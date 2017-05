Noches sushi: de Japón a Río Grande

No muy frecuentemente se puede llegar hasta Japón, pero sí, este fin de semana se puede probar el verdadero sushi japonés. La Usina restobar, presenta al chef Taira Kanizato, con sus 14 años de experiencia en este arte, que ya es un gusto adquirido, aún en Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Taira Kanizato Tsuneteka, es chef, hijo de japoneses y se dedica a hacer sushi desde hace más de 14 años. Además Taira se especializa en todo tipo de comida japonesa. Había estado en la provincia hace más de 20 años, para pescar en el lago Fagnano. Hoy, y mañana, estará elaborando sushi en la cocina de La Usina, en la esquina de Rivadavia y San Martín. Dos noches que prometen ser un deleite para todos los riograndenses.

En esta ocasión, por ser la primera el chef Taira, trajo para compartir con la ciudad, lo que se conocen como tablas tradicionales.

“Estas que estamos elaborando, son las piezas más conocidas, las que hay en todos lados: el roll, el sashimi, los niguirirs, y otros. En la próxima ocasión, ya haremos algo más complejo”, explicó Taira.

Según el chef, lo que la gente le pide, es muy variado. Algunos prefieren el sushi, que es un plato frío y otros buscan más los platos calientes “Es cincuenta y cincuenta, lo que te pide. Además, la mayoría son gente que ya ha probado, y conoce”, reconoció. Aunque aseguró que también hay gente que se acerca, que experimenta sabores nuevos, y al final les gusta. “Además, solemos nosotros recomendar al cliente, las cosas diferentes, o nuevas, para que las prueben”, agregó el chef.

En la mesa, mientras tanto, Taira trabaja con el salmón rosado, el arroz y las algas. “Esto es lo que vamos a ofrecer en esta oportunidad. También trabajamos con pescados blancos, langostinos, pulpo, pero esta vez, trabajaremos solamente salmón rosado”, adelantó el especialista.

Taira comentó además, que en Japón, el sushi se come también bastante, pero no es algo de todos los días. “Allá también es un plato que es caro. No es de comerse todos los días”, reconoció.

En cuanto a los ingredientes conseguidos en la provincia, asegura que el salmón es de muy buena calidad, aunque tuvo que traer desde su cocina varios de los ingredientes, “El pepino, por ejemplo, no es de los mejores, porque tiene que ser un pepino más crocante, para poder armar el sushi, así que lo trajimos desde Buenos Aires”, comentó.

Y agregó: “Los invito, especialmente si no han probado, a que vengan. Aquí los vamos a ir guiando de a poquito, para que se animen. Hay muchas variantes para que pueda probar. No es solo pescado crudo. Van a comer un buen sushi. Nosotros tenemos muchos locales en Capital Federal, y también en Madrid estamos muy bien posicionados, así que van disfrutar de un buen producto”, concluyó.