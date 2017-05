“Se merecen tener una cancha de estas características”

RIO GRANDE.- El paso de Diego Giustozzi por la Isla a lo largo de tres días ha sido de suma importancia para el futuro de nuestro Futsal y también del Futsal nacional: a las grandes novedades que él bajó desde la entidad madre del deporte sudamericano y de las cuales ya son de público conocimiento. En sus últimas horas por esta ciudad, El Sureño tuvo la oportunidad de dialogar con el mejor entrenador del mundo quien se explayó en algunas novedades que nos tocan de cerca a los fueguinos.

– ¿No podemos dejar de preguntar cómo se siente al ser elegido el mejor entrenador del mundo y que Argentina haya ganado el máximo galardón también?

– Muy contento de ver sobre todo a la Selección Argentina en lo más alto del mundo, que todos los entrenadores que votaron la consideren la mejor eso es muy importante para todos nosotros. En lo personal también es muy importante, una alegría enorme, sabiendo que estamos viviendo un momento histórico.

– Siempre sos bien recibido en la provincia, no solo por los simpatizantes de la disciplina sino también por aquellos que tienen el deber de gobernarnos.

– La verdad que la gobernadora Bertone siempre ha tomado la decisión de acompañar todos los proyectos que encaramos, y no lo hace desde ahora, lo hizo antes cuando era senadora, y siempre vio en nosotros las ganas de ayudar a la gente del interior del país; el martes nos sentamos a analizar una amplia agenda y yo venía con la incertidumbre de saber hasta dónde nos iba a acompañar ya que hay cosas que no son sencillas de realizar, por ejemplo elegir a Tierra del Fuego como la provincia que tenga la primera cancha profesional, que quizás esto sea lo más fácil, lo difícil es montar un estadio para colocar el piso que baja Conmebol, seguro que no será el estadio que tienen planificado para más adelante, pero nos encontramos con la linda sorpresa que van a montar un gimnasio a la altura de este deporte que está viviendo un momento histórico; fueron todas respuestas positivas como el apoyo a la Liga Nacional de Clubes, agenda de selección con la chance de volver a jugar aquí, siempre ella muy positiva y eso te da ganas de seguir apostando por esta provincia que ama el Futsal.

– ¿Por qué Tierra del Fuego fue elegida para recibir una de las dos canchas en este 2017?

-Se lo han ganado. Cuando Conmebol me eligió a mí para desarrollar el Futsal en Argentina, yo entendí que el deporte ya está consolidado y lo que necesita es un salto de calidad, y para que esto suceda es que presenté el proyecto de la Liga Nacional de Clubes, y sabiendo que a la Isla le falta un piso de esta características no dudé en ustedes, hace diez años que están en competencia, el crecimiento que han evidenciado es magnífico, no solo por la cantidad de equipos que juegan en primera sino por el gran trabajo que están realizando en inferiores.

– ¿Cuál ha sido el principal motivo para crear la Liga Nacional?

– El deporte ha crecido muchísimo en todo el país, y ahora lo que queremos es emular lo que está haciendo el Vóleibol o el Básquetbol; ya cuando en todo el país se nombra al Futsal ya todo el mundo sabe de qué se trata, y solo le falta el salto de calidad y por eso hemos pensado en la Liga Nacional de Clubes la cual se oficializará en breve, solo faltan algunos detalles pero ya está la aprobación de AFA que es el apoyo más importante que necesitábamos y que tendrá el apoyo económico de FIFA y Conmebol. Desde que tomé el seleccionado nacional y luego cuando me dieron la chance de evolucionar este deporte, siempre tuve el sueño de crear la Liga Nacional tal cual lo he vivido en Europa donde fue clave para ellos esta clase de competencias, y ya estamos en condiciones que es una realidad, solo faltan detalles de la reglamentación y allí necesitaremos del Consejo Federal y del Departamento de Desarrollo, creo que la semana que viene ya se juntan para pulir esos detalles y en dos o tres meses, no creo que se necesite más tiempo para finiquitar todo y poder realizar el lanzamiento oficial, pero es una fija.

– ¿Cuál es el principal sponsor de la Liga?

– FIFA y Conmebol, ¿qué más que eso? Yo en el año pasado fue a Conmebol y me explicaron cómo era el tema del dinero que bajaba a cada asociación para fomentar este deporte, cuáles eran los fondos, cómo se distribuían; en esa oportunidad fui como oyente, pero al tiempo eligieron a un director de Desarrollo que es el Pejerrey Belloso y él me eligió a mí para que desarrolle el Futsal, y yo le conté cómo estaba la disciplina en el país, la cual ya estaba desarrollada y solo necesitábamos el salto de calidad; me dieron carta blanca para trabajar en el proyecto y cuando presentamos todo, fueron aprobando uno a uno, empezando con la Liga Nacional donde expliqué el plan de competencia que irá de menor a mayor, estoy seguro que no será lo mismo el primer año que el sexto, pero estoy seguro que que esta Liga en poco tiempo sumará muchísimos ingresos económicos, superiores a lo que baje Conmebol.

– ¿Qué papel juegan los gobernantes de turno en esta Liga?

– Los clubes de cada provincia serán los que deban estimular a sus gobernantes a apoyarlo, pero en lo económico en los primeros años será todo bajado por Conmebol y ese apoyo estará destinado mayoritariamente a los traslados de los equipos por las diferentes regiones, que es lo más costoso. A los clubes que jueguen la Liga Nacional no le va a salir casi nada, lo que sí espero es que cada provincia ayude en la capacitación de los dirigentes, de los entrenadores, que se puedan generar mayores recursos para que todos los jugadores sean profesionales como ocurre en Buenos Aires.