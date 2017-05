Partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos se movilizan contra el fallo de la Corte Suprema.



RÍO GRANDE.- Agrupaciones políticas, sociales y gremiales se reunieron bajo la torre de agua, frente a la Plaza Almirante Brown, para que expresar su palabra en lo que fue un repudio masivo al fallo de la Corte Suprema que aplicó el 2×1 en beneficio de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad.

Entre ellos se mezclaron ciudadanos apartidarios que se se manifestaron con carteles y cantos, contra el fallo de la corte.

Uno tras otro, dirigentes gremiales, políticos y todo aquel que quiso expresarse, fue tomando el micrófono para dirigirse a los manifestantes. Los pañuelos triangulares blancos en la cabeza de muchas mujeres, fueron el símbolo más usado.

La primera oradora fue Nadia Fink (Partido Social Patagónico), quien señaló que “tal decisión ha implicado dilapidar el doloroso recorrido que llevó adelante el pueblo argentino desde la vuelta a la democracia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia respecto de los delitos cometidos durante la última dictadura militar”.

La gravedad de este suceso abre la puerta para que la impunidad se transforme en una situación común y genere la posibilidad de la concreción de una amnistía general para los genocidas. Aun así hay una realidad que no puede ser negada, los delitos de lesa humanidad no prescriben.

El poeta salteño Roque Quinteros leyó un poema al respecto “para decir no al 2×1 a los milicos” y señaló que las realidades son distintas en todo el país ya que en Río Grande “tenemos muchos milicos que son héroes de Malvinas y no necesitan el 2x1”.

Hernán Quiroga, señaló que “el Partido Obrero viene a esta plaza a expresar nuestro más enérgico repudio a este nuevo indulto, a este nuevo punto final que beneficia con una Ley extinguida y en un fallo completamente viciado, tramposo y reaccionario, a los represores que con su encubrimiento siguen cometiendo los más aberrantes crímenes sobre los cuerpos aun desaparecidos de nuestros compañeros y compañeras, le siguen negando la identidad a centenares de niños robados y vendidos, que secuestraron y desaparecieron a Jorge Julio López”. “Abajo el 2×1 y juicio político a los miembros de la Corte Suprema”, añadió.

Las palabras de Quiroga fueron tapadas por los bombos de los sindicatos, cuando señaló que “esta etapa de conciliación con los represores dio inicio con el encumbramiento del secuestrador y torturador Cesar Milani, al frente de las fuerzas armadas durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner” y afirmó que se enmarca en un “intenso período de luchas obreras, con tarifazo tras tarifazo, con convenios laborales cayendo como naipes, con paritarias que confiscan parte de nuestros salarios, despidos que se multiplican”. Y tuvo que dejar de hablar cuando se refirió a las “reformas antiobreras que van a ser avaladas por esta corte suprema que pactaron kirchneristas, pjotistas y macristas”. Luego de ser insultado por un grupo de manifestantes, el dirigente del Partido Obrero se fue sin terminar su discurso.

El dirigente y excombatiente Horacio Chávez pidió ser “respetuosos de todas las expresiones” y manifestó que “lamentamos profundamente el retroceso de estos jueces”. “Como no vamos a estar presentes aquí los soldados combatientes de Malvinas, si esto tiene que ver con la esencia misma y el amor del pueblo”. “Esperamos ser escuchados para que de una vez por todas cumplan lo que dice la Constitución Nacional y que la justicia sea verdaderamente independiente y que haya justicia para todos, no le tenemos miedo a la justicia, pero que sea más equitativa para todos los argentinos”.

Ayelén Barboza, sostuvo que “los derechos humanos son una política de estado sostenida por los tres poderes” y remarcó que “la justicia para algunos está presente y trabaja rápido, pero se ve que para otros no, que esto nos hermane en la defensa de nuestro intereses”, pidió.

La hija de un desaparecido también hizo uso de la palabra, Miriam Núñez, en sus breves palabras pidió que “luchemos juntos por el no al 2×1, porque yo todavía espero justicia para mi padre, entonces digamos nunca más y luchemos, porque esto se viene feo”.

Jonatan Bogado dijo que “los que estamos acá estamos empapados y nos hemos convertido en especialistas jurídicos en relación a este fallo nefasto” y aseguró que “quieren hacernos creer que estas cuestiones solo pueden ser analizadas por técnicos jurídicos o abogados, pero estas cuestiones y la normativa no es otra cosa en definitiva, que la voluntad del pueblo redactado en una letra. El pueblo argentino tiene claro que quiere condenar y perseguir los delitos de lesa humanidad, porque han sido nefastos para el pueblo, no podemos permitir que los jueces con artilugios jurídicos intenten torcer la voluntad del pueblo”.

El diputado Nacional y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Oscar Martínez, expresó que “este nuevo ataque no es una cuestión casual, es el resultado de los acuerdos y negociados de quienes fueron cómplices en la dictadura militar, como es el caso de la familia del ingeniero que ocupa la Casa de Gobierno, porque fue uno de los beneficiados con la fraudulenta deuda externa que pasó a manos del Estado”.

Finalmente el dirigente docente, Horacio Catena, señaló que “desde la docencia no nos creemos que el fallo tenga que ver con alguna resolución judicial, el fallo del 2×1 fue pensado y planificado en la Casa Rosada por Mauricio Macri y todo su gabinete, porque no solo fue el Presidente el que se benefició durante la dictadura, también fueron los Menéndez Braun que es el jefe de Gabinete, y los Blaquier. En cada fila que buscamos del gabinete nacional hay algún genocida suelto. Obviamente esta no es una medida más, no se puede perdonar ni reconciliar con quienes nos mataron, nos torturaron y nos robaron”.

Una vez finalizado el acto, las organizaciones marcharon alrededor de la plaza Almirante Brown, tal como los hicieron en Buenos Aires los manifestantes, encabezados por madres de Plaza de Mayo.