se traduce en números, en dinero que con mucho esfuerzo está destinado a la prevención, a la investigación y al trabajo operativo. Dinero que ha salido del Tesoro de la Provincia y de la gestión que llevamos adelante de manera seria y responsable, con los organismos nacionales, como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior”.

Sabemos que falta mucho, pero han sido tantos los años de abandono y de desidia que estamos de a poco, entre todos, logrando estos objetivos. Estamos logrando entre todo el poder político cuidar a cada fueguino.

Hacia la gente

“Tengo la enorme satisfacción de saber que alcanzamos la meta que nos propusimos, que sostenemos una gestión pública, orientada en objetivos reales y transparentes. Que tenemos un gobierno orientado hacia la gente, somos un gobierno que elige hacer, un gobierno que no se queda en la duda”, manifestó la gobernadora Rosana Bertone.

Destacó en el acto que “hoy estamos equipando a nuestras fuerzas de seguridad. Hoy estamos dotando al personal operativo de sus herramientas de trabajo. Quiero seguir construyendo una policía moderna, que se anticipe a las problemáticas de seguridad y que tenga con qué y cómo resolverlas”.

Aseguró que desde su gestión “conducimos políticamente la seguridad, establecemos objetivos estratégicos de su funcionamiento, apoyamos a nuestra fuerza y por eso invertimos diariamente en ella”.

Puntualizó que “contamos con una planificación estratégica en la seguridad para las próximos años, queremos seguir siendo eficientes y pro activos pero, antes que nada, queremos que cada familia siga eligiendo vivir en nuestra provincia y sigan nuestros turistas confiando que al llegar aquí estarán muy bien cuidados”.