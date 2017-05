Paro en el gasoducto por el despido de diez trabajadores

La UOCRA anunció un paro por tiempo indeterminado hasta que la empresa Conisa reincorpore a diez trabajadores despedidos. “Despiden a la gente de acá y dejan a los más de 20 que trajeron de afuera”, reprochó el secretario General del Sindicato de la Construcción, Julio Ramírez.

RIO GRANDE.- El despido de diez trabajadores que se desempeñaban en tareas en el gasoducto disparó ayer un paro por tiempo indeterminado de la UOCRA, que reclama su reincorporación. Así lo dio a conocer Julio Ramírez, secretario General del Sindicato de la Construcción, quien confirmó que “empezamos una medida de fuerza por la mañana bien temprano por el despido de algunos compañeros”.

Ramírez afirmó que “la empresa es una sola que se llama Conisa, fueron despedidos hasta ahora diez compañeros, estoy yendo y vamos a ver qué pasa porque tenemos más de 20 personas que son de afuera que había traído la empresa; ellos dicen que el trabajo se está achicando y tienen que bajar gente, pero bueno que empiecen por los que trajeron ellos”.

El dirigente reclamó que “despiden a la gente de acá y dejan a los que trajeron de afuera, porque vinieron con más de 20 personas que son soldadores de alta, pero ellos son solo cinco, el resto son amoladores, cañistas, cepilleros que acá en Río Grande tenemos; vamos a plantear que nos manejemos con gente de acá”.

“No voy a dejar que me eche la mano de obra local y se queden con la gente de afuera, la prioridad debe ser para el local”, añadió.

Asimismo señaló que “el gasoducto es mejor trabajarlo en el invierno que cuando hay barro, ellos estaban esperando que se congele un poco el piso para trabajar más cómodos. Ellos aducen que, como se terminó el desfile de caños y se está terminando, hay que ir sacando gente, pero empecemos por la que trajeron ellos y no la local”.

“La medida de fuerza está planteada hasta que no reincorporen a los compañeros y tampoco le pagan al transporte que lleva a la gente, hasta que no cumplan con todo lo que tienen que cumplir nosotros no levantamos la medida de fuerza”, añadió.

Por otra parte aseguró que el Ministerio de Trabajo “no nos puede resolver nada, acá los que pueden resolver son los trabajadores con el sindicato, no hay vuelta que darle”.

Ramírez insistió en que “no vamos a permitir que haya un despedido fueguino cuando se queda trabajando gente foránea, la voy a luchar, y que los compañeros se queden tranquilos que le voy a poner el pecho y no los voy a abandonar”.

Mientras tanto, adelantó que “el paro es por tiempo indeterminado hasta que me reincorporen a los compañeros despedidos”.

Por último agregó que “en esta época todas las empresas empiezan a despedir gente por la veda invernal” y añadió que “Dos Arroyos despidió 45 compañeros por la veda, pero el Ministerio de Trabajo hará inspecciones en medio de la veda y no hay nadie porque ya despidieron”.