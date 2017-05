Melina Gamarra busca ser la representante de Tierra del Fuego en el certamen Miss Mundo

Una joven de Río Grande buscará convertirse en Mis Mundo en representación de Tierra del Fuego. La estudiante competirá el 13 de mayo en Ushuaia en el certamen que elegirá a la ganadora provincial. Son dos las postulantes por Río Grande, una de Tolhuin y diez de Ushuaia. El evento se llevará adelante en el hotel Arakur.

RIO GRANDE.- Como todos los años, miles de chicas de todo el país persiguen el sueño de convertirse en Miss Mundo Argentina. Ese es el mismo suelo que tiene hoy la riograndense Melina Gamarra quien, con sus 17 años, es candidata, junto con otras 12 chicas de la provincia, para coronarse como la representante fueguina en la elección nacional para Miss Mundo Argentina.

El evento provincial se llevará adelante el sábado 13 de mayo en el hotel Arakur, sito en avenida Héroes de Malvinas 2617 y contará con la presencia de distinguidos invitados de la provincia y del país.

Melina Gamarra será una de las participantes del certamen provincial junto a Aldana Barquett, ambas de Río Grande. Durante la gala las participantes deberán desfilar con bikini y gala y se evaluará, entre otras cosas, el talento y otras aptitudes particulares de cada una de las chicas.

Al hablar con la prensa, Melina señaló que la contactaron desde Miss Mundo Argentina a través de la red social Instagram. “Tengo muchas fotos publicadas en Instagram. Desde la organización las vieron y me contactaron por internet para invitarme a participar”.

Melina es alumna del colegio EMEI (Escuela Modelo de Educación Integral) y, además, es animadora de infanto misionara en la parroquia Sagrada Familia. Por otra parte, desde los 8 años practica Karate do estilo Shotokan y ya es Cinturón Negro 1er. Dan.

Al referirse al momento que le toca vivir, Melina aseguró sentirse muy ansiosa. “Estoy tranquila pero, de a ratos, me siento nerviosa y ansiosa”; aunque “es una experiencia diferente de todas las que he vivido pero me tengo fe y espero que la gente de Río Grande me acompañe en el momento de la elección”.

Rosana, quien es mamá de Melina, visiblemente emocionada, resaltó que cuando nació Melina me dije, “es mi reina. Yo me siento feliz porque toda mamá vive a través de la felicidad de sus hijos y yo veo que Melina está feliz y eso me hace muy feliz”.

Miss Argentina

La ganadora que representará a la Argentina es elegida entre 24 participantes de todas las provincias del país en un concurso que se realiza cada año.

La Miss elegida por cada país compite por la corona mundial que se disputa en un lugar diferente cada año.

Miss Mundo Argentina es un título reconocido por basarse en cuatro pilares fundamentales: Cultura General, Talento, Responsabilidad Social y Deporte.

Miss Mundo

Este año la edición del certamen Miss Mundo Argentina tendrá lugar el 10 de agosto y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Miss World 2016, Stephanie del Valle, la Sra. Julia Morley Presidente de la Organización mundial Miss World y la ultima soberana, la amada Silvana Suárez, quien obtuviera la segunda corona para Argentina, consagrándose Miss World 1978.

Finalmente cabe destacar que en 2017 se llevará adelante la 67° edición del certamen Miss Mundo y el evento se realizará en el Beauty Crown Teatre en la ciudad de Sanya, China, en una fecha por anunciar.

Las participantes serán candidatas de alrededor de 120 países y territorios autónomos quienes competirán por el título. Al final del evento Stephanie Del Valle, Miss Mundo 2016 de Puerto Rico, coronará a su sucesora.

Las chicas que deseen ser participes de la elección deben tener entre 17 y 24 años, ser argentinas, solteras, contar con una residencia de al menos 2 años en la provincia a la que representará y estar estudiando al momento de la postulación.